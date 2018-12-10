



Татария

На прошедшей неделе и делегация Татарии активно путешествовала, и Казань принимала большое число высокопоставленных гостей.

Глава республики Рустам Минниханов посетил Лондон, где провёл переговоры с представителями ряда компаний, встретился с первым министром Уэльса Каруином Джонсом, а также с членами британского парламента. Компания из Татарии «Агросила» подписала соглашение о сотрудничестве с британской Househam, производящей полный спектр оборудования для химической защиты растений.

В числе высоких гостей Татарии — советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой (праправнук великого писателя Льва Толстого), замруководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Андрей Тарасенко, детский омбудсмен России АннаКузнецова, а также делегация Астраханской области, возглавляемая врио губернатора Астраханской области СергеемМорозовым. С регионом было подписано соглашение о сотрудничестве.

Помимо этого, столицу Татарии посетили директор Ассоциации инновационных регионов России ИванФедотов, спецпредставитель президента РФ по цифровому и технологическому развитию, директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив ДмитрийПесков, а, будучи в Москве, Рустам Минниханов встретился с заместителем председателя правительства России ВиталиемМутко, с которым обсуждались вопросы социально-экономического развития региона, предварительные итоги работы строительной отрасли в 2018 году и планы на будущий год.

В сфере экономики как положительные, так и негативные новости: власти республики, оценив деятельность МУПов, остались недовольны — «55 МУПов являются убыточными, у 52 МУПов имеется закредитованность», а премьер-министр РТ Алексей Песошин на итоговой коллегии ведомства и вовсе пригрозил лендлордам изъятием неиспользуемых сельхозземель.

Рустам Минниханов принял участие в пленарном заседании XIII форума «Деловые партнеры Татарстана». На нём глава региона заявил, что жалеет о переезде из деревни, и добавил, что национальную идентичность можно сохранить только в деревне, а если «деревням придет конец, мы тихо-тихо развалимся».

Tatarstan.ru Праздник малой деревни

Татария попала в список восьми регионов, где проведут эксперимент по снижению бедности. По словам главы Минтрудсоцзащиты РФ Максима Топилина, задача эксперимента — снизить в два раза долю населения, живущего за порогом бедности. Казанские СМИ, ссылаясь на минэкономики региона, пишут, что представители ведомства в частных разговорах «реагируют на это заявление Максима Топилина нервным смехом и предупреждают, что в беседе на эту тему могут допустить выражения категории 18+», потому что нет представления ни о том, где брать деньги, ни того, как исполнять эти поручения. Жители на это отреагировали ещё более красноречиво: «Достали со своими экспериментами. Давно уже ощущаю себя подопытным кроликом в эксперименте на выживаемость».

Кресло главы Федерации профсоюзов Татарии, опустевшее после отставки Татьяны Водопьяновой, произошедшей на фоне возбуждённого уголовного дела, «разыграют» 18 декабря 2018 года на внеочередной конференции. Среди претендентов на него — депутат Госсовета Татарии, председатель Татарстанской республиканской организации Российского профсоюза работников промышленности Елена Кузьмичева и и. о. председателя федерации Татьяна Васильева.

А вот в центральном штабе Общероссийского народного фронта (ОНФ) уже определились с главными лицами. В число сопредседателей попал и один выходец из Татарии — глава ПАО «КамАз», бывший сопредседатель предвыборного штаба Владимира Путина — Сергей Когогин. Жителей Татарии назначение возмутило — «никакого отношения к народу не имеет», «клан миллиардеров», «против кого этот народный фронт воевать собрался?» и даже цитируют песню Игоря Талькова: «Он ушел воевать за народную власть со своим же народом».

Обанкроченный более года назад «Татфондбанк» планирует обанкротить Тимура Ильсуровича Метшина, чьи данные совпадают с данными сына мэра Казани Ильсура Метшина и племянника мэра Нижнекамска Айдара Метшина. ТФБ усмотрел у Тимура Метшина признаки банкротства. Иск пока не подан, но банк уже уведомил потенциального банкрота о своих планах.

