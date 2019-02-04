Чаще всего в медиаповестке Нижегородской области на прошлой неделе мелькали депутаты. В городской думе ещё на одного народного избранника станет меньше — фигурант уголовного дела по получению взятки, уже десять месяцев пребывающий в СИЗО, Николай Ингликов может лишиться мандата досрочно. Данный вопрос его коллеги рассмотрят на ближайшей сессии, поводом же к этому стали результаты прокурорской проверки, выявившей несоответствия в декларации о доходах Ингликова. А вот Валерий Гельжинис, похоже, вовремя сложил свои полномочия: суд по иску прокуратуры всё-таки добился признания недействительными его аттестата и диплома, указав, что в 1991 году он в связи с поступлением в речное училище был отчислен из школы, не получив школьного аттестата, но и оттуда будущего депутата отчислили за неуспеваемость в 1994 году. Эксперты резюмируют, что «это было бы очень смешно, если бы не было так грустно», ведь именно все эти документы тогда ещё кандидат в думу предъявил в избирком.

Иван Шилов ИА REGNUM Нижний Новгород

На прошлой же неделе были подведены итоги полуфинала управленческого конкурса «Лидеры России», в число финалистов которого от Нижегородской области попали нижегородский шоумен, ранее претендовавший на пост замглавы мэра Нижнего Новгорода по образованию, культуре и спорту, Роман Беагон, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» Дмитрий Проскура, четыре предпринимателя и почему-то замминистра молодежной политики Тульской области Василий Яицкий. Тульский чиновник в этом списке стал для нижегородских экспертов неожиданностью.

Цитата из видео «Предвыборный ролик Роман Беагон, Нижний Новгород» (Roman B) Роман Беагон

Между тем в Нижегородской области опустело кресло строительного министра — в добровольную отставку отправлен Алексей Сыров, про которого негласно говорят, что причина потери места — «очень слабая работа с обманутыми дольщиками». С ними Сыров не выстроил диалога и не шёл на личный контакт, то есть министру не хватило «здорового карьерного рвения». Временно министерские обязанности будет выполнять первый заместитель Анатолий Молев, имеющий богатый опыт в строительной сфере. Есть вероятность, что нового министра будут выбирать также в рамках конкурса через портал «Команда правительства», где сейчас уже проходит отбор социального министра. Предварительные кандидаты на кресло последнего станут известны 14 февраля.

Нижегородский политобозреватель отметил, что «нельзя говорить о резком изменении политического олимпа», так как для этого должны как минимум пройти довыборы, но уже «можно говорить о тенденциях к обновлению, заданных Никитиным» — разделении власти и бизнеса, назначений через конкурсы и максимально открыто, отсутствии негативного бэкграунда у чиновников и депутатов, а также об отсутствии клановости.

Сфера экономики на прошедшей неделе также была богата событиями. В регионе создают площадку для объединения науки и бизнеса — уже учреждена управляющая компания, которая займется подготовкой к конкурсу на размещение в регионе одного из 15 российских научно-образовательных центров, создаваемых в рамках нацпроекта «Наука».

На совещании в Москве обсудили вопросы предстоящего строительства низконапорного гидроузла на Волге, который включен в стратегию развития внутреннего водного транспорта РФ и работы по которому в объёме свыше 43 млрд рублей будут профинансированы из бюджета страны. Генпроектировщик сообщил, что гидрологическая ситуация в Балахнинском районе, где планируется строительство, сложная, нестабильная и требует постоянного мониторинга. Нижегородский губернатор в ответ попросил учесть интересы жителей при строительстве.

«Да, сегодня нужно предпринимать меры для сохранения судоходства на Волге, но одновременно необходимо минимизировать возможные последствия проведения масштабных работ», — подчеркнул Глеб Никитин.

Kremlin.ru Глеб Никитин

В рамках национального проекта «Экология» из федерального бюджета Нижегородской области выделено 37 млн рублей. Эти средства пойдут на приобретение новой современной техники, которая нужна для повышения пожарной безопасности в лесах и борьбы с лесными пожарами, а также лесовосстановления.

