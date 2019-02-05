Угон самолёта, рейдерский захват и космические цены: январь в Югре

Елена Миронова, , 21:19 — REGNUM

Скандалы не покидают Югру. В январе 2019 года их разразилось несколько. Часть из них связана с унификацией местных нормативных документов с федеральным законодательством, как это произошло в Сургуте с платой за проезд или по всему региону со школьным питанием, другие — с борьбой местных элит, как это случилось с «рейдерским захватом власти» в Нефтеюганске. Нежданно-негаданными можно назвать скандалы с угоном самолёта рейса Сургут — Москва и ляпом сенатора Людмилы Нарусовой в радиоэфире.

«Неудобопроизносимая» сенатор

Мать известной телеведущей Ксении Собчак, член Совета Федерации от Тувы Людмила Нарусова рискует стать персоной нон грата в Югре. Её ляп в радиоэфире о народном голосовании за название аэропортов в рамках проекта «Великие имена России» и присвоении воздушной гавани Сургута имени легендарного геолога Фармана Салманова возмутил югорскую общественность.

«Почему нужно добавлять что-то к «Шереметьево» или к «Домодедово»? Я уж не говорю о том, что в Сибири какой-то город, по-моему, Сургут, если я не ошибаюсь, получил название Сулеймана ибн кого-то… Азербайджанца, который там открыл залежи нефти. Ну, честь ему и хвала, но, во-первых, это неудобопроизносимо в аэропорту», — заявила Людмила Нарусова на «Эхе Москвы».

Напомним, в народном голосовании «Великие имена России» за право назвать аэропорт именем геолога-первопроходца Фармана Салманова боролись два города Ханты-Мансийского автономного округа — Сургут и Нижневартовск. Проголосовали более 40 тыс. человек, которые явно не назовут легендарного нефтяника «ибн каким-то». Кстати, аэропорт Нижневартовска после повторного голосования получил имя выдающегося нефтяника Виктора Муравленко.

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Руководитель организации «Родительский комитет Югры» Светлана Поливанова была огорчена небрежным, по её мнению, отношением сенатора Нарусовой к людской памяти. Известный югорский журналист и краевед считает, что в автономном округе нет тех, кто бы не знал имя Фармана Салманова.

«О нём в Югре слагают легенды. Это был человек, который разделил историю нашего края на жизнь «до нефти» и «после», который пошел против власти, доказывая свою несгибаемую убежденность, что здесь, в Сибири, есть нефть. Фарман Курбан оглы Салманов вместил в себя целую эпоху. Человек с непререкаемым авторитетом, который вряд ли может поколебать госпожа Нарусова», — заявила Светлана Поливанова.

Член Общественной палаты Югры Эдуард Логинов считает, что сенаторы, подобные Нарусовой, «позорят власть» и «разжигают межнациональную рознь».

«Людям, заседающим в Совете Федерации, стоило бы знать историю своей страны, историю становления нефтяной отрасли. Сургут — многонациональный город, в котором все мы живем вместе. Нет никакой сложности в том, чтобы правильно назвать имя общественного деятеля, будь он из Дагестана, Чечни и так далее. Фарман Салманов — ничего сложного в этом нет, произносимо, легко читается», — отметил Эдуард Логинов.

Член Совета Федераций от Тувы пока хранит молчание: ни извинения от неё, ни отстаивания озвученной позиции. А великодушные югорчане предлагают ей осмыслить наследие, деятельность и судьбу легендарного «ибн кого-то».

«То ли театр абсурда, то ли представление»

В Югре до сих пор не сложилось единого мнения об угоне самолёта Сургут — Москва. То есть «Аэрофлот» однозначно считает, что экипаж воздушного судна совершил «гражданский подвиг», а в автономном округе не понимают, что это вообще было?

«То ли театр абсурда, то ли представление, то ли учебное занятие для правоохранительных органов и проверка их взаимодействия с авиакомпаниями. Но никак не захват воздушного суда и спасение заложников», — отмечает бывший работник сургутской прокуратуры Николай К., который был очевидцем угона и пассажиром злополучного самолёта, а также освобожденным заложником.

