Крупный скандал разразился в Татарии на прошлой неделе, и снова он связан с тяжёлыми условиями проживания пожилого горожанина. 92-летняя труженица тыла Бибинур Лутфуллина, которая в годы войны в 15-летнем возрасте «лес валила в Муслюмовском районе для фронта», живёт вместе с 62-летней дочерью-инвалидом в аварийном доме без воды и канализации.

Иван Шилов ИА REGNUM Татария

В рамках доследственной проверки, начатой после публикаций в СМИ, следователи дадут оценку действиям должностных лиц, ответственных за улучшение жилищных условий ветерана. Тем временем в комментариях казанским СМИ пресс-служба мэрии отмечает, что пожилая женщина «не является ветераном-фронтовиком, а имеет льготы ветерана труда и труженика тыла», а «по действующему законодательству улучшение жилищных условий за счет бюджетных средств предусмотрено только для фронтовиков».

Скандал развернулся на фоне одобрения Казанской городской думой направления 166 млн рублей на содержание исполкома, в числе статей расходов — текущий ремонт помещений исполкома, премирование работников и повышение зарплаты.

В преддверии выборов в Госсовет Татарии в 2019 году эксперты начали делать прогнозы, кто сможет занять кресло спикера вместо 71-летнего Фарида Мухаметшина. Ходят слухи, что сам председатель республиканского парламента откажется от участия в выборной кампании. На сегодня ему на замену называют четвёрку наиболее возможных кандидатов, среди которых 51-летний экс-глава регионального правительства Ильдар Халиков, ушедший с поста после «развала» «Татфондбанка», «переросший» свою должность министр сельского хозяйства и продовольствия РТ 64-летний Марат Ахметов, и, наконец, действующие вице-спикеры — 61-летний Юрий Камалтынов и 63-летняя Римма Ратникова.

Айгуль Залегдинова Фарид Мухаметшин

А пока эксперты оценивают, кому может достаться «главный мандат», делегация республики налаживает связи с зарубежным сообществом. На прошлой неделе чиновники из Татарии совершили два крупных вояжа — в ОАЭ, где Рустам Минниханов встретился с министром экономики ОАЭ Султаном бен Саидом Аль Мансури, наследным принцем эмирата Дубай шейхом Хамданом ибн Мохаммедом Аль Мактумом, был удостоен награды за развитие исламской экономики и принял участие в Global Islamic Economy Summit. В церемонии открытия Минниханов, который с 2014 года возглавляет группу стратегического видения «Россия — Исламский мир», отметил, что «сегодня исламский мир недостаточно эффективно использует экономические потенциал и ресурсы». Второй визит был в Молдавию, где было подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом сотрудничестве с Гагаузией. Стороны также обсудили проекты в сфере агрокомплекса, в частности, речь шла о закупке молдавских семян, овощей и орехов, интерес представила и продукция молдавских виноделов. Глава Татарии Рустам Минниханов заявил, что регион заинтересован в расширении сотрудничества с Молдавией, так как «текущий объём взаимной торговли пока не соответствует имеющимся возможностям». Взаимный товарооборот на сегодня пока достигает $12 млн.

В сфере экономики на прошлой неделе произошёл ряд интересных и важных событий: Татария попала в пятёрку регионов с самым закредитованным населением, в Альметьевском районе может появиться особая экономическая зона, на дорогах общего пользования республики предлагают тестировать беспилотные автомобили, в Казани откроется внешнеторговое представительство Казахстана, а китайские компании готовы разместить в республике производство сотового заполнителя. Также некоммерческие организации региона хорошо себя показали на втором конкурсе президентских грантов, получив на развитие проектов 174 млн рублей. Тем временем до конца 2018 года Татария планирует привлечь в экономику 88 млрд рублей из федерального бюджета и отрегулировать вопрос участия регионов-доноров в нацпроектах, чтобы иметь возможность заявиться со своими проектами от каждого министерства и ведомства.

