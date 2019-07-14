Ханты-Мансийск, , 07:01 — REGNUM

В Югре отозвана лицензия у Центра зимних видов спорта им. А.В. Филипенко. Основаниями стали запрет на использование стрельбищ в черте города, а также в связи с положениями закона об обороте оружия. Спортсмены вынуждены тренироваться без стрельбы. Дальнейшую судьбу лицензирования центра обсудят на совещании 16 июля, где будут обсуждать вопросы, касающиеся разрешения на работу биатлонных центров страны, говорится на официальном сайте автономного учреждения «ЮграМегаСпорт».

Ханты-Мансийский биатлонный центр (cc) Добрыня Никитыч

В официальном заявлении Росгвардии отмечается, что по итогам проверки Центра зимних видов спорта им. А.В. Филипенко «были выявлены серьезные нарушения в части технической укрепленности стрельбища, а именно несоответствие требованиям безопасности фронтального заграждения объекта, нахождение стрельбища вблизи жилых домов, менее одного километра от населенного пункта, что исключает возможность эксплуатации стрелкового объекта».

Стрельбища в городской черте и несоблюдение закона об обороте оружием стали проблемами для биатлонных центров в Ижевске, Красноярске и Сочи, сообщают в «ЮграМегаСпорте». Отмечается, что проблемы югорского центра временные, к решению вопроса подключилась губернатор ХМАО Наталья Комарова, которая предложила изменить требования к расположению и укреплению стрельбищ. Кроме того, слухи о закрытии биатлонных центров в Тюменской области не имеют под собой оснований, сообщает пресс-служба Росгвардии. Именно в тюменский Уват отправились на подготовку спортсмены из Югры.

Представители Союза биатлонистов России 16 июля обсудят проект нового нормативного акта «Об эксплуатации стрелковых объектов», разработанного Росгвардией и готового к выносу на общественное обсуждение, сообщает пресс-служба СБР.

Отметим, что биатлонный центр Ханты-Мансийска обладает лицензией категории «А» Международного союза биатлонистов. Здесь дважды проходил чемпионат мира по биатлону и четыре раза — финальные этапы розыгрыша Кубка мира.