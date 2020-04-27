Минск, , 19:51 — REGNUM Коронавирус обнаружен среди братии мужского монастыря в деревне Малые Ляды Смолевичского района. Свято-Благовещенский Ляденский храм 19 апреля посещал Александр Лукашенко со свитой — там он выступил с комментариями на самые разные темы, в том числе говорил о «коронапсихозе».

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После визита минской делегации монастырь закрыли для посещения. По словам медиков из Смолевичской центральной районной больницы, там зафиксированы случаи заражения коронавирусом.

По информации издания tut. by, два человека в Ляденском монастыре заразились коронавирусом, и ещё 54 их контактов первого уровня (монахи, послушники и другие) находятся в изоляции. В монастыре ситуацию не комментируют.

Пресс-секретарь Борисовской епархии иерей Игорь Васько заявил: «По коронавирусу подтверждений нет. Но монастырь закрыт для посещений в связи со сложной эпидемической обстановкой. Внутренний распорядок в монастыре остался прежним, но для посетителей монастырь закрыт».

«Они абсолютно не соблюдают правила самоизоляции, питаются в общих столовых, контактируют друг с другом. По моим данным, среди жителей этого монастыря много заболевших — 16 человек на данный момент, — сообщил изданию работник Смолевичской центральной райбольницы. — Некоторые госпитализированы у нас, некоторые в Минске, некоторые в монастыре остались».

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