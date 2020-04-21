21 апреля 2020 | Время чтения 6 мин

В воскресенье, 19 апреля, в белорусском городе Бресте в очередной раз прошла акция протеста против строительства и скорого ввода в эксплуатацию аккумуляторного завода компании «Ай-Пауэр». Активисты собрались на главной площади города и прошли по пешеходной улице с транспарантом «Нет заводу АКБ». В связи с известной эпидемиологической ситуацией, многие были в медицинских масках и старались поддерживать «социальную дистанцию».

Вадим Бухарский, , 03:15 — REGNUM Новым в этот раз стало то, что во время шествия протестующие скандировали «Лукашенко, уходи!». По сведениям русофобских сайтов (других в Белоруссии нет), в акции приняло участие около 200 человек. Зная их «объективность», можно признать, что в действительности протестующих было человек 50−70, но и это много для сонной Белоруссии, особенно в областном городе. После мероприятия двое активистов были задержаны милицией.

Белорусский майдан © ИА REGNUM

Отрицательное отношение большинства граждан Белоруссии, в особенности горожан, к бессменному президенту постсоветской республики хорошо известно. Но всё-таки раньше здесь речь шла про аккумуляторный завод, а не про него. Но вот случилось то, о чём давно предупреждали. Экологический протест перерос в то, чем он и должен был рано или поздно закончиться — в политический протест против нынешнего президента республики.

Белорусская «оппозиция» давно сетовала на то, что людей никак не удаётся вытянуть на улицы. Сколько ни рассказывай им про «злобную Россию» и «благородных рыцарей Великого княжества Литовского», не идут — и всё.

Но как только власть переобулась в сапоги польской шляхты, и начала раздувать русофобию похлеще некоторых «змагаров», сразу нашлись новые подходы. Под отеческим надзором белорусских спецслужб начали выращиваться экологические протесты. Ведь сначала людей надо вытащить на улицу под то, что их действительно страшит, а потом уже можно развернуть над толпой нужные флаги и лозунги.

Для чего это нужно власти? Для кадрового наполнения стремительно растущих прозападных институтов так называемого гражданского общества. Их белорусское государство сейчас выращивает совместно с западными «демократическими» и «правозащитными» организациями, но с кадрами — беда. Настоящих буйных в Белоруссии мало.

Аккумуляторный завод компании «Ай-Пауэр» в Бресте Скриншот страницы сайта 1ak-group.com

Экологические протесты создавались сразу в нескольких местах. В Могилёве в качестве пугала используется готовящееся производство технического углерода российской компанией «Омск Карбон». В Гомеле протестуют против развёртывания производства виниловых обоев на предприятии «Гомельобои».

Но самым «удачным» проектом стал аккумуляторный завод в Бресте. «Выстрелил» именно он. «Змагары» даже присудили протестующим против него какую-то свою премию.

Хотя, если подумать трезво, протест против создания предприятия, создающего рабочие места и обещающего стать источником поступления налогов в местный бюджет, не очень логично. Люди, протестующие против завода, совсем не собираются отказываться от использования автомобилей, в каждом из которых стоит аккумулятор. А если у кого-то и нет автомобиля, он всё равно живёт в рамках экономики, полностью зависящей от автомобилей.

Протестующие говорят, пусть завод построят в другом месте. А в других местах люди не живут? Или «другие люди» — это австралийцы, которых не жалко? Как-то расизмом попахивает. Интересно выглядят предложения построить аккумуляторный завод в безлюдной местности. А работников к нему вертолётами возить? И найдите ещё такую местность в Белоруссии. А когда завод построят в безлюдной местности, а возле него — город для работников, жители нового города начнут требовать переноса завода подальше от их домов?

Белоруссия — одна из беднейших стран Европы. Это, к примеру, Швейцария может (пока) позволить себе не пускать на свою территорию вредные производства, занимаясь более прибыльными и чистенькими видами бизнеса, все часы да шоколад. А жители бедной страны вынуждены или работать на более вредных производствах у себя дома, либо ехать на тяжёлые и вредные работы за границу. Такова «се ля ви», как говорится.

