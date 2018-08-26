Новая дума Великого Новгорода, выборы которой состоятся в единый день голосования 9 сентября 2018 года, будет на самом деле новой: несмотря на то, что переизбраться в неё решили многие из действующих депутатов, очень велика вероятность того, что состав фракций серьёзно обновится. Более того, с высокой долей вероятности изменится и весь руководящий состав думы. И главное: дума Великого Новгорода шестого созыва станет первым корпусом городских депутатов, который изберёт мэра города по новым правилам.

Ольга Ларина ИА REGNUM Предвыборная новгородская афиша: других развлечений нет

Муниципальные выборы областного значения

О том, насколько важны выборы депутатов думы Великого Новгорода для руководства региона, говорит факт появления интервью губернатора Новгородской области Андрея Никитина с заголовком «Гарантии развития». Интервью распространили максимально широко: 15 августа опубликовали в областной официальной прессе, 23 августа повторили в городской газете (тираж муниципального еженедельника «Новгород» — около 106 тыс. экземпляров, газета доставляется в каждый почтовый ящик в городе). В этом интервью глава региона открыто заявляет: да, ему не всё равно, кто станет депутатом думы Великого Новгорода.

«Я могу назвать свои три критерия для выбора. Во-первых, понятная и честная процедура выдвижения. Когда ведутся обсуждения, когда кандидаты понимают, что они проходят через публичную оценку своей программы и своих задач, а не как-то непонятным образом попали в партийные списки. Второй, наверное, самый важный для меня критерий, это не должны быть люди, которые зарабатывают или могут зарабатывать на муниципальном бюджете: получая земельные участки, разрешения на строительство, пытаясь решать свои грязные делишки под видом заботы о городе. Ну и третий критерий: есть люди, я вижу их в списках кандидатов, которые уже от этой «тяжелой» депутатской работы оторваться не могут, хотят еще раз поучаствовать. Надо давать шанс идти вперед молодым, а не тем, кто пытается вспомнить 90-е годы», — так ответил Андрей Никитин на вопрос, «как выбирать».

Неожиданно для многих глава региона появился с отчётом и на августовском заседании Новгородской областной думы 22 августа. Обращаясь к областным депутатам, Андрей Никитин сказал:

«Состав думы скоро обновится. Предстоят ответственные выборы. Меня часто спрашивают — за кого я проголосую. Как житель Великого Новгорода отдам свой голос за людей, которые не просто «болеют» за город, а что-то делают для новгородцев. Для меня важен фактор порядочности кандидата, его готовность работать в команде губернатора и областной думы. Только с такими людьми у города есть шансы на развитие».

Дарья Антонова ИА REGNUM Андрей Никитин

Зановгородцы

Среди областных депутатов адресат этого месседжа очевиден — это владелец одной из крупнейших компаний-застройщиков Великого Новгорода «Деловой партнер плюс», несостоявшийся соперник Андрея Никитина на прошедших губернаторских выборах Михаил Караулов. Партия «Справедливая Россия», выдвинувшая Караулова в областную думу в 2016 году, в 2017 году отказалась выдвигать его на губернаторский пост, но Караулов всё равно провёл кампанию «Народный губернатор», заставив город агитационными «кубами». Нынешним летом интернет-издание «Пароход. Онлайн» (зарегистрировано по тому же адресу, что и радиостанция «Серебряный дождь — Великий Новгород», учредителем которого является супруга депутата и имеет одного и того же генерального директора) запустило акцию «Я болею за Новгород». Под этим же девизом в выборах участвуют несколько кандидатов, которые эксперты связывают с «политической группой Караулова», то есть так или иначе связанных с группой компаний «Деловой партнер». Среди них — жена депутата Людмила Караулова (выдвинута КПРФ) и заместитель генерального директора ООО «Деловой партнер» Юрий Чермашенцев (выдвинут «Справедливой Россией»). Чермашенцеву — 72 года, у него огромный опыт работы в муниципалитете как раз в 90-е: он был заместителем двух градоначальников — и Александра Корсунова, и Николая Гражданкина.

Эксперты связывают с «политической группой Караулова» восемь кандидатов: четверо из них выдвинуты партией КПРФ, трое — «Справедливой Россией», один самовыдвиженец.

«Явные скоординированные действия и общий «зонтичный бренд» — «Я болею за Великий Новгород!» — позволяют говорить о межпартийной «сшивке» кампаний следующих кандидатов-одномандатников: Даниил Шишкарев (самовыдвиженец, округ №1); Юрий Чермашенцев («Справедливая Россия», округ №6); Светлана Новикова (КПРФ, округ №8); Галина Гусева («Справедливая Россия», округ №9); Николай Мартыщенков («Справедливая Россия», округ №12); Людмила Караулова (КПРФ, округ №13); Владимир Исаков (КПРФ, округ №14); Юрий Бочаров (КПРФ, округ №15)», — отмечает в своём августовском исследовании, посвящённом предстоящим выбором в думу Великого Новгорода, Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

В исследовании отмечается, что кандидаты издают агитационную продукцию единого дизайна и с похожими до степени смешения текстами, «отказываются от использования символики партий, их выдвинувших, отказываются в риторике от любой ассоциации с этими политическими партиями».