Если вкратце, то, по предварительным данным Уральского следственного управления на транспорте СКР, 22 января 2019 года на рейсе Сургут — Москва во время полёта 41-летний пассажир, угрожая тем, что у него есть оружие, попытался прорваться в кабину пилотов и требовал изменить курс следования самолета на Афганистан. Командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в Ханты-Мансийске. Пострадавших нет.

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Угонщиком оказался ранее судимый за порчу имущества житель югорского посёлка Уват. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 211 УК РФ («Угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия»). Мужчина заключён под стражу на два месяца.

«По результатам проведенного медицинского освидетельствования в крови Ш. наркотических и психотропных веществ, а также алкоголя не обнаружено. Вместе с тем, учитывая неадекватность его поведения на борту самолета и тяжесть совершенного преступления, обвиняемому назначена психолого-психиатрическая экспертиза», — сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СКР.

По свидетельству Николая К., который рассказал о событиях на борту сургутскому агентству «СИА-Пресс», неладное на борту началось через 40 минут после взлёта. Пассажирам не дали толком поесть. Потом самолёт стал резко разворачиваться и снижаться, без предупреждения пристегнуть ремни. Воздушное судно сажали резво и на приличной скорости.

С посадкой появился интернет в сотовых телефонах и пассажиры узнали, что самолёт захвачен — некий террорист Павел Ш. угрожает оружием и желает лететь в Афганистан. Якобы он сидит на месте 14а. Но весь 14-й ряд был занят.

«Сидевший у окна мужчина смотрел в окно, никаких эмоций не выражал, требований не предъявлял, каких-либо движений вокруг него со стороны членов экипажа не было. На борту было тихо и спокойно, никакой паники. Но стюардессы запретили вставать с мест и посещать туалет», — сообщает очевидец.

Бывший сотрудник сургутской прокуратуры связался по телефону с коллегами. Те дали целевые установки, но от помощи на борту и от разговора со штабом стюардесса отказалась, кивая на кабину пилотов.

«Через некоторое время в хвостовой части самолета раздался шум, я поднялся с кресла. Вбежавшие кричали: «Где он?» На Павла Ш. начали показывать соседи слева, но необходимости в этом не было. Он встал, поднял руки. Члены группы захвата уложили его на пол, заломили руки и увели», — подытожил рассказ о событиях на борту сургутянин.

В аэропорту Ханты-Мансийска всех пассажиров стали допрашивать. Сосед Павла Ш., сидевший на месте 14b, сообщил, что угонщик дважды разговаривал со стюардессами. Без оружия, спокойно, кроме как «если вы не примите мое предложение, то пожалеете», сосед ничего угрожающего не слышал.

Была ли вообще угроза со стороны Павла Ш. в адрес пассажиров? Если да, то почему бортпроводники не приняли мер к обеспечению безопасности рядом сидящих пассажиров с мест 14b и 14c? Почему у сотрудников штаба и группы захвата не было точной информации при штурме? Немало вопросов остались безответными у пассажиров рейса Сургут — Москва после событий 22 января.

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На пресс-конференции первый заместитель генерального директора ОАО «Аэропорт Сургут» Сергей Прийма уверил, что угонщик до посадки в самолёт вёл себя адекватно, признаков алкогольного или наркотического опьянения не проявлял. Оружия при нём при досмотре обнаружено не было. Житель югорского посёлка Уват спокойно купил билет. Он не пользовался буфетом, а во время досмотра даже снял ботинки, хотя этого не требовалось. Словом, поводов для каких-либо подозрений в его адрес не было.

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Тем временем генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев наградил экипаж рейса SU1515 Сургут — Москва за гражданский подвиг. Уголовное дело на стадии расследования, суд виновника не определил, но «герои нашего времени» уже найдены.

И «вишенкой на торте» можно назвать побочные последствия инцидента. Тёзка «угонщика» самолёта подготовил исковое заявление сразу против нескольких федеральных телеканалов. В день «героического подвига» экипажа рейса Сургут — Москва СМИ распространили его фотографию из социальных сетей, выдав за захватчика воздушного судна.