В сельскохозяйственной сфере Татарии не всё гладко. На совещании профильных ведомств, состоявшемся на прошлой неделе, прозвучало, что «в стране эпизоотическая ситуация по особо опасным заболеваниям сельхозживотных и птицы остается напряженной», а также «сохраняется серьёзная ситуация по гриппу птиц». Особую озабоченность экспертов вызвала сохранность молодняка крупного рогатого скота — с начала года падёж был более 11 тысяч голов, что составляет 5,4% к приплоду, а «ежегодные потери молодняка сопоставимы с поголовьем целого района».

Philip De Vere Падёж скота

В столице Татарии продолжается конфликт властей и жильцов дома, прозванного Мергасовским. Одни требуют выселяться из аварийного здания, а другие против переезда из центра «на выселки». В доме, который является памятником культурного наследия и под снос идти не может, нет отопления, но девять собственников квартир продолжаются оставаться на своих «квадратных метрах», заявляя, что «люди блокаду пережили и мы выстоим!», и добавляют, что их «выживают отсюда таким варварским способом». Собственники жилья считают, что власти их «должны временно отселить в маневренный фонд, а здесь провести реконструкцию», но им «без вариантов предлагают только «Салават Купере», что их совсем не устраивает — ведь это окраина.

Активисты Всетатарского общественного центра (прим. ИА REGNUM: экстремистской организацией признан набережночелнинский филиал ВТОЦ — организация, деятельность которой запрещена в РФ), которым отказались предоставить центр Казани на проведение 6 ноября митинга-концерта в честь 26-летия конституции республики, обвинили региональные власти в том, что те «игнорируют День конституции республики», и назвали «отказ в проведении праздника в центре столицы оскорблением национальных чувств тех граждан, которые гордятся государством Татарстан и его конституцией». Суд же посчитал отказ исполкома в предоставлении запрашиваемой площадки законным. В отличие от остальных регионов 6 ноября в республике — праздничный нерабочий день, и в центре города уже намечены другие мероприятия, что и стало поводом для отказа.

А в День народного единства в Казани официально появился памятник святому князю Петру и святой княгине Февронии, на открытии которого Рустам Минниханов заявил, что «семья — это основа любого государства, а крепкая семья — это крепкая страна», а муфтий РТ Камиль Самигуллин добавил, что «мы должны защитить институт семьи от нетрадиционных вмешательств».

Алексеев Игорь Евгеньевич Камиль Самигуллин

В культурной сфере еще одно важное событие — названо возможное место строительства новой Соборной мечети, которая сможет вместить до 10 тысяч верующих. Одним из возможных мест эксперты называют площадь Тысячелетия.

В образовательной сфере республики — скандал, в этот раз он затронул сферу высшего образования. Вахитовский суд Казани вынес оправдательный приговор в отношении доцента Казанского федерального университета Дарьи А., которую обвиняли в мошенничестве на сумму 168 млн рублей. Следствие посчитало, что эти деньги бизнесвумен-доцент вывела, когда являлась руководителем филиала страховой компании «Мегарусс-Д». В этом деле интересна формулировка суда, которая многое говорит о работе правоохранительных органов — «обвинительный приговор не может быть основан на предположениях».

Ветерану — аварийное жильё

На прошлой неделе в Казани снова возник скандал, связанный с пожилым горожанином. Широкой общественности из казанских СМИ стало известно, что 92-летняя жительница города Бибинур Лутфуллина вместе со своей 62-летней дочерью-инвалидом живет в доме без воды, а удобства, такие как туалет, расположены на улице.

«Всем дали квартиры, а нас бросили», — цитирует дочь Бибинур Альфинур Лутфуллину издание «Реальное время».

Женщина рассказала, что несколько лет назад многие дома на их улице расселили, инвесторы выкупали землю под новостройки, так же было и с их домом, но собственник, ООО «Атласи», вскоре обанкротился, и жильцы через суд вынуждены были вернуть собственность, с тех пор и живут в аварийных домах в окружении новостроек.

