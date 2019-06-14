В Госсовете РФ опровергли увеличение тарифа на вывоз мусора

Москва, , 07:48 — REGNUM Изменить структуру тарифа на вывоз бытовых отходов без его увеличения предложили участники рабочей группы «Экология и природные ресурсы» Госсовета РФ. Об этом заявил председатель группы, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Никитин опроверг возможное повышение тарифа для населения, пояснив, что обсуждается формирование фонда на рекультивацию свалок из средств существующего платежа.

«По сути это «окрашенные деньги» внутри тарифа, которые нельзя будет расходовать на другие цели», — сказал Никитин ТАСС.

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Он добавил, что рабочая группа рассматривает разные мероприятия, призванные улучшить обстановку в сфере обращения с отходами, ни одно из которых не связано с увеличением тарифа.

Напомним, 13 июня «Известия» сообщили о возможном включении затрат на рекультивацию полигонов в тариф на сбор мусора. Издание ссылалось на проект доклада Госсовета по экологии «О повышении качества окружающей среды в субъектах РФ» и отмечало, что платежи могут вырасти примерно на 5%.

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