В Югре минувший год запомнится скандалами в медицине, образовании, а также биатлоне. Сложно сказать, какой из инцидентов громче: тонны просроченного детского питания в морге или «кабаний стриптиз», поборы в школе на портрет главы государства или небрежный ляп сенатора Нарусовой.

Иван Шилов ИА REGNUM Югра, Россия

«Неудобопроизносимая» Нарусова

Мать известной телеведущей Ксении Собчак, член Совета Федерации от Тувы Людмила Нарусова наговорила много лишнего в радиоэфире о народном голосовании за название аэропортов в рамках проекта «Великие имена России», задев имя геолога-первопроходца Фармана Салманова.

«Почему нужно добавлять что-то к «Шереметьево» или к «Домодедово»? Я уж не говорю о том, что в Сибири какой-то город, по-моему, Сургут, если я не ошибаюсь, получил название Сулеймана ибн кого-то… Азербайджанца, который там открыл залежи нефти. Ну, честь ему и хвала, но, во-первых, это неудобопроизносимо в аэропорту», — заявила Людмила Нарусова на «Эхе Москвы».

Людмила Борисовна Нарусова

Такая небрежность к истории освоения Западной Сибири возмутила жителей Югры. Напомним, в народном голосовании «Великие имена России» за право назвать аэропорт именем геолога-первопроходца Фармана Салманова боролись два города Ханты-Мансийского автономного округа — Сургут и Нижневартовск. Проголосовали более 40 тыс. человек, которые явно не назовут легендарного нефтяника «ибн каким-то». Кстати, аэропорт Нижневартовска после повторного голосования получил имя выдающегося нефтяника Виктора Муравленко.

Руководитель организации «Родительский комитет Югры» Светлана Поливанова была огорчена небрежным, по её мнению, отношением сенатора Нарусовой к людской памяти. Известный югорский журналист и краевед отметила, что в автономном округе нет тех, кто бы не знал имя Фармана Салманова.

«О нём в Югре слагают легенды. Это был человек, который разделил историю нашего края на жизнь «до нефти» и «после», который пошел против власти, доказывая свою несгибаемую убежденность, что здесь, в Сибири, есть нефть. Фарман Курбан оглы Салманов вместил в себя целую эпоху. Человек с непререкаемым авторитетом, который вряд ли может поколебать госпожа Нарусова», — заявила Светлана Поливанова.

Югра без биатлона

В июле Югра могла остаться без биатлона и без происков WADA. Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко лишился лицензии после проверки Росгвардии на предмет исполнения закона об обороте оружия. Спортсмены вынуждены были тренироваться без стрельбы.

В Центре были выявлены серьезные нарушения в части технической укрепленности стрельбища, а именно несоответствие требованиям безопасности фронтального заграждения объекта, нахождение стрельбища вблизи жилых домов, менее одного километра от населенного пункта.

Mil.ru Биатлон

Отметим, что с аналогичными проблемами столкнулись биатлонные центры в Ижевске, Красноярске и Сочи.

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Росгвардия и Союз биатлонистов России (СБР) полтора месяца устраняли юридическую коллизию в вопросе использования биатлонных стрельбищ на стадионах. В ситуацию вмешивались и югорские политические силы. В СБР по итогам совещаний заявили, что скоро в силу вступит новая редакция нормативного акта о порядке использования стрелковых объектов, которая позволит избежать подобного формализма.

«Аморальное» детское питание

В марте разразился скандал с детским питанием, хранившимся в здании морга города Югорска. И возмутителен был даже не сам перевалочный пункт подлежащего утилизации ценного продукта, а то, что коробок с питанием было оказалось около трёх тонн на сумму 1,5 млн рублей.

Тревогу по поводу детского питания в морге забил тогда ещё депутат думы Югорска Антон Пантин. Данное питание закупается за бюджетные деньги и выдается бесплатно детям до года в поликлиниках.

«На мой взгляд, ситуация совершенно аморальная и находится за гранью добра и зла. В то время, когда многие семьи вынуждены на мизерное пособие по уходу за ребенком или на последние деньги покупать питание своим детям в магазинах, тут простаивает огромное количество коробок», — заявил Антон Пантин.

Pixnio.com Детское питание

Директора департамента здравоохранения Югры Алексея Добровольского тоже возмутило нерачительное отношение к бюджетным деньгам. Проверке подверглись все детские учреждения в Югре, которые выдают бесплатно детское питание.

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Сотрудники горбольницы Югорска понесли дисциплинарную ответственность, было возбуждено уголовное дело.

«То ли театр абсурда, то ли представление»

В Югре до сих пор не сложилось единого мнения о январском угоне самолёта Сургут — Москва. «Аэрофлот» однозначно считает, что экипаж воздушного судна совершил гражданский подвиг. Жители Югры, сомневаются, однако.

«То ли театр абсурда, то ли представление, то ли учебное занятие для правоохранительных органов и проверка их взаимодействия с авиакомпаниями. Но никак не захват воздушного суда и спасение заложников», — отмечает бывший работник сургутской прокуратуры Николай К., который был очевидцем угона и пассажиром злополучного самолёта, а также освобожденным заложником.