Цитата из х/ф «Дурак». Реж. Юрий Быков. 2014. Россия Аварийный дом

А ещё женщина рассказала, что воду носят с колонки на улице, но лишь до сильных морозов.

«Когда колонка замерзает, побираемся по ближайшим магазинам, просим у всех, кому не жалко», — рассказывает Альфинур, левая рука у нее травмирована от рождения, она инвалид III группы.

Бибинур Лутфуллина — труженик тыла, по словам дочери, «когда война началась, ей было всего 15 лет, она с пленными немцами лес валила в Муслюмовском районе для фронта», потом работала в колхозе, трое детей умерли, а четвёртый ребенок выжил, но родился инвалидом.

«Мне исполнилось 10 лет, когда мы с мамой переехали в Казань — моя учительница ее убедила, что с моей болезнью в городе мне будет лучше. Тогда мы и купили этот дом у татарского артиста Исмаила Ильясова», — рассказала Альфинур, добавив, что представители городского управления на днях предложили семье переехать в муниципальное жилье на Дубравной, но им не по карману платить за обе квартиры, хотя вторая и будет по соцнайму.

Пожилые женщины согласны даже на небольшую «однушку», но власти говорят, что на эту категорию в бюджете не предусмотрено финансирование.

«Лутфуллина не является ветераном-фронтовиком, а имеет льготы ветерана труда и труженика тыла. По действующему законодательству улучшение жилищных условий за счет бюджетных средств предусмотрено только для фронтовиков», — ответили в пресс-службе мэрии на запрос издания Inkazan.

А тем временем буквально на днях дума Казани на 166 млн рублей увеличила средства на содержание исполкома. Средства пойдут на текущий ремонт помещений исполкома, премирование работников за третий квартал 2018 года и повышение зарплаты.

Эта история, к слову, стала основанием для доследственной проверки. Теперь уже следователями будет дана «правовая оценка действиям должностных лиц ответственных за улучшение жилищных условий ветерана».

Цитата из х/ф «Профессия — следователь». Реж. Александр Бланк. 1982. СССР Следствие по делу

Напомним, буквально месяц назад Казань уже засветилась в федеральной медиаповестке в связи со скандальной историей с фронтовиком Юрием Величко, которому угрожали коллекторы, а УК за долги по ЖКХ отключала энергоснабжение. В результате директор УК был уволен, а районный глава получил выговор. Долги за фронтовика выплатила администрация.

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Предвыборная лихорадка

В преддверии выборов в Госсовет в 2019 году эксперты начали делать прогнозы о том, кто получит самый «главный мандат» и станет новым спикером вместо 71-летнего Фарида Мухаметшина. Поговаривают, что последний в этих выборах уже участия не примет.

«Есть четверка основных возможных кандидатов. Первый — это 51-летний экс-глава татарстанского правительства Ильдар Халиков. В его активе — молодость, юридическое образование и богатейший опыт, приобретенный во время работы в Челнах и в кабмине РТ, известный дипломатический талант. Уместно вспомнить, что и Мухаметшин в свое время перешел в Госсовет с должности премьер-министра. Минус для Халикова — это история с ТФБ», — пишет издание «Бизнес-онлайн» со ссылкой на свои источники.

Напомним, на момент появления проблем у ТФБ («Татфондбанка») доля республики в нём была свыше 40%. Лицензии банк лишился в марте 2017 года, был обанкрочен в апреле, а уже на октябрь 2018 года его долги превысили 158 млрд рублей.

Вторым потенциальным кандидатом на пост спикера, по данным издания, может стать министр сельского хозяйства и продовольствия РТ 64-летний Марат Ахметов.

