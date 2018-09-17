Власти до сих пор не знают причин химических выбросов на севере Крыма

Армянск, Крым, , 15:10 — REGNUM Власти Крыма не имеют права тратить бюджетные средства, пока не будут установлены настоящие причины химических выбросов на севере республики, так как непонятно, насколько осуществляемые мероприятия будут эффективны. Такое заявление сделал 17 сентября на рабочем совещании глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Необходимо как можно быстрее выработать рекомендации. Одной из рабочих версий причины ситуации в Армянске являются действия украинских властей, направленных на усложнение экологической ситуации на севере Крыма. Сейчас основной задачей является в кратчайшие сроки определить причину сложившейся в Армянске ситуации и выработать методические указания. От этого уже зависит, нужно ли прокладывать водопровод или нет. Ждём конкретных указаний и рекомендаций от официального органа власти — Росприроднадзора. Держите на контроле ситуацию», — заявил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа жители Армянска и соседних сёл стали жаловаться в соцсетях на появившийся за ночь «ржавый налёт» на металлических поверхностях в домах и на улицах. 4 сентября власти республики сообщили, что концентрация вредных веществ в воздухе на севере Крыма превысила допустимую норму, поскольку из кислотонакопителя завода «Крымский титан произошёл выброс химических веществ. Работа завода, который принадлежит структурам украинского олигарха Дмитрия Фирташа, была приостановлена, из Армянска эвакуировали детей. 14 сентября из-за ухудшения экологической обстановки в регионе был введён режим чрезвычайной ситуации.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Крыма: погода помогает очищать отравленный воздух Армянска

Читайте развитие сюжета: Отравленный химией север Крыма будут спасать федералы