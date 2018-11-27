«Татфондбанк» замахнулся на состоятельность сына мэра Казани?

Казань, , 04:38 — REGNUM Обанкроченный весной 2017 года «Татфондбанк», где на тот момент доля республики превышала 40%, сообщил о планах обанкротить Тимура Ильсуровича Метшина, чьи данные полностью совпадают с данными одного из сыновей мэра Казани Ильсура Метшина. Соответствующее сообщение опубликовано 26 ноября 2018 года в едином реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юрлиц, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Конкурсный управляющий ПАО «Татфондбанк» — государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» усмотрел у Тимура Метшина признаки банкротства.

«ПАО «Татфондбанк» в лице Конкурсного управляющего — государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в соответствии с ч. 2.1. ст. 7 Федерального закона от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», сообщает о своем намерении обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании Метшина Тимура Ильсуровича (ИНН 165 126 766 499) несостоятельным (банкротом) в связи с наличием у него признаков банкротства, установленных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», — отмечается в официальном сообщении.

Иски может быть подан уже спустя месяц после обнародования намерений.

По данным ЕГРЮЛ, в разные годы потенциальный банкрот Тимур Метшин являлся учредителем и соучредителем как минимум шести юрлиц. В их числе — ООО «Аринвест» (создано в 2014 году, основной вид деятельности — управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе, полностью принадлежит Метшину), ООО «Чистый дом» из Нижнекамска (создано в 2011 году, владельцы — Айрат Метшин и Тимур Метшин, специализация — деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений), ООО «Зелёный мир» (создано в Казани в 2013 году для предоставления услуг в области растениеводства, владельцы — Айрат и Тимур Метшины, Наталья Мозжерина), ООО «Зелёная поляна», созданное в Нижнекамске, которым руководит Мозжерина, имеет ту же специализацию и состав владельцев, что и предыдущее ООО. Также Тимур Метшин выступает соучредителем ООО «Транскамалогистик» из Нижнекамска (создано в 2012 году, владельцы помимо Айрата и Тимура Метшиных, Радик Яппаров) и ООО «Дельта». Последнее учреждено в 2015 году в Казани, основной вид деятельности — предоставление финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки, Тимур Метшин — единственный владелец компании.

Примечательно, данные Айрата Раисовича Метшина совпадают с данными брата мэра Нижнекамска Айдара Раисовича Метшина и мэра Казани Ильсура Раисовича Метшина.

Правоотношения у ТФБ имелись с АО «Полиобиохим», соучредителем которого числится ранее упомянутое ООО «Дельта». Спор шёл о сумме почти в 60 млн рублей.

В 2017 году ТФБ также пытался взыскать солидарно с Тимура Метшина, Валерия Самилова, ООО «Жилищная инвестиционная компания-НК» и АО «ПроФИТ Групп» почти 76 млн рублей по кредитным долгам от 2015 года, но суд отказал в принятии иска.

Читайте также: Банк-банкрот из Казани требует крупную сумму с «министерского» химзавод