«Он уже давно «перерос» свое министерство и не раз просил у президента новый фронт работы. В 2016 году он даже был избран депутатом Госдумы от Татарстана, но после того, как не получил желаемого кресла вице-спикера, отказался от мандата и остался в Казани. Также в числе возможных кандидатов называют имена действующих вице-спикеров — 61-летнего Юрия Камалтынова и 63-летней Риммы Ратниковой. За их спинами богатый опыт руководящей работы. Камалтынов хорошо знаком с кухней аппарата президента, который он возглавлял, и кабмина, где дослужился до вице-премьера. В Госсовете он также приобрел солидный вес — руководит фракцией единороссов. Юрий Зимелевич лишнего не скажет, перед Москвой не подставит, контроль над парламентом обеспечит. Римма Атласовна, хотя и сидит в Госсовете 14 лет, не проявила себя как сильная политическая единица, но ее кандидатура может показаться привлекательной из соображений гендерного баланса», — отмечает портал.

Напомним, в своём послании в конце сентября 2018 года глава Татарии Рустам Минниханов, отметил, что 2019 год для Татарии станет испытанием на зрелость всех уровней власти, так как предстоит избрать новый состав Госсовета региона. Он также добавил важность того, «чтобы в пылу полемики безусловные и знакомые достижения Татарстана не были заслонены проблемами и сложностями, которые возникают и требуют своего разрешения», и уточнил, что «любая критика должна основываться на здравом смысле и объективной оценке пройденного пути», а «будущий состав Госсовета должен сочетать, с одной стороны, необходимое обновление, а с другой, преемственность, основанную на успешном опыте работы».

President.tatarstan.ru Рустам Минниханов

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Вояжи Минниханова

На прошлой неделе делегация Татарии во главе с Рустамом Миннихановым активно «путешествовала» по Молдавии и ОАЭ. Все поездки были рабочими, поэтому имели результат и для региона в целом.

Основной темой визита в ОАЭ стало участие в Глобальном исламском экономическом саммите. Минниханов там гость не случайный — с 2014 года он возглавляет по поручению Владимира Путина группу стратегического видения «Россия — Исламский мир». Рустам Минниханов недавно был даже удостоен награды за развитие исламской экономики, которую ему вручил наследный принц эмирата Дубай шейх Хамдан бен Мухаммед бен Рашед Аль Мактум. Премией Islamic Economy Award награждают с 2013 года за бизнес-инициативы и инновационные идеи, которые вносят весомый вклад в социально-экономическое благосостояние мусульманского населения.

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«Сегодня исламский мир недостаточно эффективно использует экономические потенциал и ресурсы. Сырьевая привязка остается сферой, которая создает нестабильность из-за колебаний на нефтегазовом рынке. Единственный выход — переход от продажи сырья к его глубокой переработке и развитие высоких технологий. Для этого нужно использовать финансовые ресурсы. В ряде государств существуют очень хорошие точки роста. Одной из таких стран являются ОАЭ, у которых мы многому учимся и перенимаем передовой опыт. В частности, здесь очень успешно развивается сфера исламского финансирования, в том числе на законодательном уровне», — сказал Рустам Минниханов в своём выступлении на форуме.

Помимо участия в форуме глава Татарии встретился с министром экономики ОАЭ Султаном бен Саидом Аль Мансури. На встрече стороны обсуждали вопросы торгово-экономического сотрудничества между республикой и ОАЭ в рамках российско-эмиратских отношений.

В Молдавию, в отличие от ОАЭ, Рустам Минниханов, по его словам, прибыл впервые, хотя регион заинтересован в расширении сотрудничества со страной.

«Татарстан заинтересован в расширении сотрудничества с Молдавией. Однако текущий объём взаимной торговли пока не соответствует имеющимся возможностям», — заявил Минниханов на встрече с президентом Молдавии Игорем Додоном.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

Напомним, взаимный товарооборот сторон достигает $12 млн.

«Сегодня наша республика крупнейший производитель нефтехимической и машиностроительной продукции. Данный визит позволит рассказать о Татарстане, заявить о наших возможностях. Мы понимаем, что у Молдавии также огромный потенциал, — отметил глава Татарии. — У нас много интересных наработок, особенно в сфере АПК, в области промышленности. Есть предприятия, которые готовы инвестировать, выстраивать партнёрские связи. Особые отношения нас связывают с Гагаузией».