Tatarstan.ru ПАО «Татфондбанк»

Скандальный вердикт суда обсуждали всю неделю в Татарии — пастора, который провёл крещение в реке, не только оштрафовали на 20 тыс. рублей, приравняв фактически религиозное действие к митингу, но и доставили в суд в наручниках, хотя такой необходимости не было. Жители региона уверены, что любой может оказаться в положении пастора, достаточно только продемонстрировать свои религиозные убеждения группой лиц, ведь в официальном сообщении суда говорилось, что «открытая демонстрация религиозных убеждений может раздражать или оскорблять тех, кто исповедует иную религию или не исповедует никакой религии». Представители Российского союза евангельских христиан-баптистов назвали произошедшее в Татарии «операцией устрашения» и оценили случай как «посягательство на конституционные права и свободы верующих», повлекшее «дискриминацию по религиозному признаку».

Министерство образования и науки Татарии на прошедшей неделе определилось со своими приоритетами, но что удивило общественность, в списке нет ни слова о татарских национальных школах или родном языке. Руководитель управления внутренней политики аппарата главы РТ Александр Терентьев на заседании общественного совета, где обсуждался данный вопрос, заявил, что уже «есть программа по сохранению идентичности татарского народа». Казанские СМИ между тем напомнили, что в «Стратегии-2030» не стеснялись записать в качестве приоритета «поддержку культуры двуязычия и поликультурного образования».

На альметьевском хлебозаводе спорные вопросы решали не с помощью слова или судов, а с помощью пистолета. В покушении на убийство владельца и генерального директора «Альметьевск-хлеба» подозревают экс-собственника предприятия. Сам подозреваемый вину не признает. Жизнь потерпевшему спасли осечка пистолета и сопротивление. Конфликт, по мнению следствия, возник из-за многомиллионных долгов.

Неделя не обошлась без образовательных скандалов. На этот раз на всю страну «прославилась» Бугульма, где педагог прямо в школе оскорблял ученика и угрожал, что его сделают калекой, за то что тот написал на доске некое слово. Минобрнауки РТ утверждает, что слово было неприличным. Министр образования и науки Татарии Рафис Бурганов на эту ситуацию заявил, что «хотел к подобным ситуациям подходить так же, как инспекторы ГАИ при ДТП относятся к квалификации нарушений Правил дорожного движения: если правила нарушили обе стороны, то обе стороны и должны быть наказаны». На официальном сайте ведомства инцидент назвали «грубым нарушением педагогической этики». Приказом директора на педагога в итоге было наложено дисциплинарное взыскание. Правда, при этом министерство, видимо, чтобы как-то сгладить впечатление от поведения учителя с 34-летним стажем, заявило, что и сам школьник не паинька — «учащийся состоит на учете в ПДН», имеет четыре правонарушения, среди которых кража и употребление спиртных напитков.

Ян Стен. Школьный учитель. 1665

Лондонский вояж Минниханова

На прошлой неделе делегация Татарии во главе с Рустамом Миннихановым посетила с рабочим визитом Великобританию. В этот раз помимо встреч «для поговорить» делегаты привезли и реальный контракт.

В рамках IV российско-британского бизнес-форума было подписано соглашение о сотрудничестве между компанией «Агросила» из Татарии и британской Househam. Последняя предлагает полный спектр оборудования для химической защиты растений и является лидером по производству опрыскивателей в Великобритании. Республиканская компания планирует на первом этапе многоэтапного сотрудничества приобрести два опрыскивателя.

Сам Минниханов во время визита в Лондон также провёл ряд встреч. Например, на встрече с первым министром Уэльса Каруином Джонсом звучало предложение создать рабочую группу, чтобы определить приоритеты и интересы для двусторонних контактов, а также была отмечена возможность организации взаимных деловых визитов.

«Мы заинтересованы в налаживании наших отношений. Думаю, что на межрегиональном уровне мы могли бы работать более успешно. Между правительством Татарстана и правительством Уэльса нет каких-либо противоречий. Мы сумеем быстрее договориться и реализовать те или иные программы в рамках торгово-экономических, образовательных, научно-исследовательских и туристических отношений», — отметил Рустам Минниханов.