«Даже если предположить, что все они получат мандаты депутатов, этого числа будет мало для получения контроля над парламентом областного центра. Но известно также, что Караулов оказывает и существенное влияние на оппозиционные партии, списки кандидатов которых зарегистрированы. А это делает появление такой группы очевидной угрозой для власти», — говорится в исследовании АПЭК.

В канун выборов Великий Новгород пестрит не только баннерами с хештегом «болеющих за Новгород», город увешан афишами общественного патриотического движения «За Великий Новгород!». Это движение, по данным АПЭК, спонсирует предприниматель Игорь Силивёрстов (владелец интернет-газеты «Ваши новости»), его возглавляет директор по развитию этого интернет-издания, действующий депутат думы Великого Новгорода Елена Михайлова. Движение, предвыборный характер которого очевиден, было представлено общественности 13 июля, хотя Михайлова (баллотируется по округу №6) всячески подчёркивает его аполитичность. Эксперты признают, что попытка создать другую коалицию вокруг этого движения «зановгородцев» (с высокой степенью вероятности, в противовес «болеющим за Новгород») — провалилась. Партии «Союз горожан» и Партии социальной защиты, которые также, по данным АПЭК, поддерживал Силивёрстов, не удалось зарегистрировать свои списки и своих кандидатов.

Ольга Ларина ИА REGNUM Предвыборная новгородская афиша: других развлечений нет

Коммунальный ресурс

«У «команды Караулова» реальные шансы выиграть выборы в округах и «испортить настроение» партии власти», — считает новгородский политтехнолог, журналист Александр Власов.

По его мнению, кандидаты этой команды грамотно и ещё с весны использовали «коммунальный ресурс» — занимались благоустройством дворов в округах, решали другие коммунальные проблемы.

Административный ресурс, по мнению Власова, пока успехов не демонстрирует. Так, в отличие от выборов в гордуму пятилетней давности, когда новгородцы голосовали за списки 17 партий, в выборах-2018 года зарегистрированы списки только пяти — тех, кто уже представлены в думе нынешнего созыва («Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Яблоко»). Неучастие в выборах малых партий, которым, по мнению Александра Власова, «Единая Россия» не смогла достойно обеспечить сбор подписей в поддержку выдвижения, лишит партию власти дополнительного мандата, который она могла бы получить по «методу империале» при распределении мандатов по спискам, как это получилось в 2013 году.

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Напомним, дума Великого Новгорода формируется по смешанному принципу. На 30 мест претендуют 259 человек. По спискам пяти политических партий баллотируются 174 кандидата, при этом «Единая Россия» выдвинула 47 человек, «Справедливая Россия» — 41 человек, ЛДПР — 31 человек, КПРФ — 30 человек, «Яблоко» — 25 человек.

По 15 одномандатным округам в выборах участвуют 85 кандидатов, в числе которых семь самовыдвиженцев, представители всех пяти вышеперечисленных партий, а также партий «Союз труда», «Партии социальной защиты», «Родной партии» и партии «Коммунисты России».

Кто придёт к власти?

Основная интрига предстоящих выборов — сумеет ли сохранить «Единая Россия» большинство в городской думе нового созыва. В нынешней думе Великого Новгорода из 30 мандатов у «Единой России» осталось 15, пять депутатов входят во фракцию «Справедливой России», трое — КПРФ, два мандата у партии «Яблоко», один — у ЛДПР, ещё трое депутатов не входят ни в одну из фракций (двое первоначально состояли во фракции «ЕР»).

В АПЭК считают, что «наиболее вероятным исходом кампании станет сохранение «Единой Россией» большинства в думе Великого Новгорода», хоть и прогнозируют то, что по составу депутатский корпус партии «значительно изменится за счёт её сторонников и беспартийных выдвиженцев».

При этом между оппозиционными партиями явно произойдет перераспределение мандатов в пользу КПРФ.

«Справедливая Россия» вновь будет представлена одним или двумя одномандатниками, но партийная часть будущей фракции, вероятнее всего, сократится. «Яблоко», поставив на протест вместо конструктивной критики, выработки и реализации предложений на общественных площадках, как минимум один «партийный» мандат потеряет или даже лишится представительства в городском парламенте», — говорится в исследовании АПЭК.

Политтехнолог Михаил Шимановский, напротив, не уверен в том, что «Единой России» удастся сохранить большинство в новой думе. Поддерживает эту точку зрения и политтехнолог Александр Власов.

«С большой долей вероятности не сохранят свои посты и нынешние руководители думы — спикер Владимир Тимофеев и его заместители от «Единой России» Владислав Букетов и Константин Демидов. Более того, их шансы переизбраться в думу — невысоки», — считает Власов.

Что касается «Яблока», эта партия, по прогнозам эксперта, пока балансирует у порога 5%. Против партии, считает Власов, играет её агитация с изображениями козлов в пиджаках («Не идёшь на выборы — к власти придут они!»), неоднозначно воспринимаемая традиционным для партии избирателем-интеллигентом.