Нижегородская область претендует на первый частный космодром, конкурируя в этом вопросе с Татарией. Оборудование площадки для запуска космических кораблей с туристами на борту затеяла компания «КосмоКурс», пока идёт выбор участка под строительство.

Скандал, связанный с новыми счетами за жилищно-коммунальные услуги, в которых жителей просят доплатить по несколько тысяч рублей, назревает сразу в нескольких населенных пунктах Нижегородской области. В Шахунье жители получили счета за отопление, где суммы составляют от трёх до девяти тысяч рублей, а у некоторых «сумма в жировке оказалась равной сумме дохода», при этом «люди не понимают, с чем связан рост тарифа».

Жители посёлка Гремячево городского округа Кулебаки вышли на митинг, поводом к которому также стали завышенные цены в квитанциях ЖКХ. Нижегородские СМИ пишут, что «сельчанам необходимо заплатить за коммунальные услуги 10 тысяч рублей», но эта «сумма для многих жителей поселка равна месячной зарплате». Проблема с огромными счетами за услуги ЖКХ есть и в Арзамасе.

В Арзамасе и Дзержинске — скандалы, фигурантами которых стали бывшие высокопоставленные чиновники. Экс-мэр Арзамаса обвиняют не только в том, что он незаконно выписывал себе премии, но и по трём уголовным статьям — злоупотреблении должностными полномочиями, служебном подлоге и хищении чужого имущества, вверенного виновному. Ожидать завершения расследования бывший чиновник будет под домашним арестом, а противоправные действия потянули на ущерб бюджету свыше 228 тыс. рублей, и это только по эпизодам с премиями. В целом ущерб потянет на десятки миллионов рублей.

Михаил Нестеров. Домашний арест, 1883

Полиция пришла с обыском и к бывшему замглавы администрации Дзержинска, а также в офис коммунальных компаний, связанных с ООО «­Управдом», совладелицей которого является мать бывшего чиновника. Нижегородские СМИ сообщают, что «визит силовиков в окружении бывшего чиновника объяснили попыткой ООО «Управдом» списать долги перед дзержинским водоканалом в обмен на рост тарифов, согласованный депутатами местной думы», а другие негласные источники уточняют, что якобы «коммунальные компании выводили средства жильцов, фальсифицируя показатели потребления ресурсов». МВД возбудило уголовное дело о причинении ущерба путем обмана.

Стихия снова не оставила без работы дорожные службы Нижнего Новгорода. 3 февраля в столице региона выпало около 40% месячной нормы снега, и неделя началась для города с транспортного коллапса, автопробок на восемь баллов. Жалобы от жителей сыпались на нечищенные тротуары, плохую уборку выездов из дворов. Нижегородские СМИ в начале прошлой недели писали, что «февраль решил оторваться за всю зиму, и несколько дней Нижегородскую область засыпало снегом», и «если центральные дороги более-менее нормально чистили, то на второстепенных дорогах — совсем беда». На портале «Антиснег» появился раздел для сосулек. Мэрия таким образом готовится к проблемам, которые каждый год приходят в Нижний Новгород с оттепелями и весной. Губернатор также обратил внимание на падающие с крыш кучи снега и сосульки. Глеб Никитин поручил государственной жилищной инспекции проверить состояние крыш многоквартирных домов в Нижнем Новгороде и населенных пунктах региона, и акцентировал внимание нижегородского мэра Владимира Панова и глав районов на необходимости подключиться к решению проблемы и проконтролировать очистку крыш от снега и сосулек.

Тем временем холода не прошли без последствий. На прошлой неделе в Нижнем Новгороде эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ был превышен на 21%, а почти 30 нижегородских школ закрыты на карантин по гриппу.

