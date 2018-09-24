Любая критика должна основываться на здравом смысле: Минниханов – Госсовету

Казань, , 10:32 — REGNUM Следующий год для Татарии станет испытанием на зрелость всех уровней власти, так как предстоит избрать новый состав Госсовета региона. Об этом заявил глава Татарии Рустам Минниханов, выступая перед Госсоветом региона с ежегодным посланием 24 сентября 2018 года. Темой этого года стало внутреннее и внешнее положение республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Важно, чтобы в пылу полемики безусловные и знакомые достижения Татарстана не были заслонены проблемами и сложностями, которые возникают и требуют своего разрешения. Любая критика должна основываться на здравом смысле и объективной оценке пройденного пути. Безусловно, будущий состав Госсовета должен сочетать, с одной стороны, необходимое обновление, а с другой, преемственность, основанную на успешном опыте работы», — заявил Рустам Минниханов.

Помимо предстоящих выборов, Рустам Минниханов в своём послании уделил внимание и внешним вызовам.

«В условиях внешних вызовов прошедший год для республики сложился в целом благополучно. Обеспечено поступательное развитие республики и дальнейшее повышение качества жизни», — заявил глава региона, добавив, что в последнее время все отчётливее осознаётся, что бесконечные санкции и давление на Россию — «это попытка подчинить нашу волю внешнему диктату».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году послание главы Татарии прозвучало 21 сентября. Рустам Минниханов начал его с договора о разграничении полномочий между Москвой и Казанью, завершившего действие в августе 2017 года. Главой региона была отмечена важная историческая роль документа, но не было сказано ни слова о возможности пролонгации, что послужило поводом для критики республиканских властей.

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Напомним, 24 сентября 2018 года Госсовет РТ проведёт первую сессию после летних каникул, на которой рассмотрит 29 вопросов основной повестки.