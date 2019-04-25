Проект Нижегородского ледового дворца направили на госэкпертизу

Нижний Новгород, , 20:58 — REGNUM Проект строительства Нижегородского ледового дворца направили на государственную экспертизу. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба «Торпедо».

Согласно проектной документации, арена рассчитана на размещение 12 тыс. зрителей, также предполагается организация тренировочного катка и площадки для кёрлинга.

Кроме хоккейных матчей, во дворце планируется проводить соревнования по баскетболу, волейболу, мини-футболу, боксу, гимнастике, фигурному катанию, спортивным танцам и единоборствам.

Отмечается, что интерьер будущей арены напоминает ледовый дворец «Айсберг», построенный в Сочи к Олимпиаде-2014, внешний вид объекта похож на «Хумо-Арену» в Ташкенте.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в начале ноября 2018 года на заседании совета по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области среди прочих была одобрена заявка ГКУ «Нижегородстройзаказчик» на предоставление участка под ледовый дворец. Объект, в который планируется инвестировать порядка 6 млрд рублей, займёт участок около 115 тыс. кв метров. Реализовать инициативу планируют за три года. А в нижегородском бюджете на проектирование и изыскательские работы в 2018—2020 годы заложено финансирование в объёме 241,5 млн рублей.

Ориентировочная площадь застройки — 2,84 га, само здание будет до семи этажей. Аукцион по выбору проектировщика был объявлен 21 ноября 2018 года, цена контракта указывалась в размере 106 млн рублей.

В середине апреля 2019 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил проект дворца министру спорта РФ Павлу Колобкову. Глава Минспорта отметил, что объект украсит и город, и территорию, где предполагается строительство.

Работы по возведению ледового дворца планируется начать в мае 2019 года недалеко от футбольного стадиона «Нижний Новгород» в границах улиц Совнаркомовская, Самаркандская, Бетанкура, а также Волжской набережной.