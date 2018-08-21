Мнение: «Единая Россия» поспешила заявить о «своём» мэре Великого Новгорода

Великий Новгород, , 21:34 — REGNUM Вопрос о мэре Великого Новгорода «может быть поставлен на повестку дня только после избрания думы Великого Новгорода, в которой пока не просматривается большинство «Единой России». Об этом сегодня, 21 августа, корреспонденту ИА REGNUM заявил политтехнолог Михаил Шимановский, комментируя решение новгородских единороссов рекомендовать кандидатуру депутата Новгородской областной думы Сергея Бусурина для участия в конкурсе на должность градоначальника.

«Соответственно, вопрос не решён, просто «Единая Россия» пытается формировать мнение и навязывать свою кандидатуру», — заявил политтехнолог.

По мнению Михаила Шимановского, партия поторопилась с озвучиванием своей позиции.

«Зря они это сделали именно сейчас. При том негативе, которое вызывает партия у населения, тезис «ЕР хочет взять город» вряд ли понравится избирателю», — отметил он.

Напомним, специально созданная при местном отделении «Единой России» в Великом Новгороде рабочая группа решила поддержать кандидатуру 40-летнего депутата Новгородской областной думы Сергея Бусурина на пост мэра города. Ему рекомендовано участвовать в конкурсном отборе на эту должность, так как прямые выборы мэра в Великом Новгороде отменены.

Конкурс на пост мэра Великого Новгорода состоится впервые. Голосовать за нового градоначальника будут депутаты городской думы нового созыва, выборы в которую состоятся 9 сентября 2018 года. Депутаты будут выбирать мэра из числа кандидатур, прошедших конкурсный отбор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сейчас Великий Новгород возглавляет 67-летний Юрий Бобрышев — он дважды избирался на пост мэра города на прямых выборах.

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