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Об угоне самолёта и о том, что его фото крутят по всем федеральным каналам, бывший житель Сургута, ныне проживающий в Таиланде, узнал от знакомого из Москвы. Ему написал «в личке» продюсер какого-то новостного канала с просьбой дать характеристику Павлу Ш.

«Что я за человек — и так далее, и тому подобное, в связи с тем, что я только что угнал самолёт. И направляюсь на нём в Афганистан. Сначала это показалось какой-то глупой шуткой, но буквально через 10−15 минут мне посыпались звонки от друзей и знакомых, параллельно звонки от журналистов, сообщения во всех мессенджерах, стало понятно, что это не совсем шутка, что всё происходит в реальности», — рассказал о событиях дня угона сургутянин.

Два дня мужчина отбивался от звонков интересантов. Кстати, моральный ущерб, нанесённый ошибкой в эфире, он оценивает по-божески — в 20 тысяч рублей.

«Дембельский аккорд» с «рейдерским захватом»

«Мэропад», который сотрясал Югру в 2018 году, сменился в 2019 году сотрясанием муниципалитетов правоохранительными органами. Напомним, в прошлом году по собственному желанию ушёл в отставку глава администрации города Радужный Сергей Баскаков, руководивший городом 17 лет. В связи с семейными обстоятельствами расстался с должностью главы города Пыть-Ях Олег Ковалевский. Причём его решение об отставке было принято на фоне недовольства окружных властей. Также покинул пост мэр Югорска Раис Салахов, возглавлявший город 18 лет.

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Однако бывшему заместителю главы города Пыть-Яха Али Джабраилову спокойно покинуть регион не дали: уходя в отставку в декабре, он собирался переселиться в Москву. После прокурорской проверки выяснилось, что дипломы Джабраилова имеют сомнительное происхождение и дело пахнет уголовкой.

«Документы о высшем образовании, являющиеся обязательным требованием к замещению должности заместителя главы города, у Джабраилова были недействительными», — сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Трудовые отношения с Али Джабраиловым были расторгнуты горадминистрацией Пыть-Яха по решению суда. Ему инкриминируется совершение преступления по ч. 3 ст. 327 УК РФ («Использование заведомо подложного документа»).

Третий по величине город Ханты-Мансийского автономного округа, Нефтеюганск, до сих пор не может оправиться от скандала с безрезультатными обысками в мэрии. Кто там бился, а кто бил — до сих пор не ясно. Добавил жару и мэр города Сергей Дегтярёв, который выступил 30 января публично с заявлением о рейдерском захвате власти в городе.

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Остросюжетная история развернулась утром 24 января 2019 года.

«Что происходило увязать с действующим Уголовно-процессуальным кодексом, законом об оперативно-разыскной деятельности или каким-то иным законодательством очень сложно», — заявил глава Нефтеюганска 30 января на специально созванной пресс-конференции.

По словам Сергея Дегтярёва, в здание горадминистрации Нефтеюганска ворвалась группа вооружённых людей из ФСБ с представителями Следственного комитета. Сотрудники мэрии, а это около 200 человек, были заблокированы в кабинетах, ограничены в передвижениях до 21:00. У них отобрали сотовые телефоны. Чиновники с трудом добились еды, воды и оказания медицинской помощи — одной сотруднице требовалась перевязка, у некоторых поднялось артериальное давление.

«Задержание людей никак не регламентировалось. Это было просто «сидеть, не рыпаться», — сообщил Сергей Дегтярёв.

Тем временем здание горадминистрации закрыли и на дверях вывесили объявление «Идёт дератизация».

Сразу после обысков заместитель главы города Павел Прокопович информировал прессу о госпитализации Дегтярёва. Сам градоначальник на пресс-конференции обмолвился лишь, что находится на больничном, и отпросился на два часа у врачей, чтобы расставить все точки над «i». Он не арестован, не задержан, обвинений ему не предъявлено, с поста не снят.

