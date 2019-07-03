Серьёзная часть национального проекта «Образование», реализуемого в РФ, уделена цифровым технологиям в обучении. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда», запущенный в рамках нацпроекта, предполагает внедрение целевой модели цифровой образовательной среды, создание для учеников цифрового образовательного профиля и индивидуального плана обучения на базе федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.

Иван Шилов ИА REGNUM МЭШ

Пока окончательная форма новаций, которые ждут отечественное образование, не ясна, остаётся немало вопросов. Однако видно, что перед практической реализацией проекта идёт подготовительная работа. Например, масштабное исследование «Растём в России». О планах его проведения поведал директор Российской академии образования (РАО) Юрий Зинченко.

«Цель — изучить развитие детей от первых лет жизни до старшей школы. Понять, как цифровая среда воздействует на их психику и поведение. Какие новые способы получения знаний наиболее эффективны и что особенно влияет на успех. Как развивается память, внимание, мышление. Есть ли региональные особенности. Влияет ли, скажем, то, что ребенок одновременно учит и русский, и национальный языки… Нам важно понять, как ребенок осваивает социальные роли, если игра в дочки-матери трансформируется в формат мультика или приложения», — сообщил он.

Первый этап исследования рассчитан на четыре года, и результаты появятся в 2022 году, дополнил Зинченко. По его словам, полученные данные «должны стать основой для трансформации системы образования, принятия управленческих решений».

Другая тема, которая обсуждается, — создание «цифровых» СанПиНов для школ. Нынешние санитарные правила подробно не рассматривают использование цифрового оборудования в школах, следовательно, на практике возникает много «пробелов», напрямую влияющих на здоровье детей. Да, действующие СанПиНы позволяют использовать в образовательном процессе аппаратуру, но не позволяют пересаживать на гаджеты всю образовательную систему.

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Mos.ru Московская электронная школа

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Марина Боровскаязаявила корреспонденту ИА REGNUM о необходимости обсуждения с привлечением специалистов образования с использованием новых технологий.

«Сейчас идёт сложный этап, интересны обсуждения, особенно с привлечением специалистов. Помимо продвигающих, есть специалисты, которые оценивают последствия для детей, особенно младших возрастов, да и вообще школьников, пока формируется личность и основные вопросы, связанные со здоровьесбережением. Мне кажется, что важно проводить такого рода обсуждения и площадки, но их важно проводить с привлечением специалистов, которые способны оценить и видят эти последствия», — сказала она.

И пока федеральный центр размышляет, пытается семь раз отмерить, в России нашлись те, кто со всего маху рубанули с плеча по школе и школьникам. Речь идёт об экспериментальном проекте «Московская электронная школа» (МЭШ).

МЭШ реализуется в Москве уже четыре года. При его запуске в классах заменили или дополнили традиционный инвентарь на электронные экраны, так называемые «интерактивные доски», создали электронный контент, который может использоваться при обучении. Родители учеников в разговорах с ИА REGNUM отмечали, что их согласия при переходе учебного заведения на «цифру» не спрашивали, изменения проводились в принудительном порядке. В 2018/19 учебном году проект МЭШ охватил все школы Москвы. Таким образом у родителей не осталось альтернативы при выборе способа обучения.

Mos.ru Московская электронная школа

Согласно законодательству РФ, родитель является законным представителем ребёнка. Он представляет его интересы везде, в том числе и в школе. И именно родитель имеет право определять условия воспитания и обучения ребёнка. Об этом говорится, в частности, в статье 63 Семейного кодекса РФ.

«Родители обязаны обеспечить получение детьми общего образования. Родители имеют право выбора образовательной организации, формы получения детьми образования и формы их обучения с учетом мнения детей до получения ими основного общего образования», — говорится в тексте документа.

Об этом же говорит федеральный закон «Об образовании»: «Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами». При этом в комментариях к Конституции РФ указано, что политика государства в сфере образования основывается на принципах уважения к правам и свободам человека.