В рамках инвестиционного форума «Invest Gagauzia — 2018» в городе Комрат с Гагаузией также было подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на 2019−2021 годы. Подписи под документом поставили Рустам Минниханов и глава Гагаузии Ирина Влах.

«Есть большой потенциал для развития связей с молдавскими компаниями в таких областях, как нефтехимия и энергетика, машиностроение и автомобилестроение, ИТ, медицина и фармацевтика, АПК, подготовка кадров», — обозначил направления сотрудничества Минниханов.

Также уточнялось, что есть перспективы сотрудничества в области агропромышленного комплекса. В частности, речь идёт о закупке молдавских семян, овощей и орехов. Интерес представляет и продукция молдавских виноделов.

Акценты экономики

В сфере экономики Татарии на прошлой неделе произошло несколько любопытных событий, достойных отдельного упоминания.

Первое — это попытка региона-донора, которым себя всё ещё считает республика, всё-таки получить свою часть финансирования на национальные проекты, а также иные транши в бюджет региона.

Татария на карте Российской Федерации

На совещании 30 октября, которое провёл спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, прозвучало, что за десять месяцев этого года в экономику республики удалось привлечь 60,3 млрд рублей из федерального бюджета. В целом же утвержденные лимиты для Татарии составили 88,3 млрд рублей. Республика представлена в 24 государственных и восьми федеральных целевых программах.

«Сегодня на повестке дня стоит вопрос включения бюджетных заявок от Татарстана в федеральные национальные проекты. В ближайшее время руководителям министерств и ведомств, председателям профильных комитетов нужно приступить к работе, чтобы заявить потребности республики в рамках данных проектов», — подчеркнул Фарид Мухаметшин, добавив, что парламент «планирует отрегулировать вопрос участия регионов-доноров в национальных проектах через нормативно-правовые документы с участием депутатов и сенаторов», и «до конца года стоит задача, чтобы вновь заявиться со своими проектами от каждого министерства и ведомства по направлениям».

Напомним, на сегодня одобрено 12 федеральных национальных проектов, общая сумма финансирования которых на ближайшие шесть лет превысит 28 трлн рублей, и при этом по ряду из них финансирование регионов-доноров не предусмотрено.

Интересный факт — республика оказалась в пятерке регионов с самым закредитованным населением, и чаще всего её жители берут в долг крупные суммы наличными. В третьем квартале 2018 года жители взяли 278,82 тыс. кредитов на общую сумму 56,46 млрд рублей, что на 5% больше по числу кредитов относительно того же периода 2017 года и на 43% больше по объёму.

Хорошие новости есть для Альметьевского района Татарии. Региональное правительство готовит заявку на придание территории Миннибаевского газоперерабатывающего завода статуса особой экономической зоны (ОЭЗ), что даст возможность привлекать резидентов на льготных условиях.

«Готовится заявка на придание статуса особой экономической зоны территории в Альметьевском районе, где расположен Миннибаевский ГПЗ. Здесь планируется разместить производства для дальнейшего передела продукции завода», — цитирует замминистра экономики РТ Наталью Таркаеву издание «Татар-информ».

Александр Юхименко Пейзаж Альметьевска

Уточняется также, что есть план разместить на базе этих мощностей производства газонефтехимического комплекса ПАО «Татнефть».

А в Казани тем временем готовятся к открытию внешнеторгового представительства Казахстана в 2019 году. Издание «Казинформ» со ссылкой на вице-министра по инвестициям и развитию Казахстана Каирбека Ускенбаева сообщает, что помимо Казани такие же представительства будут открыты в Екатеринбурге и Москве.

Проявили интерес к республике и китайские компании. 31 октября министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов встретился с топ-менеджментом китайских компаний «Арамикор» и «Синома» и их российским партнером — компанией «Тулпар ИГ». В ходе встречи руководители компаний «Арамикор» и «Синома» заявили о своих намерениях по возведению производственных мощностей на территории республики.