Встречался Минниханов и с членами британского парламента. Как отметила пресс-служба, для обмена мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества. А на бизнес-форуме главе Татарии даже дали слово.

«Мы заинтересованы в привлечении британского бизнеса и капитала в Татарстан, будем рады расширению взаимовыгодных связей и готовы оказывать всяческое содействие вашим компаниям», — добавил он, резюмируя своё выступление.

Напомним, Великобритания является одним из ведущих внешнеэкономических партнеров региона. По итогам 2017 года товарооборот вырос на 55%, составив $340 млн. А за девять месяцев 2018 года объем взаимной торговли составил более $800 млн.

Tatarstan.ru Конференц-центр The Queen Elizabeth II

Эксперимент по борьбе с бедностью

Татария вместе с Кабардино-Балкарией, Приморьем, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской и Томской областями примет участие в эксперименте по выявлению семей, живущих за чертой бедности, и снижению их числа в два раза. Об этом 30 ноября заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Он добавил, что для этих семей разработают «траектории выхода из малообеспеченности».

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В республике на это заявление отреагировали с недоумением, но мнения звучат лишь кулуарно.

«Однако в минэкономики Татарстана — том суперведомстве, которое в республике координирует проектную деятельность всех министерств, — в частных разговорах реагируют на это заявление Максима Топилина нервным смехом и предупреждают, что в беседе на эту тему могут допустить выражения категории 18+, — пишет издание «Idel. Реалии» и добавляет, что в ведомстве признаются, что не знают, что «должны исполнять и какими для этого суммами будем располагать!»

Реакция жителей региона на нацпроект по борьбе с бедностью и пилотный эксперимент по нему была ещё более красноречивой.

«Борьба с бедностью — это, по мнению простых граждан, нормированный рабочий день и приличная, достойная зарплата. Тогда никаких проектов по устранению бедности не нужно будет начинать, а жизнь наладится, потому что не нужно будет платить баснословную заработную плату чиновникам, внедряющим этот надуманный нацпроект в госсистему», «Достали со своими экспериментами. Давно уже ощущаю себя подопытным кроликом в эксперименте на выживаемость», «Странно, РТ столько лет преподносили и пиарили как процветающий, динамично развивающийся регион. А теперь он вдруг просит денег на борьбу с бедностью вместе с дотационными регионами. Логика власти РТ в этом действии не просматривается», «Ну наконец-то, после 20 лет стабильности подошли к экспериментальной фазе проекта «вставание с колен по дороге в рай», — пишут жители.

Константин Егорович Маковский. Посещение бедных. 1874

Высокие гости

Прошедшая неделя для Казани была богата на высокопоставленных визитёров. Праправнук великого писателя Льва Толстого прибыл в конце недели в регион. С советником президента РФ по вопросам культуры Владимиром Толстым обсуждались вопросы сохранения наследия классика русской литературы, ведь 2018 год стал для республики Годом Льва Толстого.

О встрече Рустама Минниханова с заместителем руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Андреем Тарасенко сообщалось мало. Единственное о чём уведомила общественность пресс-служба, что «стороны обсудили вопросы развития отечественного речного транспорта, затронули другие темы, касающиеся судоходной отрасли».

Посетила региона и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, принявшая участие в III Всероссийском форуме «Добрая Казань. Благотворительность: опыт регионов», а также в гала-концерте Всероссийского культурно-благотворительного фестиваля детского творчества «Добрая волна».

С директором Ассоциации инновационных регионов России Иваном Федотовым, которую, к слову, возглавляет глава Татарии, обсуждали перспективы роста регионов за счет инновационного развития, внедрения лучших практик реализации управленческих, инфраструктурных и инвестиционных проектов. Цифровую экономику, а также технологический прорыв, о котором говорил Владимир Путин в своём мартовском послании, власти республики обсудили на встрече со спецпредставителем президента РФ по цифровому и технологическому развитию Дмитрием Песковым.

А вот, будучи в командировке в Москве, Рустам Минниханов побывал у зампредседателя правительства России Виталия Мутко. Известно о встрече немного, стороны обсуждали вопросы социально-экономического развития региона, предварительные итоги работы строительной отрасли в 2018 году и планы на будущий год. В том числе оговаривались и вопросы реализации ряда проектов в строительной сфере, тема долевого строительства.

