Ханты-Мансийск, , 07:28 — REGNUM

Стрельбище биатлонного центра в Ханты-Мансийске откроется с 18 июля. Росгвардия и Союз биатлонистов России (СБР) устраняют юридическую коллизию в вопросе использования биатлонных стрельбищ на стадионах, расположенных в черте города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СБР.

Напомним, к отказу в продлении лицензии на хранение и использование оружия стрельбищу биатлонного Центра зимних видов спорта имени А. В. Филипенко в Ханты-Мансийске привели нарушения действующих нормативно-правовых актов. Было выявлено несоответствие требованиям безопасности фронтального заграждения объекта, установлено нахождение стрельбища вблизи жилых домов, менее одного километра от населенного пункта. «Что исключает возможность эксплуатации стрелкового объекта», — заявлялось Росгвардией.

Югорским биатлонистам, среди которых спортсмены международного класса, пришлось тренироваться без стрельбы либо в тюменском центре в Увате.

В Союзе биатлонистов России отмечают, что скоро в силу вступит новая редакция нормативного акта о порядке использования стрелковых объектов, которая позволит избежать подобных правовых коллизий.

Читайте ранее в этом сюжете: Биатлон без стрельбы: Центр зимних видов спорта в Югре остался без лицензии