ОРВИ

В уголовном деле главы фракции «Справедливая Россия» в Заксобрании Нижегородской области Александра Бочкарёва, обвиняемого в мошенничестве, неожиданный поворот. На очередное заседание суда депутат не явился, а защита рассказала, что он госпитализирован.

В одном из нижегородских бассейнов произошло ЧП — шестерым посетителям в возрасте от 8 до 15 лет стало плохо. Следователи, возбудившие уголовное дело по факту оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, сообщили, что предварительный диагноз троих госпитализированных — острое ингаляционное отравление хлором. Нижегородские СМИ выяснили, что владелец фитнес-клуба, где произошло ЧП, ранее был депутатом Заксобрания.

Министр на выход

На прошлой неделе в регионе опустело кресло строительного министра — в добровольную отставку отправлен Алексей Сыров, но несмотря на то, что чиновник сам написал заявление, ходят слухи, что это была возможность сохранить лицо, а на самом деле причина потери места в «очень слабой работе с обманутыми дольщиками», с которыми Сыров не выстроил диалога и не шёл на личный контакт, то есть министру не хватило «здорового карьерного рвения».

Напомним, Сыров — наследие команды старого губернатора Валерия Шанцева, так как он был назначен министром строительства в марте 2017 года. Глеб Никитин сохранил его на посту как опытного нижегородца, проработавшего в сфере строительства много лет.

«Время показало, что министру не хватает здорового карьерного рвения. А это не соответствует стилю и задачам новой команды», — написал один из нижегородских телеграм-каналов.

Распоряжение об отставке Сырова было подписано 8 февраля.

Отставка чиновника

Временно министерские обязанности будет выполнять первый заместитель министра Анатолий Молев, имеющий богатый опыт в строительной сфере.

Есть вероятность, что нового министра будут выбирать также в рамках конкурса через портал «Команда правительства», где сейчас уже проходит отбор социального министра. Предварительные кандидаты на кресло последнего станут известны 14 февраля.

«Нельзя говорить о резком изменении политического олимпа. Для его обновления нужно как минимум пройти выборы в гордуму и Заксобрание. Но можно говорить о тенденциях к обновлению, заданных Никитиным. Это разделение власти и бизнеса; назначения через конкурсы и максимально открыто; отсутствие негативного бэкграунда у чиновников и депутатов; отсутствие клановости», — отметил на своей странице нижегородский политобозреватель Андрей Вовк.

Районные чиновники и уголовные дела

В Арзамасе и Дзержинске фигурантами скандалов с уголовным душком стали бывшие высокопоставленные чиновники.

6 февраля СУ СК РФ по Нижегородской области сообщило, что бывший глава администрации Арзамаса, в отношении которого возбудили уголовное дело сразу по трём статьям УК РФ и пяти эпизодам, помещён под домашний арест. Фамилия чиновника не сообщается, но в период, о котором идёт речь в эпизодах, главой администрации был Игорь Киселёв.

Дела возбуждены по ч. 2 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»), ч. 1 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог») и трём эпизодам ч. 3 ст. 160 УК РФ («Хищение чужого имущества, вверенного виновному»).

Следователи, которые ведут расследование, считают, что одно из вменяемых преступлений связано с программой расселения аварийного фонда.

Главой города был заключён контракт на строительство трёх домов в микрорайоне «Южный» Арзамаса, но к ноябрю 2016 года, оговоренному условиями, новостройки не были сданы. Более того, строительство домов не завершено до сих пор и, как следствие, квартиры администрации города не переданы.

Долгострой

Чиновник, который по мнению следствия исходил «из ложно понимаемых интересов службы», мер к расторжению контрактов и взысканию со строительной фирмы уплаченных из бюджета свыше 44 млн рублей, а также процентов и штрафов не предпринимал. Вместо этого глава города в марте 2017 года подписал отчёт об исполнении программы, указав «заведомо несоответствующие действительности даты ввода домов в эксплуатацию, а также о 100% расходовании субсидированных бюджету города Арзамаса для реализации программы денежных средств».