«В ближайших планах инвесторов выбрать подходящую площадку и начать производство, чтобы выйти на объем производства сотового заполнителя до 3 тысяч кубометров в ближайшие два года», — отметили в ведомстве.

Татария наравне с Москвой может стать пилотным регионом еще для одной инновации — тестирования беспилотного транспорта на дорогах общего пользования. С таким предложением выступил Минпромторг РФ. Проект рассчитан на срок с 2019 по 2022 год и должен стартовать 1 марта 2019 года. Его цель — апробация движения беспилотных машин по автомобильным дорогам общего пользования и установление фактической эффективности работы беспилотных систем.

Напомним, в Татарии уже есть подобные автобеспилотники. Они курсируют в Иннополисе.

Lesya Polyakova Innopolis Media Иннополис

В сфере зарабатывания средств и привлечения инвестиций не стоят в стороне и некоммерческие организации Татарии. Регион стал лидером второго конкурса грантов президента РФ — 2018 и на развитие своих проектов из Фонда президентских грантов получил 174 млн рублей.

Напомним, в целом по результатам двух конкурсов регионы Приволжского федерального округа получили рекордную, по сравнению с прошлыми годами, сумму грантов — 1 млрд 52 млн рублей.

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Мергасовский дом: «ледяное противостояние»

Борьба жильцов памятника культурного наследия в центре Казани, получившего прозвище «Мергасовский дом», вышла на новый виток. Девять последних собственников дома отказываются переезжать из пятиэтажки в центре на выселки и настаивают на том, что на время ремонта их должны переселить в маневренный фонд, а после завершения работ они вернутся в свои квартиры. Ситуация усложняется тем, что отопительный сезон в этом доме так и не наступил — термометр в квартирах показывает + 10 градусов по Цельсию.

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Напомним, история с памятником истории и культуры местного значения — многоквартирным домом №19/5 по ул. Кави Наджми в г. Казани, в котором жили писатели А. Алиш и Кави Наджми, год назад получила широкую известность в СМИ после того, как власти попытались принудительно выселить из него жильцов. Последних не устроили предложение переехать на выселки и слишком низкая выкупная цена. Ситуация усложнилась тем, что объект имеет два адреса, по одному из них он числится как памятник культурного наследия, а по второму — как жилой дом. Многоэтажка была возведена в 30-е годы XX века, относится к эпохе конструктивизма, но уже давно требует реставрации. Попытка собственников ряда помещений в доме обязать власти через суд выполнить работы не удалась, судья отметил, что исполком — лишь один из совладельцев помещений и не обязан проводить работы полностью тогда, как бремя содержания несут все владельцы.

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(сс) Алексеев Игорь Евгеньевич Дом в Казани №195 по ул. Кави Наджми (Мергасовский дом)

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«Кто-то из собственников согласился переехать в «Салават Купере», уступив давлению исполкома или польстившись на лишние 15−20 метров, которые нам предлагают, а мы отсюда не поедем никуда. Конечно, без отопления трудно, обогреватель и включенная плита не спасают. Внуков пришлось к родственникам отправить, чтобы не заморозить. Если еще и воду отключат, будет совсем туго, но ничего: в конце концов, люди блокаду Ленинграда пережили — и мы выстоим!.. За кирпичный туалет на Черном озере, который виден из наших окон, его владелец требует от исполкома 10 миллионов рублей, а нас хотят переселить в квартиры, которые не стоят и четверти этой суммы. Не выйдет!» — цитирует одну из оставшихся жительниц Гульнару Ю. издание «Вечерняя Казань».

Жильцы рассказывают, что дом хоть и аварийный, но памятник, а значит, сносить его нельзя.

«Значит, нас должны временно отселить в маневренный фонд, а здесь провести реконструкцию. Мы даже готовы участвовать в этом финансово, а затем вернуться в свои квартиры. Но нам без вариантов предлагают только «Салават Купере». Нас такой вариант категорически не устраивает! Тем более что в нашей собственности находятся не только квартиры, но и земля под домом, за которую мы платим налоги. А нас выживают отсюда таким варварским способом. Если сейчас нет тепла, то следующий на очереди — водопровод. Когда вода в трубах замерзнет, нам еще и воду отключат», — сетует другая жительница Лилия Д.

