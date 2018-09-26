Как крымские власти и руководство крупнейшего в Европе производителя диоксида титана допустили на севере российского полуострова экологическую беду, масштабы и последствия которой до сих пор никто не может понять — в обзоре ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Завод «Крымский титан»

К годовщине «незалэжности»

Сообщения встревоженных жителей небольшого промышленного городка Армянск и близлежащих сёл на севере крымского полуострова о неизвестном «ржавом налёте», который они обнаружили на улицах и у себя в домах, появились в соцсетях аккурат к очередному дню независимости Украины — 24 августа. Подозрения пали на крупный химзавод украинского олигарха Дмитрия Фирташа «Крымский титан», который переживает не лучшие времена: прошлогоднее обрушение крыши в одном из цехов, серьёзные судебные разбирательства с кредиторами, недовольство рабочих низкими зарплатами и т.п.

Armyansk.rk.gov.ru Завод «Крымский титан»

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Рабочим «Крымского титана» решили поднять зарплату перед банкротством

Первые дни муниципальные и республиканские власти хранили молчание и не реагировали публично на жалобы жителей северного Крыма, а руководство завода старательно открещивалось от проблемы. Спустя почти неделю, после нового выброса химикатов 30−31 августа, ссылаясь на заключение экспертов, глава Крыма Сергей Аксёнов несколько раз заверил общественность в том, что здоровью людей, проживающих в Армянске, ничего не угрожает.

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Ещё через неделю из городка начали эвакуацию порядка четырёх тысяч детей и инвалидов до 18 лет (взрослые остались в зоне бедствия), усилив у людей панические настроения и недоверие к словам чиновников. Вынужденные двухнедельные каникулы продлили потом до 25 сентября.

Rk.gov.ru Сергей Аксёнов во время посещения Армянска. 4 сентября 2018

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В управлении Следственного комитета РФ в Крыму возбудили уголовное дело по признакам нарушения правил обращения с экологически опасными веществами и отходами.

Первые версии ЧП

Предварительные результаты проверки спецкомиссии, состоящей практически из представителей всех контролирующих органов Крыма, показали значительное превышение предельно допустимой концентрации диоксида серы в регионе — почти в десять раз, аммиака в полтора, а также хлорида водорода.

Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова по прибытии в Армянск подтвердила, что причиной концентрированных химических выбросов стал сильно обезвоженный после перекрытия украинскими властями Северо-Крымского канала в 2014 году километровый кислотонакопитель «Крымского титана». То есть стабильно низкий уровень воды, высокая концентрация кислоты активизировали «бомбу замедленного действия», которая и привела к опасным выбросам в атмосферу.

«Киевский режим нам навстречу идти не собирается. Они будут своих жителей, которые там проживают, травить и дальше, поэтому вряд ли здравый смысл заставит их подать воду. Будем делать это сами», — сказал по окончании первой недели сентября Сергей Аксёнов, ранее заверявший в отсутствии угроз здоровью жителей севера Крыма, которых разделяет с украинскими соседями десяток километров и госграница.

В скором разрешении ситуации тогда же уверен был и вице-премьер РК Дмитрий Полонский.

«Проблема касается исключительно Армянска, а также двух соседних с ним сёл Красноперекопского района, Филатовки и Пятихатки, для других населённых пунктов никакой угрозы нет. Но находятся те, кто умышленно распространяет слухи и неправдивую информацию о текущем положении дел», — отмечал Полонский.

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Крым: в Армянске вводится режим ЧС

Но через полторы недели после этих слов специалисты зафиксировали очередной мощный выброс химикатов, и власти всё-таки ввели режим чрезвычайной ситуации, а крымский минздрав дополнительно направил в Армянск докторов, поскольку количество обратившихся за медицинской помощью граждан продолжало увеличиваться.

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Число жителей Армянска, обратившихся за помощью к врачам, растёт

«Введение режима ЧС, безусловно, правильный шаг. Может быть, это стоило сделать раньше… Если эти газы уже попали в атмосферу, то действенных методов, чтобы эффективно, в максимально короткие сроки уменьшить концентрацию, у нас нет. Мы больше надеемся на природное очищение: на розу ветров и осадки», — высказал своё мнение в эфире местной радиостанции профессор кафедры общей и неорганической химии Крымского федерального университета Алексей Гусев.

По его словам, вредные выбросы могут распространиться и на другие регионы полуострова в зависимости от направления потоков воздуха, также остаётся вероятность кислотных осадков.

Armyansk.rk.gov.ru Завод «Крымский титан»

Так что же сделали?

Подачу воды сначала решили организовывать с помощью строительства десятикилометрового чугунного водовода для переброски морской воды из Каркинитского залива в кислотонакопитель, поскольку других источников воды на полуострове не осталось. Правда, после того, как выяснилась стоимость реализации проекта — порядка одного миллиарда рублей, уверенную риторику сразу сменили сомнения.