Горожане, чьи дома признаны аварийными, несмотря на «липовые отчёты» чиновника, так и не отметили новоселье.

Также этим же чиновником с сентября по декабрь 2016 года была выписана премия. За «хорошую работу» он выписал себе в целом более 228 тыс. рублей премий.

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Правоохранительные органы на прошедшей неделе пришли с обыском и к бывшему замглавы администрации Дзержинска Павлу Воронину, который уволился в октябре 2018 года, а также в офис коммунальных компаний, связанных с ООО «­Управдом», совладелицей которого является мать бывшего чиновника.

«Визит силовиков в окружении бывшего чиновника объяснили попыткой ООО «Управдом» списать долги перед дзержинским водоканалом в обмен на рост тарифов, согласованный депутатами местной думы. Однако близкие к следствию источники говорят, что коммунальные компании выводили средства жильцов, фальсифицируя показатели потребления ресурсов. По этому поводу в МВД возбуждено уголовное дело о причинении ущерба путем обмана», — пишет газета «Коммерсантъ».

63.мвд.рф Уголовное дело

Издание уточняет, что мать бывшего чиновника числится соучредителем не только в управляющей компании, но и ещё в пяти десятках фирм.

Оперативные мероприятия в доме экс-чиновника и офисах управляющих компаний проходили в рамках уголовного дела о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, расследуемого Главным следственным управлением МВД.

«По словам близких к следствию источников, речь идет о выводе денег жильцов. По данным сотрудников МВД, домоуправляющая компания завышала фактические объемы услуг, оказанные дзержинским водоканалом населению, и выставляла собственникам жилья счета на большую сумму. Сумма ущерба не называется», — уточняет газета.

В свою очередь источники из близкого окружения Воронина связывают действия силовых органов «с разногласиями в городской думе по тарифам, установленным на услуги дзержинского водоканала», уточняя, что ещё в конце 2018 года предприятие просило депутатов рассмотреть возможность повышения предельного коэффициента роста тарифа на услуги на 2019 год, но депутаты заблокировали инициативу, назвав данный ход попыткой «переложить на плечи населения бремя софинансирования проекта».

"Тогда Павел Воронин, имеющий сторонников в депутатском корпусе, якобы предложил дзержинскому водоканалу поддержать предложение в обмен на списание солидных долгов коммунальным компаниям, связанным с его матерью. Однако руководство водоканала якобы решило обратиться в правоохранительные органы», — пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

Лидеры России: нижегородские финалисты

На прошлой же неделе были подведены итоги полуфинала управленческого конкурса «Лидеры России», в число полуфиналистов которого от Нижегородской области попали нижегородский шоумен, ранее претендовавший на пост замглавы мэра Нижнего Новгорода по образованию, культуре и спорту, Роман Беагон, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» Дмитрий Проскура, четыре предпринимателя и почему-то замминистра молодежной политики Тульской области Василий Яицкий. Тульский чиновник в этом списке стал для нижегородских экспертов неожиданностью.

Павел Андреевич Федотов. Свежий кавалер. 1846 (фрагмент)

Напомним, из 348 человек в ПФО победили 34. Сам конкурс управленцев является флагманским проектом открытой платформы «Россия — страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации, созданной по указу президента России Владимира Путина, которая объединяет 15 самостоятельных проектов.

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Экономика недели

Сфера экономики на прошедшей неделе также была богата событиями. В Нижегородской области планируют открыть один из 15 российских научно-образовательных центров, создаваемых в рамках нацпроекта «Наука». В регионе для этого уже учреждена управляющая компания — АНО «Управляющая компания Научно-образовательный центр», которая будет координировать работу науки, промышленности и образования.

«Все начинается с целевой поддержки. Сейчас одна из целей научного центра — собрать проекты и найти средства, выстроив связи по всей стране. Список организаций, которые вступают в состав научно-образовательного центра, постоянно пополняется», — отметил глава АНО Андрей Турлапов.