Визит делегации Астраханской области во главе с врио губернатора Астраханской области Сергеем Морозовым закончился подписанием соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социально-культурном сотрудничестве. Стоит отметить, что в ближайшее время будет подготовлен план мероприятий по реализации соглашения.

«У нас большой потенциал для кооперации. Мы заинтересованы в развитии сотрудничества в области машиностроения и судостроения; имеем хорошие перспективы по партнерству в нефтегазохимической отрасли; у нас налажены контакты по взаимодействию в сфере строительства, — заявил Рустам Минниханов. — Мы готовы расширять поставки товаров народного потребления и продовольствия».

Tatarstan.ru Встреча с Сергеем Морозовым

Акценты экономики

Важным событием в сфере экономики Татарии на прошлой неделе стала итоговая коллегия минземимущества РТ. Она прошла совместно с заседанием Ассоциации органов исполнительной власти субъектов Федерации Приволжского федерального округа.

Премьер-министр РТ Алексей Песошин, выступая на мероприятии, отметил, что в регионе на сегодня не используется порядка 30,5 тыс. га сельхозземель.

Он добавил, что по суду, например, в Лаишевском районе изымаются земельные участки общей площадью более 500 гектаров.

«Данная работа будет продолжена и по другим неэффективным собственникам сельхозземель», — пригрозил Песошин лендлордам.

Инвентаризация выявила почти 300 тыс. кв. метров как неиспользуемых, так и неэффективно используемых площадей.

Ещё один важный вопрос, который был затронут на заседании, — это убыточность МУП.

«Вызывает беспокойство финансовое состояние значительной части муниципальных предприятий, — заявил Алексей Песошин. — Так, 55 МУПов являются убыточными, у 52 МУПов имеется закредитованность, часть из них как убыточны, так и закредитованы».

Он напомнил главам муниципалитетов, что они «несут ответственность за результаты работы МУПов» и «обязаны принять действенные меры по исправлению сложившейся ситуации».

Ещё одно крупное событие в сфере экономики — это заседание XIII форума «Деловые партнеры Татарстана». В мероприятии участвовало порядка 300 представителей бизнес-сообществ и национально-культурных организаций из более чем 40 регионов России и 11 стран зарубежья.

«Бизнес-форум проводится с целью укрепления межрегиональных торгово-экономических и культурных связей. Организатором выступают Всемирный конгресс татар (ВКТ), а также правление Всемирной ассоциации содействия татарским предпринимателям, деятельность которых направлена на консолидацию татарского народа», — отмечали в правительстве РТ.

Tatarstan.ru Заседание XIII форума «Деловые партнеры Татарстана»

Присутствовавший на коллегии Рустам Минниханов заявил, что главная его ошибка — это переезд из деревни.

«Мы здесь собрались, татары. Нам хочется сохранить свою национальную идентичность. Где мы можем ее сохранить? В городе? Нет, в городе не сможем. Если деревням придет конец, мы тихо-тихо развалимся. Нам любой ценой надо сохранить наши деревни. Весь наш фундамент — в деревне. У нас есть масса программ, чтобы ее сохранить. Надо создать условия, чтобы жизнь там была конкурентна, чтобы житель деревни мог иметь доход. Если мы все в города-миллионники переедем, мы будем счастливы? Я бы не сказал. У меня даже желания не было переезжать в Казань. Так получилось, по работе пришлось. Серьезно говорю! Мне это нравилось. Думаю, что это, может, была самая большая ошибка в моей жизни, что я уехал из своей деревни. Жил бы спокойно», — цитирует Минниханова издание chelny-biz.ru.

Назначения недели

18 декабря на внеочередном собрании для Федерации профсоюзов Татарии будет выбран новый председатель. Кресло пустовало с момента отставки Татьяны Водопьяновой, что ушла на пенсию после громкого скандала с возбуждением уголовного дела. Дело в итоге было прекращено — спустя месяц после заявления об уходе. Водопьянова, к слову, известна также тем, что одна из немногих заявила публично, что в регионе реальная зарплата перестала расти ещё в конце 2014 года, и «практически каждый пятый работающий татарстанец получает заработную плату ниже уровня минимального потребительского бюджета на члена типовой семьи».