Аккумуляторный завод компании «Ай-Пауэр» в Бресте Скриншот страницы сайта 1ak-group.com

Само собой, в каждой стране есть экологическое законодательство, но в бедных странах экологические требования к производителям не могут быть такими же жёсткими, как в богатых. Если имеют место факты нарушения экологического законодательства, а соответствующие государственные органы смотрят на них сквозь пальцы, — конечно, надо протестовать.

Но наши жертвы постмодерна, верящие в то, что молоко берётся из магазина, а электричество — из розетки, протестуют не столько против нарушений, а против завода по производству аккумуляторов в принципе. При этом фальшь в глазах и словах их лидеров видна за версту.

Протесты начались весной 2018 года. Каждые выходные актив собирается на площади, иногда проходят шествия. Направляются жалобы в суды и другие государственные органы. Пару раз проводились акции протеста, поистине колоссальных по белорусским меркам масштабов — около тысячи человек.

Активисты время от времени вяло «прессуются» милицией. Для финансовой поддержки протестов завод АКБ хитро расположен поблизости от недвижимости одного из крупных коммерческих предприятий. Недвижимость, понятно, теряет в цене.

В июне 2019 года протестующие добились небольшой «перемоги» — власть признала факты экологических нарушений, и строительство завода было приостановлено. Тогда же директор завода был арестован по коррупционному делу. Тем, кто знаком с соответствующими технологиями протеста, понимают, что, как и в дрессировке животных, положительное подкрепление время от времени необходимо. Без маленьких «побед» протест может затухнуть.

С 9 апреля власть подкинула дровишек в костёр — было получено заключение государственной экологической экспертизы, согласно которому проект завода АКБ полностью соответствует требованиям белорусского законодательства об охране окружающей среды и рациональном природопользовании. Тема активизировалась.

Суть технологии таких протестов заключается в создании общности протестующих. Люди, вышедшие на улицу из-за реально тревожащих их проблем, в ходе долговременного протеста перезнакомятся и встроятся в своего рода социальную страту.

Завяжутся социальные связи, где-то даже дружеские отношения, люди начнут ощущать ответственность друг перед другом за поддержку в опасной ситуации. А для кого-то протест станет если не смыслом жизни, то чем-то вроде того.

Аккумуляторный завод компании «Ай-Пауэр» в Бресте Скриншот страницы сайта 1ak-group.com

После того, как общность сформировалась, организаторы могут начинать использовать её в других целях, в зависимости от уровня их мастерства — вплоть до противоположных первоначальным. При этом кто-то просто не заметит того, что их ведут куда-то не туда, на что они «подписывались».

Некоторые заметят, но боязнь критики со стороны соратников, с которыми пережили столько тревожных и интересных минут, перевесит. И они решат, что лучше остаться в тусовке, которой дорожишь, чем проявлять принципиальность. И очень немногие смогут прямо сказать, что «я выступал не за это».

Дело манипуляторам упрощает то, что в Белоруссии практически все настроены против власти, олицетворённой Александром Лукашенко. Понятно, что среди протестующих против завода АКБ его сторонников нет. Поэтому развернуть экологический протест в политический — пара пустяков.

Печалит то, что большинство настроенных против власти граждан до сих пор верят в миф, что, размахивая бело-красно-белым флагом русофобской оппозиции, они выступают против Лукашенко, хотя в действительности белорусский национализм — проект власти.

Пока точно не ясно, что происходит. Либо кто-то переиграл белорусских спецслужбистов и использовал созданную ими систему для удара по Лукашенко, либо кто-то из белорусской «элитки» намеренно готовится «слить» Батьку. А наивные протестующие перешли к новому этапу и готовы променять Лукашенко на Майдан.