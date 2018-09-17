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Отравленный химией север Крыма будут спасать федералы

Общество

Руководить ликвидацией последствий выбросов химзавода будут Росприроднадзор и Роспотребнадзор

Отравленный химией север Крыма будут спасать федералы
Марина Каширская © ИА REGNUM
Крым

Армянск, Крым, 17 сентября 2018, 15:42 — REGNUM  Росприроднадзор и Роспотребнадзор займутся разработкой рекомендаций по ликвидации последствий выброса вредных веществ на севере Крыма. Об этом 17 сентября сообщил в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов.

По его словам, после телефонного разговора с вице-премьером правительства РФ Дмитрием Козаком в скором времени будет озвучено соответствующее поручение.

«За рекомендации, касающиеся ликвидации последствий на кислотонакопителе завода «Крымский Титан», будет отвечать Росприроднадзор, поскольку данный вопрос находится в его ведении. В то же время разработкой рекомендаций, связанных со здоровьем людей, займётся Роспотребнадзор. Будет проведено распределение полномочий и закрепление обязанностей между представителями федеральных органов исполнительной власти, которые работают на территории Республики Крым», — подчеркнул Сергей Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер Республики Крым Юрий Гоцанюк заявил ранее, что в Армянске за прошедшие три дня концентрация вредных веществ не превышала допустимых норм.

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Выбросы химических веществ в крымском Армянске
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