Мегион, Югра, , 05:29 — REGNUM Департамент здравоохранения Югры проводит проверку по видеообращению врача-лаборанта из Мегиона, который пожаловался на фиктивное повышение квалификации. Видео было опубликовано 14 ноября и набрало на сегодня более 15 тысяч просмотров и массу комментариев в поддержку позиции медика из ХМАО, сообщает корреспондент ИА REGNUM,

В своём ролике врач-лаборант Владимир Тимочко сообщил о нововведении в больнице Мегиона — неотрывном от рабочего процесса обучении медиков.

Известно, что врачи должны повышать квалификацию раз в пять лет. По словам Владимира Тимочко, ранее они уезжали на обучение в другой город, если по месту жительства не было базы для повышения квалификации, и за 144 учебных часа получали зарплату, командировочные.

«Сейчас всё изменилось: обучение стало непрерывным. Оно предполагает не раз в пять лет это обучение, а в течение пяти лет каждый год по чуть-чуть мы должны набирать баллы, вот эти часы», — пояснил врач Владимир Тимочко.

По его словам, отныне врачам предлагается учиться в свободное от работы время, либо одновременно работать и учиться.

«Хотите вечером обучайтесь, хотите — в выходные дни. Когда угодно — это намного лучше», — якобы отвечает ему начальство.

Когда врач Тимочко напомнил о «священном праве на личную жизнь», ему руководство якобы пояснило, что личная жизнь не только у него, его не могут освободить от работы и предоставят учебное место на втором этаже больницы.

«Но я работаю на первом этаже! Я же не могу находиться на двух стульях — на втором этаже и на первом! Тогда надо мной сжалились. Принесли ноутбук и поставили рядом с рабочим компьютером, предложили гуглить. Мы что, диагноз пациенту потом будем гуглить? Мы тупеем на работе с этим непрерывным образованием! Ладно я лаборант, а хирург как? И как в свободное время учиться, если я прихожу домой к шести вечера — жена уходит на работу. а я остаюсь с двумя детьми — одному год, дочке девять лет. У нас обучение превращается в фикцию», — пояснил тупиковую ситуацию врач.

На данный момент департамент здравоохранения Югры проводит проверку по изложенным в видеообращении врача Тимочко фактам. Об этом ведомство сообщило на официальном сайте.