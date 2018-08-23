ЛДПР: конкурентность избрания мэра Великого Новгорода девальвирована

Великий Новгород, , 12:01 — REGNUM Поддержкой кандидатуры депутата Новгородской областной думы, лидера фракции «Единой России» в региональном парламенте Сергея Бусурина на пост мэра Великого Новгорода задолго до проведения конкурсного отбора на эту должность региональные власти «опровергли собственные постулаты». Об этом сегодня, 23 августа, корреспонденту ИА REGNUM заявил вице-спикер Новгородской областной думы, лидер фракции ЛДПР Алексей Чурсинов.

«Совсем недавно на заседании Новгородской областной думы руководитель фракции партии власти [Бусурин, — прим. ИА REGNUM ] представлял нам, что выборы мэра через комиссию и депутатское голосование — это тоже выборы и что они намного лучше и дают более объективную оценку кандидатурам, представленным на конкурс. Но вчера они опровергли свои же постулаты, поскольку, даже не рассматривая в пределах комиссии другие кандидатуры, со стороны губернатора Новгородской области объявлена однозначная поддержка кандидата от партии власти. Соответственно, мы попали в ситуацию «выборы без выбора». Человек, формирующий комиссию [половину кандидатов в её состав выдвигает губернатор, — прим. ИА REGNUM ], чётко сформулировал свою поддержку одного-единственного кандидата», — заявил Чурсинов.

Он добавил, что слова поддержки кандидатуры Сергея Бусурина губернатором Новгородской области Андреем Никитиным, опубликованные 22 августа на сайте правительства региона, трактуются таким образом, что «программу кандидата будет готовить даже не сам претендент, а губернатор и его команда».

«Изначально была заявлена конкуренция идей, рабочих проектов и личностей. Теперь это всё девальвировано: нет у нас конкуренции. Губернатор не только высказал поддержку, он пообещал содействие «всеми областными ресурсами», а это значит, что изначально кандидат от партии власти — в более привилегированном положении, чем другие претенденты на должность мэра Великого Новгорода», — резюмировал Алексей Чурсинов.

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Корреспонденту ИА REGNUM он подтвердил свои намерения «серьёзно бороться за это кресло, вне зависимости от официально озвученной поддержки губернатора».

Напомним, новгородское городское отделение партии «Единая Россия» 21 августа заявило о поддержке кандидатуры депутата Новгородской областной думы и руководителя партийной фракции в региональном парламенте Сергея Бусурина. 22 августа его поддержал и губернатор Новгородской области Андрей Никитин, в беседе с которым Бусурин подтвердил свои намерения участвовать в конкурсном отборе.

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Напомним также, что конкурс на пост мэра Великого Новгорода состоится впервые после отмены прямых выборов, но будет объявлен после формирования городской думы нового, шестого созыва. Выборы в думу города состоятся 9 сентября 2018 года. Голосовать за мэра будут депутаты, выбирая из числа кандидатур, одобренных конкурсной комиссией.

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