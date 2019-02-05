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Бывший мэр Арзамаса задержан в рамках уголовного дела

Общество

Экс-мэр обвиняется сразу по трем статьям уголовного кодекса

Арзамас, Нижегородская область, 5 февраля 2019, 16:43 — REGNUM  Правоохранительные органы задержали бывшего мэра города Арзамаса. Об этом сегодня, 5 февраля, сообщает следственное управление СК по Нижегородской области.

В отношении бывшего мэра Арзамаса было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»), части 1 статьи 292 УК РФ («Служебный подлог») и части 3 статьи 160 УК РФ («Хищение чужого имущества, вверенного виновному» — 3 эпизода).

Чиновник подозревается в ряде коррупционных преступлений, ущерб от которых оценивается в десятки миллионов рублей. В частности, экс-мэр выписал себе незаконную премию, а также совершил правонарушения при попытке реализации программы переселения граждан из аварийного жилья.

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