«Экспертное сообщество и органы власти пока не до конца изучили влияние морской воды на кислотную среду накопителя. Также надо учитывать стоимость проекта, реализация которого займёт от 6 до 16 месяцев. Необходимо наличие данного ресурса», — сообщил на выездном заседания в Армянске 17 сентября зампредседателя госкомитета по водному хозяйству и мелиорации РК Андрей Лисовский.

Затем глава Крыма и вовсе заявил, что, спустя три с лишним недели после происшествия, власти до сих пор не знают, что его спровоцировало.

«Мы не имеем права тратить бюджетные средства без установления настоящих причин химических выбросов на севере Крыма, так как непонятно, насколько осуществляемые мероприятия будут эффективны», — сказал Сергей Аксёнов, уточнив, что работы по ликвидации последствий на сегодняшний день проводятся за счёт завода.

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На следующий день представители власти уже завели речь о возможном возвращении «Крымского титана» в госсобственность.

«Я считаю, что ликвидацией последствий должен заниматься собственник предприятия, из-за которого они произошли… Если собственник материально не в состоянии это делать и вся нагрузка ляжет на плечи государства, будет стоять вопрос в том числе и о принятии завода в государственную собственность», — подчеркнул глава РК.

В конце концов, после переговоров с вице-премьером правительства РФ Дмитрием Козаком, вопросы стабилизации ситуации переложили на плечи федеральных структур.

«За рекомендации, касающихся ликвидации последствий на кислотонакопителе завода, будет отвечать Росприроднадзор, поскольку данный вопрос находится в его ведении. В то же время разработкой рекомендаций, связанных со здоровьем людей, займётся Роспотребнадзор. Будет проведено распределение полномочий и закрепление обязанностей между представителями федеральных органов исполнительной власти, которые работают на территории Республики Крым», — сообщил Сергей Аксёнов.

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То есть за три с лишним недели крымские власти не то что не смогли справиться с чрезвычайной ситуацией и выработать какие-то конкретные шаги для её решения, им даже не удалось разобраться в причинах её возникновения. Также непонятно, почему до сих пор не подали в отставку руководители Армянска и контролирующих органов, которые проворонили это экологическое бедствие.

А что завод?

Химпредприятие, вышедшее весной 2018 года на проектную мощность — 8,5−10 тысяч тонн двуокиси титана в месяц, цена за тонну которого колеблется на рынке в районе 100 тысяч рублей, полностью остановило производство 9 сентября. На следующий день арбитражный суд Крыма взыскал с него по старому иску от Росприроднадзора за «негативное воздействие на экологию» почти 737 миллионов рублей. К слову, за это же правонарушение в мае 2017 года Армянский городской суд обязал «Крымский титан» уплатить 74 миллиона рублей.

Рассказывая прессе о срочных мерах, которые уже приняли для борьбы с выбросами химических веществ, директор завода Андрей Акулов сообщил о запуске производства известкового молочка от 5 до 10 кубометров в час, которое способно нейтрализовать стоки в накопителе.

Armyansk.rk.gov.ru Кислотонакопитель заполняют фосфогипсом

А в ближайшие два-три месяца, по его словам, пробурят две глубокие скважины, которые будут вместе с девятью другими подавать воду в накопитель с глубины 270 метров.

Почему завод не сделал этого раньше, Акулов не стал уточнять. Хотя сложно поверить в то, что, зная тяжелейшую ситуацию с водой в северной части полуострова, специалисты «Крымского титана» не догадывались о последствиях, которые настигли регион в конце августа.

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Но администрация предприятия пошла по пути наименьшего сопротивления, решив перевести стрелки на очень удобную для современного крымского чиновничества версию об «украинской диверсии», заявив о разрушении дамбы кислотонакопителя со стороны соседнего государства. Даже обратились в ФСБ по этому поводу.

«Половина дамбы находится на территории России, половина — на территории Украины. Мы заметили, что она частично разрушена на территории Украины, но отсюда визуально не увидеть, насколько она разрушена и поступает ли солёная вода в накопитель… Это уже вопрос компетентным органам», — сказал Акулов.

Почему эту дыру обнаружили только через три недели, и представители завода, а не компетентные органы, в частности, специалисты прокуратуры и Следственного комитета, работающие там с начала сентября, тоже не понятно.

«Свой среди чужих, чужой среди своих»?

Если более детально изучить трудовой путь олигарха Дмитрия Фирташа, можно предположить, что он не такой уж и украинский, как принято сегодня его называть. Сколотив состояние на посредничестве в российско-украинской газовой торговле, в «нулевые» он был одним из ключевых партнёров «Газпрома» на Украине в процессе организации транзита российского газа в Европу.

В последние годы дела у газового магната, как и у его завода, не ладятся — его активно преследуют США: 12 марта 2014 года Фирташ был задержан австрийскими правоохранителями в Вене по запросу ФБР.

Однако в 2015 году местный суд отказал в его экстрадиции, постановив, что обвинения против него политически мотивированы. Формально американцы обвиняли магната в даче крупной взятки за лицензии на разработку месторождений титана в Индии, но многие эксперты связывают это дело с желанием американцев собрать с его помощью компромат на высшее руководство России. 21 марта 2014 года Фирташ был отпущен на свободу под рекордный для Австрии залог. По информации зарубежных СМИ, 125 миллионов евро за олигарха выплатил наличными российский миллиардер, президент Федерации дзюдо РФ Василий Анисимов.