Внедрение проекта МЭШ произошло без учёта мнения родительской общественности. Более того, по результатам пилотного тестирования проекта общественность также не была ознакомлена с его результатами. Таким образом, организаторы проекта лишили родителей преимущественного права на воспитание своих детей.

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Отец и сын

Кроме того, родителей лишили права выбора формы получения государственной услуги. Согласно ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» выбор электронной формы получения госуслуг возможен исключительно на добровольной основе. И если заявитель не имеет желания получать услугу в электронной форме, ему должно быть предоставлено право воспользоваться ей в иной форме. В Москве не только не предоставили права выбора родителям, а вовлекли в проект ВСЕ государственные школы столицы и около миллиона учеников.

Отдельно стоит отметить планы введения электронных портфолио с персональными данными учеников. Их получение и обработка, согласно законодательству, могут носить исключительно добровольный характер. Действует Конвенция Совета Европы о защите личности в связи с автоматической обработкой персональных данных, по которой персональные данные не только должны быть получены добровольным и законным способом. По федеральному закону «О персональных данных» вводится запрет на принятие решений на основании исключительно автоматизированной обработки таких данных.

Но дело не только в планах: права учеников и их родителей уже нарушены, поскольку в школах Москвы введены электронные карты учеников для прохода и питания, электронные журналы, электронные дневники.

В законе «Об образовании» запрещается использование методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью обучающихся.

Проект МЭШ запустили и реализуют без серьёзных медицинских и психологических исследований. На многочисленные запросы редакции ИА REGNUM по данной теме не были получены ответы от департаментов образования и здравоохранения Москвы, а также профильных федеральных министерств. Как следует из заявлений президента РАО Юрия Зинченко, подобное исследование только планируется провести.

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Вместе с тем имеются в открытом доступе результаты исследований, прямо указывающие, что практики, используемые в электронной школе, негативно влияют на здоровье. Например, о том, что беспроводной интернет Wi-Fi может нанести вред здоровью человека, и в некоторых странах Европы существуют ограничения на использование этих технологий в детских учреждениях.

Электронное обучение влечёт изменения в психике, в развитии мышления.

«Цифровизация школы очень вредна для ребёнка. Полноценный ум — это ум сердечный. Когда всё делают, чтобы заглушить эмоциональность, а цифровизация к этому ведёт. Дети, которые приходят ко мне на приём, даже когда у них психика изначально нормальная, они иногда рассуждают так, как шизофреники. Ведь главный признак шизофрении — это отсутствие сердечного ума, рациональный ум. К этому детей и будет приводить цифровизация образования, отсутствие личного общения с педагогами», — отметила детский психолог, директор института демографической безопасности Ирина Медведева на конференции по правам человека в цифровую эпоху.

Она сообщила об угрозе неполноценного развития детской личности, к которому может привести цифровизация образования. По её мнению, дети перестают общаться между собой, что не даёт им сформироваться как личности.

Грустный ребенок

«Есть угроза физическому и психическому здоровью детей. Это и опасное электромагнитное излучение, которое вредно для детей. Также компьютерные технологии ведут к цифровому слабоумию. Эту проблему замалчивают, ставят на неё табу. И цифровое слабоумие, и аутизм сегодня распространяются всё быстрее. Совмещённые технологии меняют характер развития мозга ребенка. Много учёных боятся это говорить, хотя и знают, что это опасно. Видимо, создаются условия давления или шантажа, чтобы эту правду замалчивали», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM доцент МГИМО Ольга Четверикова.

Также цифровые технологии влияют на ситуацию с ухудшением зрения, слуха, нервное состояние, сколиоз, память. В редакцию ИА REGNUM обращались родители учеников, увидевшие у своих детей симптомы болезней.

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Между тем в статье 21 Конституции РФ говорится о том, что никто без добровольного согласия не может быть подвергнут медицинским или научным опытам, и никто не должен подвергаться насилию.

Проект «Московская электронная школа» заслуживает пристального внимания правоохранительных органов. Чиновники, допустившие преступные действия в отношении московских детей, заслуживают не только лишения своих должностей, но и того, чтобы оказаться под следствием.