Губернатор одобрил кандидата от «Единой России» на пост мэра Новгорода

Великий Новгород, , 21:47 — REGNUM Губернатор Новгородской области Андрей Никитин сегодня, 22 августа, провёл рабочую встречу с депутатом Новгородской областной думы Сергеем Бусуриным, которого накануне, 21 августа, местное отделение партии «Единая Россия» выдвинуло для участия в конкурсном отборе на пост мэра Великого Новгорода. В пресс-центре правительства региона сообщили, что Бусурин подтвердил губернатору своё намерение участвовать в конкурсе.

«Я хотел бы посоветоваться с вами. У меня достаточно опыта, есть необходимые для этой работы навыки и компетенции, которые позволят вместе с новгородцами, с правительством региона, с вами лично решать те задачи, которые стоят перед Великим Новгородом», — заявил Бусурин.

Андрей Никитин, в свою очередь, отметил, что «практически вся жизнь Сергея Бусурина связана с Великим Новгородом», а на предприятии «Акрон» команде Бусурина «удалось сохранить социальные льготы, привилегии».

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Губернатор назвал Бусурина «достойным кандидатом» на эту пост градоначальника и заявил, что жители города и области, которых он глубоко уважает, высказываются в поддержку этой кандидатуры и верят в него.

«Безусловно, депутаты городской думы будут иметь решающее слово, но я уверен, что, если вы сформулируете чёткую программу по развитию Великого Новгорода, то мы вам поможем всеми областными ресурсами в этой части, покажем проекты, которые мы можем поддержать. Если вы соберёте достойную команду, то у вас хорошие шансы. Уверен, что вы один из тех кандидатов, которые точно могут принести пользу Великому Новгороду», — отметил Андрей Никитин.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, кандидатуру 40-летнего депутата Новгородской областной думы Сергея Бусурина на пост мэра Великого Новгорода выдвинула специально созданная при местном отделении «Единой России» в Великом Новгороде рабочая группа. Она решила рекомендовать Бусурину участвовать в конкурсе на пост мэра, так как прямые выборы градоначальника в Великом Новгороде отменены. Конкурс на пост мэра города в Великом Новгороде состоится впервые. Голосовать за мэра будут депутаты городской думы нового созыва — выбору пройдут 9 сентября 2018 года. После этого будет сформирована конкурсная комиссия, которая определит кандидатов для последующего голосования депутатов.

Напомним, сейчас Великий Новгород возглавляет 67-летний Юрий Бобрышев — он дважды избирался на пост мэра города на прямых выборах, в 2008 и 2013 годах.

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