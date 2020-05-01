Минск, , 11:05 — REGNUM По данным министерства здравоохранения Белоруссии, в республике зафиксирован «устойчивый рост» числа новых случаев заболевания COVID-19 на протяжении последних 4,5 недель, а темп прироста числа инфицированных коронавирусом является одним из самых высоких в европейском регионе. Об этом заявил представитель Всемирной организации здравоохранения в Белоруссии Батыр Бердыклычев, сообщает 1 мая TUT.BY.

Бердыклычев отметил, что развитие эпидемии в регионе зависит от «предпринимаемых ответных мер в масштабах страны». По его словам, в Белоруссии эпидемия перешла в фазу «местной трансмиссии инфекции среди населения», что с его слов требует «незамедлительных действий по усилению мер физического дистанцирования».

Бердыклычев также добавил, что усилий сектора здравоохранения для сдерживания и замедления темпов эпидемии недостаточно. В связи с этим специалист Всемирной организации здравоохранения отметил, что у ВОЗ нет оснований ожидать в ближайшее время в Белоруссии «перелома в течении эпидемии и обращения ее вспять» при условии отсутствия «адекватных мер физического дистанцирования». И при сохранении нынешней ситуации, по словам Бердыклычева, скорее всего в республике будет наблюдаться «дальнейший рост новых случаев» инфицирования SARS-CoV-2.

Эксперт ВОЗ также отметил, что в Белоруссии предпринимаются меры по увеличению потенциала лабораторного тестирования на коронавирус, что также влияет на увеличение выявления инфицированных.

«Однако, в целом, рост лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 также является отражением ситуации с распространением эпидемии в стране и быстро растущим количеством инфицированных. Одной из ведущих причин быстрого развития эпидемии, как я уже говорил ранее, является отсутствие адекватных мер физического дистанцирования», — подчеркнул Бердыклычев .

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения обнародовали резюме миссии ВОЗ о ситуации с COVID-19 в Белоруссии. В документе, в частности, были даны рекомендации по предотвращению распространения коронавируса в стране.

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