«Морду намоют и калекой оставят»: ЧП в школе Татарии

Бугульма, Татария, , 04:08 — REGNUM В Татарии развивается конфликт, который, если факт подтвердится, может стоить должности педагогу одной из школ Бугульмы. В родительском сообществе, где была обнародована аудиозапись конфликта, в котором неизвестная женщина, предположительно педагог школы, обзывает подростка «скотиной» и угрожает, что если он ещё что-нибудь нарисует, то она подключит кое-кого и ему «морду намоют и калекой оставят», идёт бурная дискуссия. Мнения разделились: часть участников обсуждения заявляет, что ученик сам вывел педагога на эмоции, а другая часть отмечает, что педагог на то и педагог, чтобы показывать пример адекватного поведения в любой ситуации, иначе ей «не место в школе». Официально данную историю минобрнауки РТ не комментирует, хотя она уже стала достоянием общественности не только из соцсетей, но и через казанские СМИ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По информации из паблика в соцсетях, аудиозапись администратору группы прислал ученик 9-го класса одной из школ Бугульмы. На ней слышно, как неизвестная женщина, предположительно педагог этой же школы, кричит на ученика.

«Меня прям колотит… Если еще что-нибудь нарисуешь, я подключу кое-кого и они тебе морду намоют и калекой оставят!» — кричит неизвестная, называя подростка «скотиной» и «гадёнышем».

Подросток рассказал, что на перемене написал на доске буквы ж и о, что и вызвало агрессию.

Мнения в родительском сообществе разделились. Одни говорили, что педагога, если это действительно происходило в школе, вывели.

«Бедный учитель! Нервы сдали. В 9-м классе уже далеко не ангелы, вспоминаю свой класс», «Мое мнение, что ученик специально провоцировал конфликт. Это мое личное мнение. Я никого не оскорбляю, не унижаю, но и к себе требую уважения и от учеников, и от родителей. Я за камеры в кабинетах, так я буду чувствовать себя защищённой», «Педагог говорит о том что, этот «ученик» написал не очень хорошие слова при шестиклассниках. возмущена этим! накинулись на учителя! Да она педагог! И она сама выбрала профессию — обучать, а не терпеть ИЗДЕВКИ невоспитанных отпрысков!» — пишет часть участников дискуссии.

Но с этим мнением согласны далеко не все. Большинство считает, что при любом поведении учеников преподаватель должен быть сдержанным и показывать пример детям.

«Если учитель не в состоянии контролировать свою агрессию, ей нечего делать в школе. Моё личное мнение. В нашем классе был случай, когда во время такого всплеска учитель распустила руки, дошло до полиции», «Был случай, когда дети учителю каждый день всякие карикатуры рисовали, учитель сначала не обращала внимания, потом поняла, что дети как раз и добиваются от нее какой-либо реакции. Ну, хорошо, обратила, посмеялась вместе с ними и призвала детей начать урок, так дети увидели, что педагог не орет, не злится, да и с чувством юмора у нее все в порядке, следующий рисунок был — огромный букет цветов, нарисованный очень красиво на доске. Дети, если видят к себе хорошее отношение и понимание, бывают очень благодарными», «К сожалению, вечный ор многих педагогов стал нормой для школы, но не для моих детей. Например, мои, вообще не воспринимают визжащих учителей, считая их неадекватными. В нашей семье крик всегда воспринимали за слабость недалёкого ума», «Учителю по статусу не положено выходить из себя», «Учителю не позволительны такие высказывания в адрес ученика. Насилие порождает насилие. Педагог не виноват в поведении ученика, но виноват в своём поведении, заметьте на публике, которая является подростками. Отношение наблюдающих эту сцену учеников будет складываться аналогично поведению учителя», — пишут возмущённые родители.

Официальных комментариев ни власти Бугульмы, ни представители министерства образования и науки Татарии пока не дали.

Напомним, последние полгода конфликты между учителями и учениками стаиа всё чаще попадать в соцсети, становясь достоянием гласности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM учитель северодвинской школы наказывала учеников за неправильные ответы ударами скалки. В отношении неё возбудили уголовное дело, а разбор ситуации начался также с опубликования в соцсетях видео, снятого учениками.

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