Помимо этого Дмитрия Фирташа, по его же словам, связывают приятельские отношения с главным строителем Крымского моста Аркадием Ротенбергом — он говорил об этом в интервью Bloomberg в 2014 году в Вене, комментируя украинский кризис.

Схемы и интересы

Были, скорее всего, и чисто прагматические моменты в период принятия решения о судьбе формы собственности химзавода, ведь основным сырьевым продуктом «Крымского титана» является ильменит, который ближе, быстрее и дешевле всего забирать на Украине. А Иршанский горно-обогатительный комбинат в Житомирской области долгое время входил в сферу влияния олигарха, и даже когда майданная власть якобы окончательно лишила его этого актива в 2016 году, ильменит всё равно до недавних пор, по неофициальной информации, поступал в Крым.

Для легализации предприятия в Российской Федерации четыре года назад в Москве было зарегистрировано ООО «Титановые инвестиции» — «зеркало» украинской корпорации Ukrainian Chemical Products, входящей в состав группы компаний Group DF. На его модернизацию банк ВТБ выделил кредит на 2,5 миллиарда рублей, который необходимо было вернуть в 2016 году. «Титановые инвестиции» его не погасили. В 2018 году арбитражный суд Москвы запустил начальную процедуру банкротства в отношении холдинга. Кстати, по данным крымских общественников, совокупный долг завода за потребление энергоресурсов перед ГУП РК «Крымгазсети», «Крымэнерго» и «Черноморнефтегаз» составляет уже более миллиарда рублей.

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Поэтому разговоры о передаче мощностей завода в аренду компании «Титанактив», которую возглавляют те же люди, что и «Титановые инвестиции», на полуострове ведутся достаточно давно в контексте одной из схем ухода от накопившихся долгов.

Однако казус с выбросом химвеществ может спутать все карты собственникам.

«Теперь «Крымский титан» рискует нарваться на бессчётное количество исков, связанных с устранением последствий экологического ущерба, на фоне которых долг в 2,5 миллиарда банку ВТБ покажется копейками. Тысячи жителей округа могут потребовать через суд серьёзные компенсации за имущественный вред и урон здоровью, серьёзность которого до конца никто пока не оценил. Однако ничего хорошего у людей в лёгких не останется, если вокруг ржавеют электрические провода и металл, это очевидно», — полагает крымский юрист и общественник Александр Талипов.

По его мнению, руководство завода будет делать всё, чтобы отвести от себя удар и минимизировать личную ответственность. Удастся ли и на этот раз интересам крупного капитала победить здравый смысл, а обслуживающим этот капитал людям выйти сухими из воды, станет понятно совсем скоро. Дождёмся официальной реакции органов следствия на версию про «украинских диверсантов».

Вариантов развития много

А крымские учёные и общественники, между прочим, вместе со своими коллегами из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов страны много раз предлагали рекультивировать заводской кислотонакопитель, запустив для извлечения ценных компонентов специальную переработку его содержимого — около 900 тысяч тонн серной кислоты, 95 тонн скандия и 38−40 тысяч тонн диоксида титана.

«Это, по сути «химический депозит», из которого регион может десятилетиями извлекать огромную прибыль, наполняя бюджет сотнями миллионов рублей и попутно решая экологическую проблему. Но, к сожалению, в 2014 году власти РК не услышали учёных, продолжая усугублять экологическую ситуацию. Специалисты также предлагали перейти на оборотную систему водоснабжения без образования загрязнённых сточных вод, предусматривающих использование кислотонакопителя в качестве отстойника, и на очистку стоков гидролизной кислоты от серной кислоты с последующим её возвратом в технологический процесс», — напомнил в Facebook журналист и общественник Илья Изотов.

При этом, по его словам, можно было бы дополнительно извлекать из стоков диоксида титана и товарного чернового оксида скандий, позволив снизить класс опасности промышленных стоков со второго на пятый.

«Росатом» разработал экстракционную технологию комплексной очистки стоков завода с извлечением серной кислоты и скандия со степенью извлечения на уровне 98,5%. Затраты здесь оцениваются в 500 миллионов рублей. Строительство опреснительной станции стоимостью около 17 миллиардов рублей (а не устаревшей технологии выпаривания, как уверяли некоторые специалисты Совмина РК), что позволило бы не только решить проблемы «Крымского Титана», но и полностью преодолеть проблему дефицита воды в северном Крыму — и для бытовых потребителей, и для сельского хозяйства», — подчеркнул Илья Изотов.

Но интересы «эффективного менеджмента» и экологического благополучия тогда не сошлись. Посмотрим, что получится на этот раз. Главное, определиться «наверху» с приоритетами: «Крымский титан» — это крымский завод, который должен работать на благо жителей полуострова и государства, или же очередной актив бизнеса, получающего доход ценой здоровья десятков тысяч людей.