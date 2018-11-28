Кто займёт кресло главы федерации профсоюзов Татарии?

Казань, , 04:11 — REGNUM На освободившийся после отставки на фоне скандала с возбуждением уголовного дела пост председателя Федерации профсоюзов Татарии заявлены два претендента. Окончательно с кандадитом определятся 18 декабря 2018 года на внеочередной конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на департамент общественных связей аппарата федерации.

27 ноября исполнительный комитет Федерации независимых профсоюзов России предложил в качестве кандидатов на пост двоих — депутата Госсовета республики, председателя Татарстанской республиканской организации Российского профсоюза работников промышленности Елену Кузьмичеву и и. о. председателя федерации Татьяну Васильеву. Третий претендент, чьё имя фигурировало в казанских СМИ, — первый заместитель председателя профкома «Татнефти» Андрей Зимин в итоговый список не попал.

По данным с сайта Госсовета РТ, Елена Кузьмичёва является членом фракции «Единая Россия», входит в состав комитета по социальной политике, по образованию — юрист. Также она является председателем профсоюзной организации ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод». По итогам 2017 года Кузьмичёва задекларировала доход свыше 2,567 млн рублей.

Напомним, ранее Федерацию возглавляла Татьяна Водопьянова, известная своим выступлением, в котором отметила, что в Татарии реальная зарплата перестала расти ещё в конце 2014 года.

«266 тысяч работников, а это практически каждый пятый работающий татарстанец, получают заработную плату ниже уровня минимального потребительского бюджета на члена типовой семьи», — заявила Водопьянова 31 мая 2017 года на отчетно-выборном собрании Ассоциации предприятий и промышленников РТ.

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А в конце марта 2018 года стало известно о возбуждении в отношении неё уголовного дела по статье о коммерческом подкупе. Следствие заявило, что по их данных глава федерации принуждала руководство подведомственного санатория страховать её жизнь на 500 тыс. рублей, а потом выплачивать страховую премию. События, по информации следователей, длились с 2009 года, и за эти годы «натекло» почти 3 млн рублей. Водопьянову поместили под домашний арест, а в конце июля стало известно, что производство по уголовному делу прекращено в связи с ее деятельным раскаянием и полным возмещением ущерба. За месяц до этого пост председателя Федерации профсоюзов РТ она покинула, официально — в связи с выходом на пенсию. Свою должность Татьяна Водопьянова занимала 18 лет.

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