Около 150 человек провели 3 мая в Бресте шествие, скандируя «Лукашенко, уходи!», «Нет заводу АКБ!» и другие лозунги политической и социально-экономической направленности. Сотрудники спецслужб в штатском сопровождали участников протестной акции и после её окончания схватили нескольких, увезя в неизвестном направлении. Нечто похожее наблюдалось в Минске во время «акций молчаливого протеста» в 2011 году, а до этого — во многих латиноамериканских странах.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Последний диктатор

С 2020 года лозунг «Лукашенко, уходи!» звучит в Бресте каждое воскресенье: люди собираются в центре города и выражают недовольство проводимой властями политикой. Александр Лукашенко бессменно руководит Белоруссией с 1994 года — тогда состоялись первые президентские выборы в постсоветской республике. По длительности правления он давно обогнал таких долгожителей политического олимпа, как Леонид Брежнев, Фульхенсио Батиста, Аугусто Пиночет и Жан-Бедель Бокасса. Летом сего года Лукашенко готовится оформить продление своего правления ещё на пять лет — в условиях «коронапсихоза», социально-экономического кризиса и очевидной психологической усталости всех — рабочих и крестьян, пенсионеров и военных, не говоря уж об интеллигенции и предпринимателях.

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Воскресные шествия беспокоят спецслужбы и местные власти, которым дано указание не применять спецсредства к мирно протестующим местным жителям. Пропагандистам из государственных СМИ, в свою очередь, дано указание не упоминать о протестных акциях.

Несанкционированные акции в Бресте длятся третий год, и изначально они имели целью добиться прекращения строительства завода по производству аккумуляторных батарей. Граждан сильно обеспокоила перспектива переселения подальше от источника вредных выбросов. Сетования в социальных сетях и обращения к чиновникам успеха не имели. Бюрократия отгородилась от людей стеной игнорирования и формальных отписок.

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Скриншот страницы сайта 1ak-group.com Цех ООО «АйПауэр»

Сначала власти усиленно не замечали возмущения общественности, опасавшейся за свою жизнь из-за резкого ухудшения экологической обстановки. Однако ситуация постепенно была доведена до Александра Лукашенко. Летом 2019 года Брестский облисполком предписал ООО «АйПауэр» приостановить строительство завода АКБ в свободной экономической зоне «Брест». КГБ Белоруссии даже возбудил несколько уголовных дел, причём по коррупционным статьям Уголовного кодекса.

Однако весной 2020 года государственные органы разрешили компании продолжить строительство завода и санкционировали нормы вредных выбросов. Параллельно власти оказывали давление на активных участников протестных выступлений, прибегая к задержаниям, незаконному лишению свободы и разорению бизнесов, замеченных в критике властей предержащих.

Ожидаемо свою помощь протестующим предложили лидеры прозападной оппозиции. Мелкие политические секты вроде «Движения «За свободу» стали делать заявления от имени местных жителей — изначально аполитичного пролетариата, не имеющего средств ни на переселение подальше от зоны свинцовых выбросов (что было установлено независимыми, а позже и государственными экспертами), ни на покупку дорогостоящих лекарств в ближайшей перспективе.

В итоге, вполне закономерно, началась новая волна протестной активности. В отличие от начала 2018 года, когда это движение только начиналось и могло не состояться вовсе, прояви чиновники хотя бы подобие внимания, принятого в развитых государствах, теперь очевиден его ярко выраженный политический характер.

Участники шествия 3 мая скандировали «Чиновников — на нары!», публично обвиняя «слуг народа» в покушении на геноцид. Протестующие — люди разных возрастов и профессий, высказывали недовольство надменностью и лживостью чиновников, которые выслуживаются перед главным бюрократом.

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Brest-region.gov.by Анатолий Лис

Наглядные примеры отношения к согражданам демонстрирует не только Александр Лукашенко, давно утративший связь с простыми людьми, предпочитающий делать послания «народцу» как бы между прочим из своего кабинета во время совещания с чиновниками. В лучшем случае для него готовят инсценировки «общения с трудовым коллективом», собирая массовку из переодетых пропагандистов и сотрудников спецслужб.

Назначенный им председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис тоже практикует отправку «месседжей» между прочим, всячески демонстрируя, что не барское это дело — выйти к людям и объясниться, честно ответив на злободневные вопросы. Чиновник снизошёл 25 апреля до налогоплательщиков во время субботника, проведённого вопреки настоятельным рекомендациям ВОЗ и ООН.

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Лис сообщил пропагандистам о судьбе завода АКБ: «Я не исключаю, что он может быть перепрофилирован. Для этого должна быть создана независимая комиссия из ученых, специалистов, которая скажет: может этот завод работать или нет. После этого будет приниматься решение».

President.gov.by Александр Лукашенко вручает орден Почета руководителю Брестского облисполкома Анатолию Лису, 11 января 2020 года

Осенью 2019 года Лис был более категоричен. Сославшись на мнение Лукашенко, высказанное 6 сентября в поддержку противников строительства завода АКБ, председатель Брестского облисполкома заявил пропагандистам: «Как и сказал глава государства вчера, что завод этот с нарушениями введен не будет, независимо, кто его будет там собственником, где он у кого будет. Поэтому вот так, людей травить не будем».

Прошло совсем немного времени, и судьба завода в интерпретации Лиса уже не столь однозначна. Естественно, общественность возмущена такими играми как бы хозяев своего слова.

Если бы жители Белоруссии могли избирать хотя бы мэров, то как минимум общение было бы иным. Проблема в том, что более четверти века граждане довольствуются снисхождением до них назначенцев Лукашенко. Жителям Бреста, как и всем остальным, предложено довольствоваться «месседжами», посылаемыми через прокладочные структуры лживого и избирательно слепого пропагандистского аппарата. Его представители, как и армия чиновников, ведут откровенно паразитический образ существования.

Политизация протестных выступлений в Бресте стала естественной закономерностью. Было бы странно, если бы противники Лукашенко не воспользовались этим поводом для накопления своего политического капитала. И не только политического, учитывая зарубежные источники финансирования.

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Marc Veraart Минск

Вполне может быть, что ситуация гораздо проще, но при этом трагичнее. Белоруссия, вычлененная из единого народно-хозяйственного, политического, гуманитарного организма России, всё глубже погружается в хрестоматийные реалии «третьего мира». Вынос экологически вредных производств в такие страны — естественный процесс.

В нынешнем виде, тем более под нынешним безответственным, малокультурным и некомпетентным руководством, у постсоветской как бы республики нет никаких шансов достичь уровня стран «первого мира». Поэтому у населения Белоруссии есть два варианта поведения в зависимости от желаемого будущего — для себя и своих детей.

Первый, вполне привычный для неоколониальных лимитрофных образований — жаловаться, увещевать, призывать, терпеть соответствующее отношение к себе местной администрации, вполне чётко знающей своё место и функцию Белоруссии в регионе. Сценарий предполагает различные варианты внешнего оформления при чётко заданных функциях глобальной специализации.

Альтернативный вариант — решиться на радикальные перемены с вполне понятными при таком сценарии издержками. Жертвы будут в любом случае, они и сейчас есть. Нет недостатка в информации о состоянии белорусской экономики, демографии, культуры и так далее. Цена вопроса высока, а выбор приоритетов зависит от каждого. Этот выбор действительно есть, что неоднократно демонстрировали французы, испанцы, греки и другие европейцы, добывшие себе права и блага, о которых белорусы пока могут лишь мечтать.

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