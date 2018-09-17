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На «Крымском титане» намекнули на роль Украины в ситуации с химвыбросами

Экономика

Руководство завода сообщило о разрушении дамбы кислотонакопителя со стороны соседнего государства

На «Крымском титане» намекнули на роль Украины в ситуации с химвыбросами
Иллюстрация: Titanexport.com
Завод «Крымский Титан»

Армянск, Крым, 17 сентября 2018, 17:41 — REGNUM  Дамба, отделяющая кислотонакопитель завода «Крымский титан» от озера Сиваш, частично разрушена со стороны Украины. Об этом 17 сентября сообщил гендиректор филиала ООО «Титановые инвестиции» в Армянске Андрей Акулов.

«Половина дамбы находится на территории России, половина — на территории Украины. Мы заметили, что она частично разрушена на территории Украины, но отсюда не увидеть, насколько она разрушена и поступает ли солёная вода в накопитель… Это уже вопрос компетентным органам», — подчеркнул руководитель, отметив, что предприятие обратилось в ФСБ по данному поводу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 августа жители Армянска стали жаловаться в соцсетях на появившийся за ночь «ржавый налёт» на металлических поверхностях в домах и на улицах. 4 сентября власти республики сообщили, что концентрация вредных веществ в воздухе превысила допустимую норму, поскольку из кислотонакопителя завода «Крымский титан» произошёл выброс. Работа предприятия, которое принадлежит украинскому олигарху Дмитрию Фирташу, была приостановлена, а из города эвакуировали детей. 14 сентября из-за ухудшения экологической обстановки в регионе был введён режим чрезвычайной ситуации. 17 сентября глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что власти до сих пор не знают точную причину, спровоцировавшую экологическое происшествие.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти до сих пор не знают причин химических выбросов на севере Крыма

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Выбросы химических веществ в крымском Армянске
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