Аккаунт Алексея Сабельского в соцсети: https://www.facebook.com/alexey.sabelsky Агитация

Запрос на обновление

После предварительного партийного голосования «Единая Россия» в Великом Новгороде обновилась: руководитель городского отделения, вице-спикер думы нынешнего состава Владислав Букетов сам подал в отставку. Однако первым номером в общегородском списке кандидатов оказался всё тот же капитан-директор Новгородского морского центра (более известного как Клуб юных моряков) Николай Варухин.

«Таким образом, список партийных кандидатов возглавляет тот же кандидат, что и на выборах депутатов думы Великого Новгорода действующего (пятого) созыва. Но теперь капитан-директор Николай Варухин явно ассоциируется с новой управленческой командой региона — например, в связи с планами по созданию на базе Новгородского КЮМа центра подготовки кадров для военного и гражданского флота России федерального значения. Ассоциируется Варухин и с высшим руководством страны — как первый обладатель учрежденной Владимиром Путиным государственной награды за наставничество», — говорится в исследовании АПЭК.

Вот только самому наставнику Варухину уже 78 лет. Зато у «Единой России» нашёлся молодой и единственно возможный кандидат на пост мэра Великого Новгорода — 40-летний депутат Новгородской областной думы, лидер партийной фракции в региональном парламенте, управляющий по социальному и административно-хозяйственному обеспечению ПАО «Акрон» Сергей Бусурин. Таким образом, ещё до итогов выборов депутатов городской думы, которые теперь, по новым правилам, должны будут выбирать мэра из числа кандидатов, прошедших конкурсный отбор, «Единая Россия» дала понять: действующий градоначальник, 67-летний Юрий Бобрышев, не должен остаться во главе города на очередной, третий срок. Позицию единороссов поддержал и губернатор Андрей Никитин.

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Фальстарт

События развивались стремительно. 21 августа в вечернем выпуске официального телеканала — Новгородского областного телевидения — неожиданно для многих было заявлено о том, что городскими единороссами выбор сделан, и специально созданная рабочая группа решила рекомендовать Сергею Бусурину участвовать в конкурсе на пост мэра. Уже на следующий день, 22 августа, правительство Новгородской области сообщило об официальной встрече губернатора Андрея Никитина с Сергеем Бусуриным, к которому последний пришёл «посоветоваться» и был всецело поддержан. Вечером того же дня Бусурин уже был гостем областного телеканала в программе «Соседи», внезапно переключившейся от бытовых проблем горожан к вопросам политическим.

Многие эксперты назвали подобный ход событий «фальстартом». Оппозиция — в частности, вероятный кандидат на пост градоначальника от ЛДПР, вице-спикер Алексей Чурсинов заявил, что власть заранее поставила претендентов в мэры в неравные условия, ведь губернатор пообещал поддержку Сергею Бусурину «всеми областными ресурсами». Представитель АПЭК Алексей Громский попытался объяснить корреспонденту ИА REGNUM логику поведения «Единой России» в выдвижении Бусурина её открытостью — мол, партия заранее диктует оппонентам повестку дня. Однако эксперты полагают, что этот фальстарт «Единой России» не пойдёт на пользу.

«Всё происходящее выглядит неэтично по отношению к действующему мэру Великого Новгорода Юрию Бобрышеву, который сейчас, и явно помогая региональной «Единой России», проводит встречи с горожанами. Не менее странно выглядит процедура выдвижения: какая-то непонятная рабочая группа, сформированная вовсе не открыто, а кулуарно, внезапно объявила кандидатуру — за закрытыми дверями, когда до выборов ещё две недели и исход их может быть явно не в пользу партии власти. Не факт, что новые депутаты согласятся с этим предложением», — отметил политтехнолог Александр Власов.

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Novreg.ru Сергей Бусурин

Без избирателей

Внезапное оживление политической жизни Великого Новгорода на фоне вялотекущей избирательной кампании интересно разве что экспертам, самим кандидатам да СМИ, которые вынуждены за всем этим следить. Главной проблемой остаётся явка — этот момент деликатно обходит АПЭК в своём августовском исследовании (слово «явка» там не встречается ни разу), а прогнозы экспертов неутешительны.

По мнению политолога и социолога Александра Жуковского, мы наблюдаем новый политический тренд — «политическая конкуренция без избирателей».

«Это ситуация, когда есть конкуренция среди кандидатов в депутаты, активность партий, самовыдвиженцев при явном отсутствии интереса массового избирателя к выдвинутым претендентам», — пояснил эксперт.

Великий Новгород никогда не отличался высокой явкой. А прошедшие выборы президента показали: ни конкурсы с розыгрышем автомобилей, ни дополнительные рейтинговые опросы не способны расшевелить инертных горожан. В 2013 году в выборах в думу Великого Новгорода приняли участие менее четверти избирателей — 24,15%. Сейчас этот антирекорд может быть побит. Тем более и нового мэра Великого Новгорода, считай, уже назвали.