Министр образования области Сергей Злобин отметил, что у региона есть все шансы на то, что именно здесь будет один из 15 научно-образовательных центров мирового уровня, объединяющих университеты, научные организации и промышленные предприятия.

«Наш регион имеет все шансы попасть в число этих пятнадцати центров. В декабре минувшего года в области была создана управляющая компания научно-образовательного центра, которая уже имеет поддержку крупных региональных предприятий, научно-исследовательских институтов и вузов. Мы видим огромную заинтересованность вузов и предприятий в совместной работе. Нам уже сегодня необходимо создавать пилотные образцы, предлагать их предприятиям и запускать в серийное производство», — подчеркнул Злобин.

Глеб Никитин поручил минпромторгу области обеспечить подготовку технических заданий от промышленности и бизнеса, а минобрнауки — провести работу по формированию конкурсной комиссии, которая займется определением потенциального руководителя научно-образовательного центра.

Ещё один важный проект, запланированный в Балахнинском районе Нижегородской области, обсудили на совещании в Москве. Речь шла о предстоящем строительстве низконапорного гидроузла на Волге, который включен в стратегию развития внутреннего водного транспорта РФ и работы по которому в объёме свыше 43 млрд рублей будут профинансированы из бюджета страны.

Антон Оболенский Вид Нижнего Новгорода с самолёта

Минэкологии области подготовило предложения по компенсационным мероприятиям — посадке новых деревьев, инженерной защите, а также предложения по использованию грунта, который останется после строительства гидроузла. В это же время представитель компании-генпроектировщика (ООО «Техтрансстрой») отметил, что гидрологическая ситуация в Балахнинском районе сложная, нестабильная, и требует постоянного мониторинга.

«Наша принципиальная позиция — учесть интересы жителей Нижегородской области при строительстве низконапорного гидроузла. Да, сегодня нужно предпринимать меры для сохранения судоходства на Волге, но одновременно необходимо минимизировать возможные последствия проведения масштабных работ», — подчеркнул Глеб Никитин.

По итогам совещания заказчику, проектировщику, а также областным министерствам было поручено принять активное участие в общественных обсуждениях и детально разъяснить жителям комплекс мер, предпринимаемых для сокращения влияния водохранилища на гидрологическую ситуацию в районах.

«Что касается использования песка, который высвободится при строительстве низконапорного гидроузла, то считаю, что это необходимо делать максимально эффективно. В ближайшие годы в Нижегородской области планируются масштабные работы, где эти полезные ископаемые будут востребованы: строительство дороги Неклюдово — Золотово, обход Балахны и многие другие объекты», — резюмировал губернатор.

Напомним, из-за обмеления Волги вопрос по поводу 54-километрового участка от Нижнего Новгорода до Городецких шлюзов стоит довольно остро. Из-за непроектной отметки Чебоксарского водохранилища (63 метра вместо 68) этот участок лимитирует пропускную способность и затрудняет судоходство. Гидроэнергетики совместно с властями Чувашии отстаивают 68 отметку, подчеркивая, что предлагаемый нижегородскими властями альтернативный проект в виде строительства низконапорной плотины «поможет в решении только одной проблемы — судового хода, и то лишь на небольшой период времени». Глеб Никитин говорил, что строительство гидроузла — единственный вариант возобновления судоходства на Волге на отрезке Городец — Нижний Новгород. Начать возведение объекта планируют в 2019 году в рамках федеральной адресной программы «Развитие транспортной системы России (2010−2020 годы)».

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Из позитивных новостей экономики: в рамках национального проекта «Экология» из федерального бюджета Нижегородской области выделено 37 млн рублей. Эти средства пойдут на приобретение новой современной техники, которая нужна для повышения пожарной безопасности в лесах и борьбы с лесными пожарами, а также лесовосстановления.

Помимо этого, Нижегородская область претендует на первый частный космодром, конкурируя в этом вопросе с Татарией. Оборудование площадки для запуска космических кораблей с туристами на борту затеяла компания «КосмоКурс», пока идёт выбор площадки.

