Глава Татарии в Дубае получил премию Islamic Economy Award

Дубай, ОАЭ, , 00:47 — REGNUM Глава Татарии Рустам Минниханов в рамках Глобального исламского экономического саммита (Global Islamic Economy Summit), который проходит в эти дни в Дубае (ОАЭ) удостоен специальной награды за развитие исламской экономики — Islamic Economy Award. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Награду вручил наследный принц эмирата Дубай шейх Хамдан бен Мухаммед бен Рашед Аль Мактум.

На открытии форума Минниханов отметил, что сегодня исламский мир недостаточно эффективно использует экономические потенциал и ресурсы. Сырьевая привязка остается сферой, которая создает нестабильность из-за колебаний на нефтегазовом рынке. Единственный выход — переход от продажи сырья к его глубокой переработке и развитию высоких технологий.

«Для этого нужно использовать финансовые ресурсы. В ряде государств существуют очень хорошие точки роста. Одной из таких стран является ОАЭ, у которых мы многому учимся и перенимаем передовой опыт. В частности, здесь очень успешно развивается сфера исламского финансирования, в том числе на законодательном уровне. Мы в Республике Татарстан совместно с российскими федеральными структурами также работаем в данном направлении», — отметил глава Татарии.

Позднее на полях саммита Минниханов провел встречу с руководителем Исламской корпорации развития частного сектора (подразделение Исламского банка развития) Айманом Сежани, в рамках которой стороны обсудили сотрудничество в сфере развития исламских финансов. Минниханов отметил, что в настоящее время совместно со Сбербанком России ведется работа по созданию в Татарии Международного исламского финансового центра. Глава республики выразил уверенность, что создание центра будет способствовать развитию инструментов исламской экономики в России.

Премия Islamic Economy Award учреждена Дубайским центром развития исламской экономики в 2013 году. Награда присуждается за бизнес-инициативы и инновационные идеи, которые вносят весомый вклад в социально-экономическое благосостояние мусульманского населения. Инициативы и идеи должны способствовать укреплению двусторонних торговых и инвестиционных отношений между исламскими странами и налаживанию более тесных экономических связей с остальным миром в целях содействия процветанию, гармонии и благосостоянию.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в мае в столице Татарии состоялся X Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit».

Выступая на форуме Минниханов отмечал, что саммит стал совершенно другой — от темы исламского банкинга уже перерос к теме халяльного образа жизни.

«Форум получил поддержку Президента России. Есть его поручение, что через казанскую площадку Россия должна иметь тесный контакт с исламским миром», — рассказывал Минниханов. Он напомнил, что в России проживают около 20 млн мусульман. По его мнению, необходимо учитывать в экономических стратегиях возможности развития мусульманских рынков.

С 2014 года Минниханов по поручению президента России Владимира Путина возглавляет Группу стратегического видения «Россия — Исламский мир». Деятельность группы сосредоточена в направлениях содействия процессу дальнейшего сближения России с исламским миром на культурно-цивилизационной основе, согласования позиций по основным международным проблемам, а также содействия в налаживании контактов с упором на расширение экономического сотрудничества и взаимодействия молодежных организаций.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Татарии: KazanSummit — площадка для контакта России с исламским миром