А еще один собственник рассказал, что квартиру в доме приобрёл в мае 2014 года, и никто ему не говорил, что он аварийный с 2009 года. В ремонт были вложены приличные средства. Схожая ситуация ещё у одного жильца — купленное жильё отремонтировано, никто вложений не вернёт, а в обмен предлагается окраина.

Алексеев Игорь Евгеньевич Ветхий фасад Мергасовского дома

Оставшиеся в Мергасовском доме жильцы сходятся в одном желании, чтобы власти их «оставили в покое».

О семейных ценностях и религии

А пока девять семей мёрзнут в Мергасовском доме, власти Татарии открывают памятник, посвящённый семейным ценностям, и ратуют за их сохранение.

4 ноября в Казани был открыт памятник святым Петру и Февронии — покровителям семьи и брака, день памяти которых в России отмечается 8 июля. Инициатором установки памятника в Татарии стало Русское национально-культурное объединение.

«Мы считаем, что семья — это основа любого государства, а крепкая семья — это крепкая страна. И, конечно, мы всеми силами будем продвигать семейные ценности в современном обществе», — заявил глава республики Рустам Минниханов на открытии памятника.

Эскиз композиции был выбран по итогам конкурса, в котором 11 участников представили 22 варианта исполнения. Победителем стало предложение скульптора Петра Добаева.

На открытии председатель ДУМ РТ Камиль Самигуллин заявил о необходимости защитить институт семьи.

«Нам необходимо объединиться для сохранения традиционных ценностей. Мы понимаем, что символизирует этот памятник. Господь показал нам, как должна выглядеть семья. И мы должны защитить институт семьи от нетрадиционных вмешательств», — подчеркнул он.

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Неизвестный автор. Князь Пётр и княгиня Феврония Муромские (икона). XVI век

Помимо этого, в культурной сфере республики еще одно событие. Стало известно вероятное место строительство крупнейшей в стране Соборной мечети.

«Вопрос строительства Соборной мечети в Казани назрел давно. При том, что Татарстан занимает второе место по количеству мечетей среди регионов России после Дагестана, а Казань признана Северной столицей мусульманского мира, по меньшей мере странно, что в такие великие праздники, как Курбан-байрам и Ураза-байрам, наши верующие вынуждены читать гает-намазы под открытым небом. Открытие Соборной мечети сняло бы этот вопрос раз и навсегда», — заявил заммуфтия РТ, имам-хатыйб мечети «Кул-Шариф» Ильфар Хасанов.

Мечеть должна вместить до 10 тыс. верующих, а среди возможных мест её размещения называют площадь Тысячелетия.

День конституции Татарии

В Татарии в отличие от других регионов страны на конец недели выпало не три, а четыре выходных — 6 ноября в регионе отмечают День республиканской конституции, которой в этом году исполнилось 26 лет. Но не обошлось и без скандала.

Всетатарскому общественному центру, набережночелнинский филиал которого ранее признан экстремистской организацией, не дали разрешения провести митинг-концерт в честь события в центре Казани, выделив площадку в сквере Тинчурина, которую организаторы забраковали, назвав безлюдной. Отстоять свою позицию в суде активисты не смогли, Вахитовский районный суд отклонил их иск, посчитав претензии к городскому исполкому необоснованными. Исполком заявил, что центр города на эту дату уже занят мероприятиями минздрава, который заявился первым.

«Главный государственный праздник должен проводиться в центре столицы Татарстана, а не на окраине. Я считаю отказ в проведении праздника в центре столицы оскорблением национальных чувств тех граждан, которые гордятся государством Татарстан и его конституцией», — цитирует издание «Коммерсантъ» организатора акции Равиля Мухаметзянова.