На кресло председателя претендуют двое — депутат Госсовета РТ, председатель Татарстанской республиканской организации Российского профсоюза работников промышленности Елена Кузьмичева и и. о. председателя федерации Татьяна Васильева. По сведениям с сайта парламента региона, Кузьмичёва является членом фракции «Единая Россия», входит в состав комитета по социальной политике, а также занимает должность председателя профсоюзной организации ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод». По итогам 2017 года депутат задекларировала доход свыше 2,567 млн рублей.

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Иван Шилов ИА REGNUM Чиновники

А пока в федерации готовятся к выборам, в Общероссийском народном фронте (ОНФ) уже определились с главными лицами. В число сопредседателей попал и глава ПАО «КамАз», бывший сопредседатель предвыборного штаба Владимира Путина Сергей Когогин.

Эксперты считают, что это политический момент, так как автогигант это не чисто экономика.

«Я думаю, что избрание Когогина надо расценивать, прежде всего, как представительство промышленного блока в Народном фронте. Там же должны быть не только политики, экономисты, представители образования, медицины. Промышленники должны быть! Я не знаю, как для Татарстана и Набережных Челнов, лишь бы это было в пользу хотя бы «КАМАЗу». А что оттуда можно получить? Это общественная организация, она деньги не распределяет. Они могут свое концентрированное мнение выразить президенту, другим властным структурам», — цитирует мнение экс-мэра Набережных Челнов РафгатаАлтынбаева издание chelny-biz.ru.

Жители не были столь лояльны к назначению и где-то даже негодовали.

«Да, вот такие дела. Миллиардеры «пошли работать» в Общероссийский народный фронт. Так сказать, в интересах народа будут работать», «Никакого отношения к народу не имеет», «Клан миллиардеров. Все свои», «Татарстанская элита — неплохая подпитка для федерального правящего класса», — пишут жители республики и даже цитируют песню Игоря Талькова: «Он ушел воевать за народную власть со своим же народом».

Обанкротят ли мэрского сына?

Интересное заявление появилось на сайте юридически значимых событий юрлиц. Обанкроченный год назад и лишившийся лицензии «Татфондбанк», чьи долги перед кредиторами превышают 158 млрд рублей, усмотрел признаки банкротства у Тимура Ильсуровича Метшина. Его данные полностью совпадают с данными одного из сыновей мэра Казани Ильсура Метшина и племянника мэра Нижнекамска АйдараМетшина. Соответствующее сообщение было опубликовано 26 ноября 2018 года, а спустя месяц, то есть после 26 декабря, ТФБ может уже обратиться в суд.

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Владимир Маковский. Крах банка. 1881

Подробности не сообщаются, но из известных споров Тимура Метшина с ТФБ можно отметить тот, где фигурирует АО «Полиобиохим». Спор шёл о сумме почти 60 млн рублей. Учредителем АО является ООО «Дельта», владельцем которого является Тимур Метшин. Он также совместно с дядей Айратом Метшиным, и рядом иных лиц выступал соучредителем ООО «Чистый дом», ООО «Зелёный мир», ООО «Зелёная поляна», ООО «Транскамалогистик». Большинство компаний создано в Нижнекамске, мэром которого, как мы уже сообщали, является Айдар Метшин.

Ещё один случай пересечения ТФБ и Тимура Метшина произошёл в 2017 году. Банк попытался взыскать солидарно с Тимура Метшина, Валерия Самилова, ООО «Жилищная инвестиционная компания-НК» и АО «ПроФИТ Групп» почти 76 млн рублей по кредитным долгам от 2015 года. Суд отказал в принятии иска.

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Крещение приравняли к митингу

Скандал с религиозным уклоном и судебным решением, вызвавшим шок у жителей республики, произошёл с пастором евангельских христиан-баптистов. Той христианской конфессии, что в России является второй по численности.