Напомним, «попытка угона» была совершена 22 января 2019 года на рейсе Сургут — Москва авиакомпании «Аэрофлот». Во время полёта 41-летний житель глухого югорского посёлка Уват, угрожая тем, что у него якобы есть оружие, требовал изменить курс самолета на Афганистан. Командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в Ханты-Мансийске. Самолёт был «освобождён» спецслужбами. Пострадавших нет.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 211 УК РФ («Угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия»). В крови «террориста» не обнаружили признаков употребления алкоголя или наркотических веществ. Позже психиатрическая экспертиза признала его невменяемым.

Подробности: Угон самолёта, рейдерский захват и космические цены: январь в Югре

Пассажиры самолёта узнали о том, что пребывают в статусе заложников, когда включили при посадке свои телефоны. Их взоры закономерно устремились на «террориста», который смотрел в иллюминатор, никаких эмоций не выражал, требований не предъявлял, какой-либо ажитации вокруг него не было. Пресса и штурмовики их напугали больше, чем «террорист», который сразу просигналил силовикам о своём местонахождении, подняв руки. Как позже сообщил пассажир, который сидел рядом с «угонщиком», тот что-то сказал стюардессе угрожающее, и она побежала к экипажу.

Салон самолета

Первый заместитель генерального директора ОАО «Аэропорт Сургут» Сергей Прийма уверил, что «угонщик» до посадки в самолёт вёл себя адекватно. Оружия при нём при досмотре обнаружено не было. Он спокойно купил билет, не пользовался буфетом, а во время досмотра даже снял ботинки, хотя этого не требовалось. Тем не менее генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев наградил экипаж рейса SU1515 Сургут — Москва за гражданский подвиг. Как отмечали сургутяне, пьяного дебошира в салоне усмирить — больший подвиг, чем объявить террористом тихого сумасшедшего.

Голодовка за «реальную» зарплату

Инженер АО «Нефтеавтоматика» Александр Бурцев из Екатеринбурга с 29 марта четыре дня протестно голодал. По его словам, заработную плату на предприятии, где он давно трудится вахтовым методом, не повышали шесть лет. Составляет она в среднем 40 тыс. рублей. Своей акцией он добился внимания Гострудинспекции по ХМАО и прокуратуры к ситуации с многолетним отсутствием индексации зарплаты.

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Кроме того, на АО «Нефтеавтоматика» после голодовки инженера началось формирование комиссии по урегулированию коллективного трудового спора.

«За четыре дня голодовки я получил несчётное количество обращений в свою поддержку. Спасибо вам всем! Смотрите, какая штука: ни у кого в городах не вызвала удивления моя голодовка. Водители на месторождениях, получающие 25 тысяч рублей, и операторы добычи нефти и газа, получающие 35 тысяч рублей, — всё это стало обыденным», — подытожил свой протест Александр Бурцев.

Отметим, что официальная статистика сообщает о средней зарплате в Югре более 73 тыс. рублей. Александр Бурцев о таких деньгах и не мечтал, лишь считает, что заработок ниже 60 тыс. рублей неприемлем как для вахтовиков, так и для жителей Югры.

Стриптиз от «кабана»

В мае в Сургуте раздули до федерального уровня сенсацию из-за «кабаньего стриптиза» трёхлетней давности. Вирусный эффект по социальным сетям приобрела видеозапись с давнего корпоратива в детском саду «Золотая рыбка». День рождения заведующей дошкольного учреждения справляли в вечернее время в стенах детсада. Аниматор, одетый в ростовую куклу кабана, исполнил подобие стриптиза.

Цитата из кф «Мужской стриптиз» реж Питер Каттанео. 1997. Великобритания, США Стриптизер

Подробности: Танец кабана в детском саду Сургута вылился во всероссийский скандал

Заведующая после обнародования пикантного танца попала в больницу с сердечным приступом и вскоре написала заявление об увольнении. Родители детей, посещающих «Золотую рыбку» — в недоумении. Кто-то считает недопустимым устраивать корпоративы в детском саду, другие, напротив, не понимают, почему разгорелись страсти из-за юмористического танца. Однако тот, кто додумался «подложить свинью» заведующей давним «компроматом», своей цели достиг.

«Грабли» медобеспечения

На те же грабли наступило здравоохранение Югры в плане обеспечения пациента жизненно необходимым препаратом. На сей раз отказывали в лекарстве мальчику, страдающему миодистрофией Дюшенна. Причём к неправедному делу подключили суд, который провернули без присутствия истцов на заседании. Якобы врачи назначили ребенку лекарственный препарат, не зарегистрированный в России. Хотя, по закону, его обязаны предоставить. Кроме того, родители считают, что отказ был связан со стоимостью курса терапии, которая, предположительно, оценивается в 18 млн рублей. Когда проблему подняли в федеральных СМИ, больного ребёнка обеспечили лекарством.