Старт ракеты Союз 2.1

«Переговоры о выделении площадки под суборбитальный туризм находятся в завершающей стадии с двумя регионами. Документы готовятся к подписанию. В зависимости от того, с каким регионом удастся договориться раньше, на той территории и будет развернута площадка», — цитирует источник в ракетно-космической отрасли РИА «Новости».

В сфере экономики не обошлось без скандалов. Сразу в двух населённых пунктах жители получили квитанции за услуги ЖКХ и обомлели. В Шахунье жители получили счета за отопление, где суммы составляют от трёх до девяти тысяч рублей, а у некоторых «сумма в жировке оказалась равной сумме дохода», при этом «люди не понимают, с чем связан рост тарифа».

«У нас 11 700 рублей, из них 6657 — за отопление. Такое ощущение, что ставят эксперимент на нас. В городе, где нет производства, нет работы, соответственно, нет нормальной зарплаты, — самые высокие тарифы! Всё хуже и хуже с каждым годом… Куда прикатимся в итоге?» — пишет жительница города Евгения К. в соцсетях.

Издание «Нижний Новгород. Онлайн» получило комментарий в управляющей компании, где уточнили, что причиной больших сумм стало то, что «в квитанции за январь учитывались 12−14 дней за декабрь (в связи с концом года показания со счетчиков снимали раньше)», а также «содержание жилья в городском округе Шахунья увеличилось на 6% в тех домах, которые заранее не выбрали тариф (решение о принятии тарифа принимается коллективно жильцами)» и «сыграло роль увеличение тарифов на коммуналку на 1,7%».

Жители посёлка Гремячево городского округа Кулебаки не ограничились возмущением в соцсетях и вышли на митинг, поводом к которому также стали завышенные цены в квитанциях ЖКХ.

«Согласно фотографиям платежных документов, сельчанам необходимо заплатить за коммунальные услуги 10 тысяч рублей. Данная сумма для многих жителей поселка равна месячной зарплате», — пишет издание Newsnn.ru

Помимо этого большие счета за тепло получили жители ряда домов в Арзамасе. Депутат Госдумы Александр Курдюмов (фракция ЛДР) на своей странице в соцсетях уже окрестил данный перерасчёт за тепло шокирующим.

«В городе Арзамас Нижегородской области назревает крупный скандал. Жители получили шокирующий перерасчёт за потребление тепла в 2018 году. Ситуация беспрецедентная: одних просят доплатить аж 8000 рублей, у других — наоборот минус. А живут все люди в одном городе и даже в соседних домах. От решения ДУК в шоке даже местная администрация. Помню, подобная ситуация была в Нижнем Новгороде, тогда все заново пересчитали и всплыла ошибка. Кажется кто-то снова пытается нажиться на жителях. Будем разбираться в этом вопросе и подключать все проверяющие структуры, чтобы подобная ситуация не возникла в другом районе Нижегородской области», — пишет депутат.

Тарифы ЖКХ

Напомним, в мае 2018 года схожий скандал произошёл в Автозаводском и Ленинском районах Нижнего Новгорода. Получив огромные счета за отопление, жители перекрыли в знак протеста улицу. Мэр города Владимир Панов посоветовал пока не платить, обещая разобраться. После того как в ситуацию вмешались и областные власти, счета были аннулированы.

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Стихия: транспортный коллапс, закрытые школы из-за гриппа

3 февраля в Нижнем Новороде выпало 40% месячной нормы снега, и неделя началась для города с транспортного коллапса, автопробок на восемь баллов.

4 февраля на брифинге заместитель главы города, директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства Роман Колосов сообщил, что на улицах работают 350 единиц техники.

«Информацию о предстоящих снегопадах мы получили утром в воскресенье 3 февраля. В течение дня был создан штаб на базе МЧС, проработаны все вопросы. На данный момент все дороги категории А, где ходит общественный транспорт, уже убраны, проезд по ним обеспечен. Некий дискомфорт жители испытали только ранним утром», — отметил чиновник.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегоуборочная техника

Между тем уже 5 февраля нижегородские СМИ сообщили о проблемах на дорогах.