В начале недели на сайте Набережночелнинского городского суда было опубликовано сообщение, что пастор религиозной организации «Церковь евангельских христиан «Возрождение» 29 июля 2018 года на берегу реки Кама в районе улицы Прибрежная «организовал и участвовал в проведении публичного в форме собрания мероприятия религиозного характера», а именно «проповедь и обряд «Крещение». На данное мероприятие собралось около 50 человек.

Сам Леонид Поворов вины не признал, а его защитник просил судью прекратить дело об административном правонарушении в связи с отсутствием состава административного правонарушения, «поскольку в мероприятии не было главного элемента — публичности, также в ходе него не выдвигались требования по различным вопросам политической, экономической, социальной и культурной жизни страны и вопросам внешней политики».

Ян ван Скорел. Крещение в Иордане. 1530

Защитник отметил, что мероприятие носило корпоративный характер, а значит, «согласования с органами власти не требовалось». Суд доводы не принял.

«Его действия создавали опасность нарушения общественного порядка, поскольку открытая демонстрация религиозных убеждений может раздражать или оскорблять тех, кто исповедует иную религию или не исповедует никакой религии, а, следовательно, этим создавалась потенциальная опасность причинения ущерба нравственному и физическому здоровью граждан, что требует должного контроля со стороны органов публичной власти, а проведение религиозного обряда в условиях открытого водного объекта, при отсутствии ответственных за безопасность лиц могло создать угрозу жизни и здоровью их участников. Участвующие в данном мероприятии лица публично выражали свое мнение относительно вероучения, в том числе с помощью звукоусиливающей аппаратуры, и были доступны неограниченному кругу лиц», — заявлялось в сообщении суда.

В итоге христианского пастора признали виновным и оштрафовали на 20 тыс. рублей.

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Позднее стали известны и другие подробности, в частности, что в суд пастора доставили ни много ни мало в наручниках. Об этом сообщалось в официальном заявлении Российского союза евангельских христиан-баптистов. Оказалось, что накануне суда «в рамках административного дела Леонида Поворова задержали и заключили под стражу с тем, чтобы в наручниках привести в зал судебного заседания».

"Между тем, по смыслу закона обряд крещения не может считаться публичным мероприятием, а применение спецсредств — наручников допускается в строго определенных законом случаях, под которые действия пастора не подпадали. Подобные действия правоохранительных органов наносят оскорбление всем верующим Российского союза евангельских христиан-баптистов. Таким образом, в городе Набережные Челны была проведена операция устрашения. Руководство Российского Союза евангельских христиан-баптистов оценивает этот случай как посягательство на конституционные права и свободы верующих в нашей стране, что неизбежно влечет дискриминацию по религиозному признаку», — говорилось в официальном заявлении организации.

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Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

К слову, крещение организация проводит ежегодно, но вот подобное «внимание» от правоохранительных органов получила впервые. Сама же церковь существует в Набережных Челнах более 20 лет.

История вызвала отклик у жителей.

«Не с теми боритесь!», «Оформляет ли РПЦ крещенские купания в Раифе как собрание, митинг, а крестные ходы как демонстрации?», «Тут у меня мудрая мысля зародилась. Летом выйду в лес, найду компашку человек в 20, которые с детьми пришли отдохнуть и шашлыки пожарить. Да накатаю на них заяву за несанкционированное проведение массового мероприятия. А вдруг они, демоны, недухоскрепное что умыслили?! Авось и медальку дадут за пресечение поползновения и воспрепятствование раскачивания», — пишут жители.

Скандал в школе

В конце ноября в одной из школ Бугульмы возник скандал между старшеклассником и педагогом. Последняя, увидев надпись на доске, начала кричать. Позднее представители минобранауки РТ утверждали, что надпись была нецензурной.

Школьник записал крики и опубликовал их в одном из родительских сообществ Татарии, придав конфликт гласности. На аудиозаписи слышно, как женщина (потом стало известно, что это был педагог с 34-летним стажем) кричит: «Меня прям колотит… Если еще что-нибудь нарисуешь, я подключу кое-кого и они тебе морду намоют и калекой оставят!»

Подобная ситуация вызвала родительский шок.

