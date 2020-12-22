Минск, , 12:55 — REGNUM «Завершается календарный год, и мы обращаем наше слово любви с переживанием к каждому соотечественнику и призываем к миру, к прощению и примирению; призываем забыть обиды и продолжить строить наш общий дом снова и вместе. Каждый рожденный по благословению свыше да будет достоин быть в нем желанным жильцом, соседом, другом, родственником и близким человеком», — сказано в опубликованном поздно вечером 21 декабря обращении представителей белорусских религиозных лидеров и посла Ватикана.

Документ подписали патриарший экзарх всея Белоруссии — митрополит Минский и Заславский Вениамин, председатель Мусульманского религиозного объединения в Белоруссии муфтий Абу-Бекир Шабанович, главный раввин Объединения иудейских религиозных общин Дойч Шнеер Заламан, а вместо главы белорусских католических епископов — апостольский нунций архиепископ Анте Йозич.

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Представители духовенства напомнили: «Путь к миру и согласию был долгим, через скорби и испытания. Ужасы войн и хаос противостояний, которые начинались со споров об истине, убедили наших предков, что мир на земле, где Бог определил жить вместе людям разных национальностей, религий и взглядов, есть самая главная задача и урок человеческой жизни. Поэтому наши предки строили храмы на одних улицах, вместе защищали Родину».

«Каждый из нас знает, чтобы любить Бога, нужно научиться любить человека. В истории было много людей, которые своей добротой спасали иноверцев, людей иных убеждений. Наша совместная история богата многочисленными примерами безвозмездного жертвования ради того, кто рядом», — отметили представители духовенства.

Они также констатировали: «Единым для всех религий является понятие мира и любви к ближнему. Значит у всех нас, таких разных, есть общее, что может помочь увидеть в недоброжелателе или враждующем против нас не врага, а близкого. Добротой и любовью к Богу, единением сеется мир на земле, но прежде он поселяется в открытом и чистом от греха сердце отдельного человека».

«Мудрость наших предков учит нас жить с молитвой к Богу, с почтением к родителям и старшим, с заботой о детях и нуждающихся, с уважением к ближнему и любовью к нашему общему дому», — сказано в документе.

Его опубликовал Телеграм-канал «Пул первого», обслуживающий пресс-службу президента Белоруссии. На официальных сайтах белорусских религиозных объединений упоминаний о документе нет.

Напомним, ранее представители белорусских конфессий призвали власти прекратить насилие, на что Александр Лукашенко, обозначивший себя как «православного атеиста», публично никак не отреагировал. Позже выяснилась причастность его пресс-секретарши Натальи Эйсмонт по прозвищу «Массандра» к трагической истории гибели минского диссидента Романа Бондаренко.

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