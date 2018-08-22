Мнение: «ЕР» диктует свою повестку в вопросе избрания нового мэра Новгорода

Великий Новгород, , 11:37 — REGNUM Объявить кандидатуру на пост мэра Великого Новгорода до дня выборов депутатов городской думы нового созыва — это «важный системный ход для городского отделения партии «Единая Россия». Об этом сегодня, 22 августа, корреспонденту ИА REGNUM сообщил представитель Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) в Новгородской области Алексей Громский.

«С самого начала кампании было понятно, что позиция городского отделения партии «Единая Россия» будет иметь важнейшее значение при выборе следующего мэра Великого Новгорода», — отметил он, пояснив, что окончательное решение по кандидатурам на пост мэра будет принято только после подведения итогов голосования 9 сентября и формирования депутатского корпуса думы нового созыва.

Что касается объявления партийной кандидатуры на пост мэра города уже сейчас, эксперт объяснил это «продолжением логики избирательной кампании».

«Это открытая трансляция позиции партии по важным для города вопросам. Фактически, эта кампания стала теперь также частью процедуры выборов мэра города. Учитывая, что многие новгородцы хотели бы высказать свою позицию о достойном кандидате на эту позицию — один из ключевых моментов этой кампании», — заявил Алексей Громский.

«Странно, что оппозиционные партии, так горячо выступавшие за участие новгородцев в выборах мэра ранее, не обнародовали своих кандидатов в мэры в первую очередь. Может неверие в силу собственных политических организаций стало причиной того, что столь очевидный ход не был сделан? Ясно, что с заявлением партийной кандидатуры на пост мэра, «Единая Россия» продолжает диктовать оппонентам повестку в ходе кампании. Так что кандидаты от оппозиции в ближайшее время могут появиться», — добавил эксперт.

По поводу обнародованных мэрских амбиций со стороны вице-спикера Новгородской областной думы, лидера регионального отделения ЛДПР Алексея Чурсинова и председателя Союза предпринимателей Новгородской области Дмитрия Койкова, представитель АПЭК отметил, что эти заявления, всё-таки, не являлись официальными и партийными решениями.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, специально созданная при местном отделении «Единой России» в Великом Новгороде рабочая группа решила рекомендовать на пост мэра города депутата Новгородской областной думы Сергея Бусурина — ему рекомендовано участвовать в конкурсном отборе на эту должность, так как прямые выборы мэра в Великом Новгороде отменены. Позицию партии, которая официально пока не озвучена, 21 августа обнародовало Новгородское областное телевидение.

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Напомним, нынешний мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев дважды избирался на этот пост на прямых выборах — в 2008 и 2013 году. Вместе с думой Великого Новгорода действующего созыва истекает и срок его полномочий на посту градоначальника. Выборы в думу города нового, шестого созыва состоятся в единый день голосования 9 сентября 2018 года и имеют решающее значение для последующего избрания главы муниципалитета: именно депутаты думы проголосуют за нового мэра, выбрав из числа кандидатов, которым предстоит пройти конкурсный отбор. Конкурс на пост мэра города в Великом Новгороде состоится впервые.

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