«Что творится? Обострение, что ли, какое? Учителя руки да язык распускают похлеще закоренелых уголовников, ученики избивают своих одноклассников, депутаты откровенно над народом издеваются своими чудо-высказываниями…Что дальше-то будет?», «Противно. Взрослые люди, орут как потерпевшие», «Насколько все это низко. У меня один и тот же вопрос возникает всегда: «Чему такие люди могут научить наших детей, если у них не хватает ума и словарного запаса вразумить провинившегося ученика?» — возмущены родители.

Иоганн Петер Газенклевер. Первый день в школе. 1852

Не оставили без внимания ситуацию и в самой школе. Позднее минобрнауки РТ сообщило, что на педагога, который фигурирует на записи, наложили дисциплинарное взыскание, а сама ситуация была разобрана на родительском собрании и педагогическом совете школы.

В ведомстве отметили, что произошедшее является грубым нарушением педагогической этики.

«Проверка установила, что ученик 9-го класса перед уроками написал на классной доске нецензурное слово, в результате чего и возник конфликт. Стоит отметить, что учащийся состоит на учете в ПДН. Так, за 10 месяцев этого года за ним числятся четыре правонарушения: кражи и употребление спиртных напитков. Поведение учащегося неоднократно обсуждалось на заседаниях Комиссии по делам несовершеннолетних. Тем не менее эти факты не могут служить оправданием опытному педагогу, имеющему 1-ю квалификационную категорию и 34 года общего стажа работы», — отмечается в официальном сообщении ведомства.

Казалось бы, при чём тут то, что школьник состоит на учёте? Вероятно, это должно было сгладить у общественности реакцию на ситуацию. Тем более саму историю будут разбирать на всеобщем республиканском родительском собрании, что пройдёт в начале декабря 2018 года.

Интересна в этой истории реакция министра образования и науки РТ Рафиса Бурганова, который фактически приравнял школьника к учителю по степени ответственности.

«Я бы хотел к подобным ситуациям подходить так же, как инспекторы ГАИ при ДТП относятся к квалификации нарушений Правил дорожного движения: если правила нарушили обе стороны, то обе стороны и должны быть наказаны. Так и тут: если устав образовательного учреждения нарушил педагог, он должен быть наказан, если ученик — он тоже должен нести ответственность, как это предусматривает закон об образовании. Устав образовательного учреждения обязаны соблюдать все. А мы, безусловно, должны объективно разбирать каждый конкретный случай», — цитирует его слова издание «Реальное время».

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Tatarstan.ru Рафис Бурганов

Цели образовательного ведомства и родительские сомнения

Также на прошлой неделе прошло важное событие в образовательной сфере, в этот раз не скандальное.

29 ноября состоялось заседание общественного совета при министерстве образования и науки республики, на котором были подведены итоги народного голосования за приоритетные цели.

Всего в голосовании приняли участие почти 5 тыс. человек, а на начальном этапе варианты целей предлагали эксперты общественного совета. Звучали предложения и от жителей. Самым популярным из них стал ввод в школах пятидневной учебной недели, но этот вопрос, по словам экспертов, не может быть решен на региональном уровне.

«На основе результатов голосования эксперты министерства определили ключевые задачи с ясными показателями достижения на 2019 год с возможностью общественного контроля за их исполнением», — отметили в ведомстве.

В список попало — обеспечение всех образовательных организаций республики кнопками экстренного вызова полиции, увеличение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет с 44% до 55%, рост доли дошкольных образовательных организаций, здания которых не требуют капитального ремонта, с 67% до 73%, доля профобразовательных организаций — ресурсных центров для подготовки квалифицированных кадров, обеспеченных современной инфраструктурой и оснащенных новым учебно-лабораторным оборудованием, должна вырасти с 31% до 37%, рост доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся по образовательным программам дополнительного образования, запланирован с 80% до 82%, а также количество школьников, охваченных горячим питанием, прирасти должно с 95% до 96,5%, а школ, где реализуют программы естественно-научной, математической и информационно-технологической направленности в рамках профильного обучения, — с 45% до 55%.

Изучаем татарский язык. 1935. СССР

У присутствовавших на заседании возник вопрос, почему же национальное образование не попало в перечень приоритетов ведомства. Ответ на этот вопрос дал руководитель управления внутренней политики аппарата главы РТ Александр Терентьев.

