Еще один ребенок госпитализирован после отравления в нижегородском бассейне

Нижний Новгород, , 22:24 — REGNUM После отравление хлором в бассейне одного из фитнес-клубов в Нижнем Новгороде госпитализирован еще один ребенок. Состояние его здоровья ухудшилось дома, сообщили ИА REGNUM в правительстве Нижегородской области.

Ребенок также направлен на лечение в Нижегородскую детскую клиническую больницу.

«На сегодняшний день угрозы жизни нет. Все необходимые меры со стороны медиков предпринимаются, проводится необходимое лечение», — заявил посетивший детей в больнице замгубернатора региона Андрей Гнеушев.

Он заверил, что будут проведены соответствующие проверки и жестко наказаны те, кто был виноват.

Также Гнеушев призвал остальных посетителей фитнес-клуба внимательно наблюдать за состоянием своего здоровья, а в случае его ухудшения не заниматься самолечением и немедленно обратиться за медицинской помощью.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 6 февраля на пульт дежурного станции скорой помощи Нижнего Новгорода поступило сообщение от врача фитнес-клуба Golds Fitness на улице Горького о предположительном ингаляционном отравлении хлором посетителей бассейна.

Всего пострадали десять человек: четверо детей и шестеро взрослых. Шестерым на месте была оказана медицинская помощь, трое детей и один взрослый были госпитализированы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей». В бассейне работают следственно-оперативная группа и криминалисты. Изымаются пробы воды и документация.

В региональном управлении Роспотребнадзора заявили, что готовы оказать всестороннюю помощь потребителям в защите их прав. На место происшествия выехали сотрудники ведомства для оценки санитарно-эпидемиологической ситуации.

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