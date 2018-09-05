Крым: ситуацию в Армянске обещают стабилизировать «в ближайшее время»

Армянск, Крым, , 14:19 — REGNUM Ситуация с выбросом химического вещества в крымском Армянске уже в самое ближайшее время будет стабилизирована. Об этом заявил заместитель председателя Совета министров Республики Крым Дмитрий Полонский в эфире радио «Спутник в Крыму». Он также подчеркнул, что проблема касается исключительно Армянска, а также двух соседних с ним сел Красноперекопского района, Филатовки и Пятихатки, для других населенных пунктов никакой угрозы нет.

«Находятся те, кто умышленно распространяет слухи, неправдивую информацию о настоящем положении дел. Так и в этот раз — уже в социальных сетях прошла информация о том, что аналогичная ситуация наблюдается на промышленных предприятиях Красноперекопска и идет дальше. А ведь на самом деле проблема локализована, и говорить о том, что она распространится на весь Крым — это по меньшей мере безрассудно», — заявил Полонский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с ситуацией вокруг химического выброса в Армянске власти Крыма пытаются справиться уже больше недели — первые сообщения от жителей поступали 24−25 августа: люди жаловались на самочувствие. Однако и тогда, и сейчас в правительстве Крыма продолжают утверждать, что опасности для здоровья людей нет.

По данным специалистов, источником выброса мог стать кислотонакопитель местного завода «Титан». Накануне, 4 сентября, после увеличения содержания сернистого ангидрида в воздухе, была достигнута договоренность с владельцами завода о приостановке его работы на две недели. Параллельно было принято решение о вывозе детей из Армянска в санатории и лагеря Крыма — в качестве, как заявил глава Крыма Сергей Аксёнов, предупредительной меры.

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