«Вы не в ту комнату зашли и не с теми предложениями. У нас есть программа по сохранению идентичности татарского народа… Нужно понимать: когда рассматривается вопрос формирования программы, вносите туда свои предложения — в программу по сохранению языков, в программу по реализации национальной политики, в программу по сохранению идентичности татарского народа… Эти программы есть, они работают. И в эти программы вносите свои предложения! Но когда другая совершенно повестка… Еще раз говорю: вы что-то перепутали, не на то мероприятие зашли, неправильно поняли, куда вы идете. Сегодня другой совершенно вопрос», — цитирует Терентьева издание «Бизнес-онлайн» и напоминает, что, например, в «Стратегии-2030» не стеснялись записать в качестве приоритета «поддержку культуры двуязычия и поликультурного образования».

У родительского сообщества те цели, что заявлены ведомством, вызвали некоторое недоумение и вопрос, а реализуют ли? Мнение звучали разные, но явно не те, что ожидало ведомство.

«Только это не опрос приоритетности целей и задач, а показатель провалов министерства. К сожалению», — отмечали родители в крупном казанском сообществе в соцсетях «РоСТ».

Стреляли…

Спор между двумя бизнесменами обернулся стрельбой и покушением на убийство. Фигуранты дела — бывший и действующий владелец компании «Альметьевск-хлеб».

Происшествие, по данным следствия, случилось 25 ноября 2018 года. 58-летний Расим Хайрутдинов (экс-владелец компании «Альметьевск-хлеб») совместно с нынешним гендиректором, 38-летним Рустамом Латыповым ехали в банк для оформления кредита на 30 млн рублей.

Следствие считает, что «по дороге потерпевший посчитал условия невыгодными и отказался брать кредит».

"В результате на перекрестке автодороги Альметьевск — Урсаево под предлогом очистки стекол Хайрутдинов вышел из автомобиля и, открыв дверь за передним пассажирским сидением, на котором сидел потерпевший, попытался выстрелить в него из револьвера. Однако произошла осечка, услышавший щелчок потерпевший выскочил из машины. Хайрутдинов еще несколько раз безуспешно пытался произвести выстрел, после чего между мужчинами произошла драка, в ходе которой подозреваемый оттолкнул потерпевшего, сел в автомобиль и уехал. В тот же день он был задержан по своему месту жительства сотрудниками отдела вневедомственной охраны Росгвардии и передан следствию», — отмечается в официальном сообщении.

Сам задержанный вины не признает. Позднее стало известно, что над компанией навис риск банкротства. Казанские СМИ связались с адвокатом Хайрутдинова, и тот сообщил прямо противоположную версию событий, в которой нападавшим уже был Латыпов.

«Никакого смысла убивать его не было — Латыпов должен больше 19 млн», — цитирует адвоката Дамира Закирова издание «Реальное время».

Речь шла о части суммы, за которую был продан завод. Общая стоимость предприятия составила 65 млн рублей.

«Дело крайне запутанное. Латыпову выгоднее было бы устранить моего клиента. Но почему-то разбираться в этом не стали — сразу задержали Хайрутдинова, когда он до города доехал», — заявил адвокат, добавив, что конфликт произошел после того, как «Латыпов сказал, что будет банкротить хлебозавод».

«Это значит, все долговые обязательства обесцениваются. Мой клиент потребовал: либо выполните все обязательства, либо напишите расписку, что обязуетесь это сделать», — пояснил защитник.

Латыпов в комментариях тому же СМИ уверяет, что «Альметьевск-хлеб» ничего Хайрутдинову не должен, а, наоборот, бывший собственник задолжал 30 млн рублей.

Отметим, действительно в базе Арбитражного суда Татарии есть иск о банкротстве хлебозавода, по которому в июле 2018 года был введён первый этап процедуры банкротства — наблюдение. Первоначальным истцом выступило башкирское ООО «Давлекановский КХП», но позднее к нему с теми же требованиями присоединились ряд компаний и физлиц. Претензии одного из кредиторов суд рассмотрит 10 декабря 2018 года.