Глава Нефтеюганска акцентировал на пресс-конференции внимание собравшихся журналистов на том, что нет оснований, чтобы он каялся в каких-либо грехах. Однако подозрительным выглядит судебный спор в Арбитражном суде ХМАО об участке земли в 4,9 гектара, предоставленном в аренду, а потом проданном прежним руководством Нефтеюганска ООО «Технологии современного управления».

Мэрия после назначения на пост главы города Сергея Дегтярёва сперва пыталась отсудить этот лакомый участок земли, а потом в суде пошла на попятную. Причины непостоянства городских властей не пояснялись. Примечательно, что земельный участок Нефтеюганску вернули в конце января. Но как?

«Суд в совещательной комнате определил, руководствуясь положениями статьи 49 АПК РФ, не принимать отказ администрации города Нефтеюганска от исковых требований по делу № А75−9273/2018, полагая, что отказ от иска может нарушить права и законные интересы других лиц», — сообщается в решении суда.

Получается, на защиту муниципальной собственности встал суд. И появился простор для домыслов о «позолоченной руке мэра».

Другим аспектом обысков, и допросы сотрудников мэрии это подтвердили, стало увольнение заместителя главы города Сергея Лагойды. Обыски в горадминистрации Нефтеюганска Сергей Дегтярёв назвал «дембельским аккордом» своего бывшего подчинённого.

Но главным режиссёром негативных событий, накрывших Нефтеюганск в последнюю неделю января 2019 года, Сергей Дегтярёв настойчиво называет замглавы губернатора ХМАО Алексея Шипилова, который приехал в город во время обысков и якобы заявил Дегтярёву: «То, что здесь происходит, подставляет систему, и ты должен уйти из системы».

«…За всем этим стоит заместитель губернатора ХМАО — Югры Алексей Шипилов. Несмотря на то, что 24 января в здание администрации Нефтеюганска никто не мог войти, он свободно перемещался по зданию и даже общался с руководителем организованных в отношении нас действий. Алексей Викторович говорил, что дело обязательно будет возбуждено и что мне нужно уходить в отставку», — отметил на пресс-конференции Сергей Дегтярёв.

Обыски в мэрии внесли раздор среди горожан. Одни пишут петиции в защиту главы города, другие требуют его снять с поста незамедлительно, что весьма легко сделать, так как Сергей Дегтярёв — не всенародно избранный глава города. А кто-то, как в анекдоте, «полдня — за белых, полдня — за красных».

Губернатор ХМАО Наталья Комарова призвала членов правительства, руководителей департаментов и служб проявить особую бдительность, чтобы скандал в Нефтеюганске не сказался пагубно на общественно-политическом климате региона, «чтобы события, которые сейчас там происходят, не наложили отпечаток на безопасность и уровень жизнедеятельности населения автономного округа».

Лидеры общественного мнения Югры, как один, говорят, что жителям ХМАО единственно необходимо знать, насколько правомочными были действия силовиков и замгубернатора. Ибо завтра могут ворваться с автоматами в любую горадминистрацию и взбудоражить население любого города региона. Ведь в играх без правил законодательство необходимо знать особенно тщательно. Ибо… чревато.

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«Космические цены» на проезд и завтрак

Жители Сургута c декабря 2018 года протестуют против двукратного повышения стоимости проезда на общественном транспорте. Люди пересаживаются зимой на велосипеды и устраивают пикеты, но «отцы города» от них «отмахиваются» циркулярами.

Стоимость проезда в общественном транспорте в Сургуте с 21 декабря 2018 года на некоторых маршрутах поднялась до 50 рублей. Это связано с тем, как пояснили в горадминистрации, что субсидировать в экономической столице Югры стали лишь муниципальные маршруты, и большинство перевозчиков Сургута перешли на самоокупаемость. А именно, из 22 маршрутов только девять остались муниципальными. «Подкузьмило» в данном аспекте федеральное законодательство, вступившее в силу. Перевозчики, работающие без муниципального контракта, оказывают услуги с применением тарифов, установленных самостоятельно. Как говорится, смотрите п. 18 ч. 1 ст. 3 Федерального закона № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом…». Как говорил Владимир Ильич Ленин, «формально правильно, а по существу издевательство».