Подробнее: В Югре ребёнку с редким заболеванием отказали в терапии

Миодистрофия Дюшенна — редкое генетическое заболевание, которым страдают только мальчики. Лекарственные препараты заболевание не излечивают, но позволяют страдающим данным заболеванием прожить до 40 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югре годами добивалась бесплатной терапии Инна Становая из Сургута, страдающая болезнью Помпе. Благодаря пристальному вниманию СМИ и парламентариев к её блогу, в котором она рассказывает о проблеме лекарственного обеспечения людей с орфанными заболеваниями в России, Инне удалось и себя обеспечить бесплатным жизненно необходимым препаратом.

Деньги на портрет Путина

Родители Сургута пожаловались главе города Вадиму Шувалову на поборы в школах, «начиная с туалетной бумаги и мыла до портрета Владимира Путина и канцелярских принадлежностей для сдачи ОГЭ и ЕГЭ».

«Почему родители учеников должны оплачивать жидкое мыло, дезинфицирующие средства, бумажные полотенца, магниты для доски, бумагу для принтера, заправку картриджей, рабочие тетради?» — спрашивают сургутские родители у мэра города Вадима Шувалова.

Цитата из сериала «Наша Russia». Россия Сдаем деньги учителю!

Алгоритм поборов таков: классный руководитель даёт задание родительскому комитету, что надо купить. Комитет собирает деньги с родителей на «нужды класса» и закупает всё по предоставленному списку.

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Городской департамент образования ответил, что несомненно деньги в вышеуказанных случаях собираются незаконно. Причём директорам школ и педагогическим коллективам неоднократно объяснялась недопустимость поборов с родителей на «нужды класса». Ситуация в целом, к сожалению, распространённая. Пока по рукам больно бить не начнут, возбуждая коррупционные дела, видимо, и впредь будут в школах тянуть с родителей деньги, экономя копейки на ремонт, к примеру. Однако с портретами главы государства перебор получился.

«Мы тупеем на работе»

Немало шума в Югре и за её пределами наделало видеообращению врача-лаборанта из Мегиона, который пожаловался на фиктивное повышение квалификации. Видео было опубликовано 14 ноября и набрало за день более 15 тысяч просмотров и массу комментариев в поддержку позиции медика из ХМАО, ибо в аналогичной ситуации оказались врачи из других регионов тоже.

В своём ролике врач-лаборант Владимир Тимочко сообщил о неотрывном от рабочего процесса обучении медиков.

Известно, что врачи должны повышать квалификацию раз в пять лет. По словам Владимира Тимочко, ранее они уезжали на обучение в другой город, если по месту жительства не было базы для повышения квалификации, и за 144 учебных часа получали и зарплату, и командировочные.

«Сейчас всё изменилось: обучение стало непрерывным. Оно предполагает не раз в пять лет это обучение, а в течение пяти лет, каждый год по чуть-чуть мы должны набирать баллы, вот эти часы», — пояснил врач Владимир Тимочко.

Понятное дело — мощная экономия в здравоохранительной строке бюджета. Но скупердяйство это выходит боком. Тимочко сообщает, что ему принесли ноутбук и предложили «гуглить».

» Мы что, диагноз пациенту потом будем гуглить? Мы тупеем на работе с этим непрерывным образованием! Ладно, я — лаборант, а хирург как? И как в свободное время учиться, если я прихожу домой к шести вечера — жена уходит на работу, а я остаюсь с двумя детьми — одному год, дочке девять лет. У нас обучение превращается в фикцию», — обнажил тупиковую ситуацию врач.

Mil.ru Обучение врачей

Подробнее: «Мы тупеем!»: врач из Югры заявил о фиктивном повышении квалификации

В департаменте здравоохранения Югры традиционно отреагировали: обещали провести ведомственную проверку.

Утечка данных «Госуслуги Югры»

Под занавес 2019 года громко прозвучала информация об утечке данных с прокси-сервера мобильного приложения «Госуслуги Югры». О ней заявил основатель компании DeviceLock Ашот Оганесян в газете «Коммерсант». По его словам, в свободном доступе из-за ошибочной настройки программного обеспечения одного из серверов оказались персональные данные около 28 тысяч граждан «предположительно» из Югры. А именно, ФИО, дата рождения, СНИЛС и ИНН, номера телефонов, адреса электронной почты, информация о детях и другие сведения личного характера. Словом, поразительная транспарентность информации и воистину «открытый регион».

Как уверяют в правительстве ХМАО, само приложение «Госуслуги Югры» взломано не было. Утечка коснулась не персональных, а технических данных, так называемых логов прокси-сервера, заявили в региональном департаменте информационных технологий и цифрового развития.

«Мы выявили, что данный инцидент произошел по вине субподрядчика ПАО «Ростелеком», к которому будут применены соответствующие санкции. Создана рабочая группа по расследованию инцидента с привлечением специалистов управления информационной безопасности ЮНИИТ, а также внешних независимых экспертов по расследованию инцидентов информационной безопасности», — отметили в департаменте.

В Ростелекоме же заявили, что инцидентов, связанных с утечкой персональных данных пользователей единого портала Госуслуг и единой системы идентификации и аутентификации, не выявлено. Кто прав, кто виноват — не ясно. Очевидно лишь, что продолжение следует.