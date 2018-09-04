Российские ученые создали новую вакцину от птичьего гриппа

Москва, , 10:18 — REGNUM Новую российскую живую вакцину против потенциально пандемического штамма вируса птичьего гриппа H7N9 создал коллектив российского предприятия НПО «Микроген». Об этом сообщила 4 сентября пресс-служба объединения, входящего в госкорпорацию Ростех.

Отмечается, что новый иммунобиологический препарат был создан «совместно с ведущими научными учреждениями России в области профилактики гриппа на базе филиала в Иркутске». По сведениям разработчиков, действие вакцины будет направлено против потенциально пандемического (грозящего эпидемиями на территории страны) штамма вируса птичьего гриппа H7N9.

«Создание вакцины приурочено к 100-летию единственного в стране производителя живых гриппозных вакцин», — отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля заведующий лабораторией иммунохимии Института вирусологии имени Д. И. Ивановского, профессор, доктор биологических наук Эдуард Карамов заявил, что существующие вакцины против рака способны защитить лишь 30% людей, а разработка новых средств займет примерно десять-двенадцать лет.

Читайте также: Разработка эффективной вакцины от рака займет более десяти лет — медики