Герб Татарии

Председатель движения Фарит Закиев в комментариях изданию заявил, что, «если бы нам разрешили проводить акцию в центре города, то городские и республиканские власти выставили бы себя в неприглядном свете», и добавил, что местные власти «игнорируют День конституции» и никаких праздничных мероприятий в этот день не проводят.

Ветеринарная опасность и вымирающее поголовье молодняка

3 ноября в Татарии прошло совещание с участием всех муниципальных районов, на котором обсуждались вопросы работы государственной ветеринарной службы.

Участникам совещания напомнили, что с 1 июля 2018 года в России введена система электронной ветеринарной сертификации, но республика была пилотным проектом по данной инновации с сентября 2015 года, и сегодня вся подконтрольная продукция сопровождается электронными ветеринарными документами.

Особое внимание на совещании уделили опасным болезням птиц и животных. За 2018 год в регионе проведено уже более 3 млн вакцинаций против различных болезней и свыше 2 млн диагностических исследований.

«В стране эпизоотическая ситуация по особо опасным заболеваниям сельхозживотных и птицы остается напряженной. За десять месяцев текущего года зарегистрировано 108 случаев АЧС, в том числе восемь — в Саратовской области и три — в Нижегородской. Объявлены неблагополучными по нодулярному дерматиту крупного рогатого скота 62 пункта, из них в Самарской области — 31, в Оренбургской и Саратовской по одному. Кроме того, сохраняется серьёзная ситуация по гриппу птиц. С начала года зарегистрирован 81 неблагополучный пункт. Из них 80% случаев приходится на регионы Приволжского округа», — отмечалось на совещании и уточнялось, что птичий грипп не обошёл стороной и Татарию, где пострадало 24 подворья в 16 населенных пунктах районов.

Африканская чума свиней. Иллюстрация из учебного пособия

В свете заболеваемости эксперты считают важным вопросом сохранность поголовья, в том числе крупного рогатого молодняка. С января 2018 года в Татарии падёж составил более 11 тыс. голов — это 5,4% к приплоду.

«Ежегодные потери молодняка сопоставимы с поголовьем целого района. Наибольший падёж допущен в Камско-Устьинском, Новошешминском, Верхнеуслонском, Агрызском, Ютазинском, и Муслюмовском районах — от 8 до 20% к приплоду», — отмечали эксперты.

Напомним, в начале сентября 2018 года стало известно, что коллектив российского предприятия НПО «Микроген», входящего в госкорпорацию Ростех, создал новую российскую живую вакцину против потенциально пандемического штамма вируса птичьего гриппа H7N9.

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Оправдание для доцента

Вахитовский районный суд Казани вынес оправдательный приговор по делу о многомиллионных хищениях у страховой компании, где фигурантом проходила доцент Казанского федерального университета Дарья А.

Следствие посчитало, что женщина с 2008 по 2014 год, когда возглавляла казанский филиал страховой компании «Мегарусс-Д», совершала хищение средств у компании. Одновременно с этой работой она совмещала преподавание в университете и собственный бизнес — страховую компанию.

«Придуманная А. схема вывода денег из московской СК, как утверждали следователи, была такой: с четырьмя специально созданными и оформленными на знакомых доцента фирмами были заключены договоры на посредничество в продаже страховых полисов «Мегарусс-Д». При этом полисы, за которые причиталось агентское вознаграждение, в действительности никто не продавал — вместо этого по ним регистрировались липовые страховые случаи, а выплаты производились на счета подконтрольных А. фирм», — пишет издание «Вечерняя Казань».

Исчезновение средств вскрылось лишь после увольнения главы филиала и аудиторской проверки. По данному факту было возбуждено уголовное дело, но экс-директор своей вины не признала.

Продлившись год, судебное следствие по делу было завершено на прошлой неделе. Женщину полностью оправдали, доводы государственного обвинения показались суду неубедительными. Судья заявила, что «обвинительный приговор не может быть основан на предположениях», а следователем «работа была выполнена поверхностно».