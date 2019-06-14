Нижегородские инвесторы смогут арендовать объекты наследия за 1 рубль

Нижний Новгород, , 19:23 — REGNUM В Нижегородской области можно будет арендовать неиспользуемые объекты культурного наследия в неудовлетворительном состоянии за 1 рубль на 49 лет. Соответствующее постановление подписал губернатор Глеб Никитин, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Действия документа распространяется также на ценные объекты градостроительной среды и вновь выявленные объекты культурного наследия, которые относятся к имуществу государственной казны Нижегородской области, либо закреплены за государственными унитарными предприятиями или государственными учреждениями региона.

Также постановление регламентирует механизм расторжения договоров аренды и обязанности инвесторов.

Так, срок разработки проектно-сметной документации по сохранению объекта культурного наследия не должен превышать двух лет со дня передачи его в аренду. Кроме того, арендатор обязан предоставить банковскую гарантию проведения работ, составляющую не менее 35% от суммы проектно-сметной документации.

По словам министра земельных и имущественных отношений региона Сергея Баринова, это важный шаг на пути к сохранению и приведению в нормативный вид объектов культурного наследия Нижегородской области.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, нижегородское минземимущества планирует 12 августа продать объект культурного наследия «Ярмарочная водозаборная станция», который расположен на улице Стрелка в Нижнем Новгороде. Стоимость объекта была заявлена в размере 4,783 млн рублей. Покупатель должен будет заключить охранное обязательство.

Ранее здание по решению суда было изъято у собственника — частного лица. Во время суда истец заявил, что собственник «совершает действия, угрожающие сохранности данного объекта и влекущие утрату им своего значения, его физическую утрату». Также уточнялось, что некие лица осуществляли демонтаж объекта культурного наследия и некоторых элементов у него уже нет — степень утрат составляет более 40%. Предписание о выполнении противоаварийных работ собственник не выполнил.

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