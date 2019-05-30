Танец кабана в детском саду Сургута вылился во всероссийский скандал

Сургут, Югра, , 07:33 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) разгорелся скандал из-за «кабаньего стриптиза» трёхлетней давности в детском саду. Заведующая детским садом, где на корпоративе человек в ростовом костюме кабана исполняет шуточный танец, написала заявление об увольнении после появления видео в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вирусный эффект по социальным сетям приобрела видеозапись, опубликованная 29 мая 2019 года, с давнего корпоратива в детском саду «Золотая рыбка» в Сургуте. Взрослое мероприятие проходило в вечернее время в стенах дошкольного учреждения. Аниматор, одетый в ростовую куклу кабана, исполнил подобие стриптиза. Как рассказала «СургутИнформТВ» одна из воспитательниц, которая была на корпоративе, заведующая детсадом не знала о пикантном сюрпризе.

«Факт нестандартного поздравления с днём рождения действительно подтвержден, случай произошёл три года назад. По данному факту мы в настоящее время проводим служебную проверку, но уже сегодня от заведующего дошкольным учреждением поступило заявление об увольнении по собственному желанию. По результатам служебной проверки мы предпримем все необходимые меры по недопущению фактов нарушения педагогической и служебной этики», — прокомментировала ситуацию директор департамента образования администрации Сургута Анна Томазова.

По сообщению местной телекомпании, уволившаяся по собственному желанию заведующая на данный момент находится в больнице. Родители детей, посещающих «Золотую рыбку», в недоумении. Кто-то считает недопустимым устраивать корпоративы в детском саду, другие, напротив, не понимают, почему разгорелись страсти из-за юмористического танца. Социальные сети наводнены комментариями.

«Отсутствие вкуса и пошлость. Кто додумался такого свина подложить заведующей, да ещё три года спустя?» — задаются вопросами одни.

«А давайте закроем для воспитателей кафе и рестораны, караоке всякие. В отпуске за ними следить. Не дай боже, моральный облик уронят. Воспитатель детсада ведь — профессия круглосуточная», — возмущены другие.

«Тема кабана не раскрыта. Там в костюме кто сидел, мужчина или женщина? Его тоже уволили, за совращение малолетних?» — шутят иные комментаторы.

«Люди, опомнитесь! В стране нет других проблем как ростовая кукла в плясе? Новости закончились?» — резюмируют в сети.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, недавно разгорелся скандал по поводу фотографии алтайской учительницы, продемонстрировавшей в социальных сетях свою спортивную форму в честь Универсиады в Красноярске. Женщину вынудили уволиться из школы. Трудоустраивать её потом пришлось губернатору Алтайского края Виктору Томенко. Подобные случаи, когда педагогов клеймили за фотографии в купальниках, происходили также в Омске и Подмосковье.

Читайте ранее в этом сюжете: «Новый стиль руководства»: губернатор трудоустроил учительницу из Барнаула