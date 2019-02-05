Бывший мэр Арзамаса задержан в рамках уголовного дела

Арзамас, Нижегородская область, , 16:43 — REGNUM Правоохранительные органы задержали бывшего мэра города Арзамаса. Об этом сегодня, 5 февраля, сообщает следственное управление СК по Нижегородской области.

В отношении бывшего мэра Арзамаса было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»), части 1 статьи 292 УК РФ («Служебный подлог») и части 3 статьи 160 УК РФ («Хищение чужого имущества, вверенного виновному» — 3 эпизода).

Чиновник подозревается в ряде коррупционных преступлений, ущерб от которых оценивается в десятки миллионов рублей. В частности, экс-мэр выписал себе незаконную премию, а также совершил правонарушения при попытке реализации программы переселения граждан из аварийного жилья.