«Нижегородские дворы после нескольких снежных дней оказались непригодными для проезда на личном транспорте. Жалобы от жителей на нечищеные тротуары, парковки и выезды из дворов сыпятся из разных частей города», — отметил портал «Нижний Новгород. Онлайн», уточняя, что «горожане преодолевают сугробы, машины стоят в пробках».

Нижегородские СМИ в начале прошлой недели писали, что «февраль решил оторваться за всю зиму и несколько дней Нижегородскую область засыпало снегом», и «если центральные дороги более-менее нормально чистили, то на второстепенных дорогах — совсем беда».

6 февраля мэрия сообщила, что в Ленинском районе, откуда поступило много жалоб от горожан, подрядчики будут оштрафованы за некачественную работу.

Городские власти в это же время на портале «Антиснег» создали раздел для сосулек. Мэрия таким образом готовится к проблемам, которые каждый год приходят в Нижний Новгород с оттепелями и весной. Губернатор также обратил внимание на падающие с крыш кучи снега и сосульки. Глеб Никитин поручил государственной жилищной инспекции проверить состояние крыш многоквартирных домов в Нижнем Новгороде и населенных пунктах региона и акцентировал внимание нижегородского мэра Владимира Панова и глав районов на необходимости подключиться к решению проблемы и проконтролировать очистку крыш от снега и сосулек.

8 февраля 2019 года руководитель областной жилищной инспекции Игорь Сербул по поручению губернатора провел внеплановую проверку очистки крыш от снега и наледи. В Нижнем Новгороде, по информации Госжилинспекции, самыми проблемными в плане образования сосулек и наледи на крышах являются исторический центр — Нижегородский район, старые дома Канавинского района, а также Ленинский район — именно в этих трех районах больше всего двускатных крыш.

Сербул отметил, что с начала зимнего периода в ведомство уже поступило около 700 обращений, которые связаны с очисткой снега и ликвидацией сосулек, и добавил, что, как правило, обращения были комплексными: жители жаловались и на плохую уборку двора, и на снег и наледь на крыше.

Дарья Драй ИА REGNUM Сосульки

Тем временем холода не прошли для региона без последствий. На прошлой неделе в Нижнем Новгороде эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ был превышен на 21%, а почти 30 нижегородских школ закрыты на карантин по гриппу.

«По информации департамента образования администрации города, полностью закрыты на карантин 27 школ и 8 детских садов. Также частично закрыты более 300 классов в разных школах и 112 групп в детских садах», — писало 8 февраля издание «Нижегородская правда».

Дума Нижнего Новгорода: депутатские скандалы

Дума Нижнего Новгорода продолжает терять «кадры». На ближайшей сессии депутаты рассмотрят вопрос досрочной отставки Николая Ингликова, который уже десять месяцев находится под арестом по обвинению в получении взятки. Основанием к лишению мандата станет не личное заявление депутата или уголовное дело, фигурантом которого он является, а результаты прокурорской проверки по декларационной кампании.

Ингликов за 2018−2019 год станет восьмым депутатом-досрочником, всего же по уставу в думе должно быть 47 депутатов.

Антикоррупционная комиссия городской думы на прошлой неделе рассмотрела представление прокуратуры, которая нашла нарушения антикоррупционного законодательства в связи с некорректной информацией в декларации о доходах депутата.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Николай Ингликов, ранее возглавлявший МКУ «Управление муниципальных кладбищ», задержан 27 марта 2018 года в рамках уголовного дела, возбуждённого по факту получения взятки в размере 160 тыс. рублей. Следствие считает, что деньги ему были предложены за покровительство по службе и сохранение условий трудового договора смотрителя кладбища «Ново-Сормовское». После этого членство единоросса Ингликова в партии было временно приостановлено. В думе депутат входил в состав постоянных комиссий по имуществу и земельным отношениям, а также по развитию города, строительству и архитектуре.