Народ возмутился. Власти города провели переговоры с перевозчиками. Обещалось, что из 22 уже 18 будут возить за 25 рублей. Цена снизилась на несубсидируемых маршрутах до 30−40 рублей.

«Живешь на Профсоюзов — плати 35. Живешь на Мира — платишь 25. Почему нас обделили в бюджетном транспорте?» — возмущаются люди, проживающие на пути коммерческих маршрутов.

Сургутяне не смирились с таким положением дел и собирались в середине января выйти на митинг, но его не согласовала горадминистрация. Негодование благодаря этому не выходит далее социальных сетей.

Мало того, на несубсидируемых маршрутах перевозчикам стало неинтересно гонять полупустой транспорт по вечерам, и они перестали выводить автобусы после 20:00.

Активисты НКО «Большая семья» отправили письменное обращение главе Сургута Вадиму Шувалову с предложением внести изменения в решение думы города от 29.09.2006 №76-IV ДГ «О мерах дополнительной социальной поддержки по проезду в городском пассажирском транспорте общего пользования отдельным категориям населения» относительно многодетных семей. Именно они получили тяжелый финансовый удар от законодательных изменений.

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Сургутяне предлагают в категории населения, которым предоставляется дополнительная денежная компенсация расходов на проезд в городском пассажирском транспорте, добавить детей из многодетных семей плюс одного родителя. Кроме того, рассмотреть возможность выдачи социального проездного всем льготным категориям граждан без исключения.

Предлагаемые изменения не противоречат действующему законодательству Российской Федерации, отмечают активисты.

Не утихают в Югре и конфликты, связанные с новой, унифицированной с федеральным законодательством, схемой выделения бюджетных средств на школьное питание. Региональные дотации, предназначенные в том числе и на питание учащихся, руководство четырех муниципалитетов — Ханты-Мансийска, Югорска, Урая и Нижневартовского района — перераспределило на другие цели.

Что касается питания льготных категорий школьников из малоимущих, многодетных семей и детей-инвалидов, то оно в 2019 году осталось бесплатным. Для обеспечения питания остальных 91,9% учащихся региона поменялся источник финансирования.

«Изменились подходы к финансированию. Если раньше это были целевые средства в составе субвенций муниципалитетам, то сейчас эти деньги попадают в муниципальные бюджеты в виде дотаций, а также в виде отчислений налога на доходы физических лиц. Органы местного самоуправления вольны распоряжаться ими по своему усмотрению, это их полномочия. По факту в 18 муниципальных образованиях из 22 ничего не изменилось — там средства, как и раньше, были направлены на софинансирование питания в школьных столовых», — пояснил казус директор департамента образования и молодёжной политики ХМАО Алексей Дренин.

В Ханты-Мансийске стоимость школьного завтрака с первых дней 2019 года для родителей учащихся 1—5-х классов составила 78 рублей, для 6—11-х классов — 93 рубля. Ранее питание ребёнка в школе столицы Югры обходилось родителям в 30 рублей — 44 рубля доплачивала и до сих пор доплачивает региональная казна.

В Югорске школьные завтраки чад родителям с января 2019 года обошлись дешевле: 1—4-е классы — 50 рублей в день, 5—11-е классы — 55 рублей в день. Однако ранее, в 2018 году, родители доплачивали по 2−5 рублей в день за школьное питание. Разница в 10 раз!

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Несмотря на заверения правительства Югры жёстко разобраться со сложившейся ситуацией, в Ханты-Мансийске родительская плата за питание школьников изменилась незначительно.

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С учетом бюджетного софинансирования родительской платы стоимость завтрака для школьника нельготной категории с 1 февраля уменьшилась для младшеклассников на 8 рублей, для остальных — на 13 рублей. В Югорске местные власти существенно снизили доплату на питание: 1—4-е классы — 21 рубль в день; 5—11-е классы — 27,5 рубля.

«С целью исключения самодеятельности, наносящей вред здоровью детей в этом отношении, считаю необходимым создать окружной закон об организации питания детей в образовательных организациях нашего региона», — заявила глава региона Наталья Комарова.

Югорские власти обещают «нормативно централизовать вопрос» уже в первом квартале текущего года.

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