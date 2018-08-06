Непарламентские партии провалили сбор подписей на выборах в Новгороде

Великий Новгород, , 16:25 — REGNUM Списки кандидатов от партий на выборах депутатов думы Великого Новгорода шестого созыва зарегистрированы только у пяти избирательных объединений из 11. Как сообщила сегодня, 6 августа, председатель избирательной комиссии Новгородской области Татьяна Лебедева, зарегистрированы списки кандидатов только у тех партий, которым не нужно было собирать подписи: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Яблоко».

Из остальных шести партий, которые выдвигали списки кандидатов, ни одна не смогла представить необходимое количество действительных подписей.

Это партии «Союз труда», «Коммунисты России», Партия малого бизнеса России, «Партия роста», Партия социальной защиты и «Союз горожан». Им отказано в регистрации списков кандидатов.

При этом, как отметила Татьяна Лебедева, «Союз горожан» сначала представил документы на регистрацию, но потом принял решение об отмене выдвижения. Председатель избирательной комиссии Великого Новгорода Евгений Шаваев уточнил, что до этого была проведена проверка подписей в поддержку выдвижения «Союза горожан», и действительных подписей для регистрации не хватало.

Всего было необходимо предоставить 886 подписей избирателей (максимум — 974), при этом выбраковка не должна была превышать 10%, но у некоторых партий недействительных подписей оказалось свыше 20%.

Что касается кандидатов по одномандатным округам, зарегистрировано 85 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего в думу Великого Новгорода избирается 30 депутатов: половина — по 15 одномандатным округам, половина — по партийным спискам. В нынешнем созыве городской думы фракции имеют пять политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Яблоко».

Напомним, выборы состоятся 9 сентября 2018 года.