Коррупция

А вот его коллега Валерий Гельжинис успел покинуть думу самостоятельно, до того как суд удовлетворил иск прокуратуры и признал аттестат и дипломы экс-депутата недействительными.

«Это было бы очень смешно, если бы не было так грустно. Прокуратура в суде доказала, что дипломы и аттестаты бывшего депутата гордумы Валерия Гельжиниса недействительные. Выяснилось, что в 1991 году Гельжинис в связи с поступлением в речное училище был отчислен из школы. Соответственно аттестат о получении среднего образования ему не выдавался. В 1994 году Гельжиниса отчислили из морского колледжа за неуспеваемость. Поэтому и там диплом ему не достался. В общем, вовремя он покинул гордуму, а то и там бы отчислили за неуспеваемость… Ладно хоть массаж за шаурму не предлагает, как Сергей Каргин», — написал на своей странице в соцсетях политобозреватель Андрей Вовк.

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Дело депутата Бочкарёва

В уголовном деле главы фракции «Справедливая Россия» в Заксобрании Нижегородской области Александра Бочкарёва, обвиняемого в мошенничестве, неожиданный поворот. На очередное заседание суда депутат не явился, а защита рассказала, что он госпитализирован.

Напомним, под домашним арестом областной депутат находится с 21 ноября 2017 года. Уголовное дело в отношении него возбуждено по ч. 3 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп, совершенный в крупном размере»), но позже его переквалифицировали на мошенничество.

Следствие считает, что в 2015 году депутат получил от гражданина 5 млн рублей за включение в муниципальный список кандидатов в депутаты думы Нижнего Новгорода для выдвижения от партии, лидером которой являлся Бочкарев. Но по итогам выборов в состав думы гражданин не прошел, его заявление и легло в основу уголовного дела.

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Под домашним арестом успевший за это время жениться по разрешению суда депутат пробудет до 2 мая 2019 года. Во время очередного продления срока политик пришёл с вещами, так как ГУ ФСИН РФ по Нижегородской области ходатайствовало о заключении депутата под стражу, но суд оставил его под домашним арестом.

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5 февраля депутат не явился на очередное заседание суда, и тогда стало известно о наличие у него серьезного заболевания — хронический лимфолейкоз. По сообщению газеты «Коммерсантъ», Бочкарев был госпитализирован 16 января, но, по предварительным оценкам врачей, он сможет принять участие в заседании суда не ранее 11 февраля.

ЧП в бассейне

6 февраля во время групповых занятий в бассейне фитнес-клуба Нижнего Новгорода шестеро посетителей в возрасте от 8 до 15 лет почувствовали себя плохо. Троих подростков госпитализировали в детскую больницу с признаками отравления, остальные от госпитализации отказались. Вечером того же дня двое из пострадавших все-таки обратились в больницу. Всем пострадавшим был поставлен предварительный диагноз — острое ингаляционное отравление хлором. Выехавшие на место следователи и следователи-криминалисты изъяли пробы воды, документацию, а также допросили работников и посетителей. По данному ЧП возбуждено уголовно дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей»).

Оценку действиям лиц, допустивших отравление, дадут в ходе расследования, которое всё ещё продолжается.

Госпитализированных детей в больнице посетил замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.

«На сегодняшний день угрозы жизни нет. Все необходимые меры со стороны медиков предпринимаются, проводится необходимое лечение. На месте происшествия работают следственные органы, в связи с этим фактом будут проведены соответствующие проверки и жестко наказаны те, кто был виноват. Данный инцидент находится на особом контроле у губернатора», — сообщил Гнеушев.

В числе пострадавших от вредного вещества были также несколько взрослых, общее число пострадавших — 11 человек. Нижегородские СМИ выяснили, что руководитель клуба, где случилось ЧП, несколько лет был депутатом Заксобрания.

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