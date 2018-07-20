Судя по данным статистиков, в Москве и Санкт-Петербурге за прошедшую неделю цены на бензин в среднем не изменились (в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40,69 до 43,99 рубля за литр, марки АИ-95 — от 44,59 до 47,45 рубля, а в Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 40,70 до 42,79 рубля, марки АИ-95 — от 43,75 до 45,84 рубля за литр). Также из данных Росстата следует, что снижение цен на бензин отмечалось в 36 российских столицах (наибольшее — в Брянске — на 1,5%, Курске — на 0,8%, Орле и Кызыле — на 0,7%). В то же время в семи центрах субъектов РФ бензиновые цены снова пошли в рост: в Грозном и Чите он составил 0,5% и 0,3% соответственно, а на Урале за последнюю неделю бензин марки АИ 92(93) поднялся в цене на 34 копейки и достиг отметки 40,63 рубля. Читайте также: Торговцы не уймутся: на Урале снова подорожал бензин Тревожит мониторинг цен на ГСМ, который, согласно данным Росстата, свидетельствует о том, что с конца 2017 года цена солярки поднялась на 9,8%. Даже с учётом выделяемых аграриям пяти миллиардов рублей на компенсацию возросшей цены на ГСМ это подорожание наверняка скажется на себестоимости посевных и уборочных работ и в целом удорожании продуктов питания. Пятно солярки на асфальте Читайте также: Почему Алтай получит самую большую сумму компенсаций за рост цен на ГСМ Тем временем топливный кризис нарастает на Сахалине. Вслед за Холмском, который остаётся без бензина с 14 июля, без топлива 24 июля остался Углегорск. Муниципальные власти проводят совещания, но топлива на АЗС это не прибавляет — его по-прежнему нет. Читайте также: На Сахалине нарастает топливный кризис: без бензина остался Углегорск Между тем долгожданное завершение налогового маневра в нефтяной отрасли пока не принесло участникам рынка уверенности в том, что бензиновый ажиотаж не повторится вновь. Не верят в это и авиакомпании, на фоне скачущих бензиновых цен они вознамерились поднять цены на авиабилеты, компенсируя уже понесённые убытки от возросшей цены топлива. Читайте также: Спекуляция? Почему авиакомпании намереваются поднять цены Напомним, в соответствии с законопроектом, принятом на этой неделе Госдумой РФ в третьем, итоговом чтении, с 1 января 2019 года в России будут постепенно снижать экспортные пошлины на нефть. В течение шести лет они должны снизиться с 30% до 0%. Взамен пропорционально будет расти налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для нефтедобытчиков, который зачисляется в бюджетную систему PФ. Хотя президент Владимир Путин, отвечая в ходе «прямой линии» на один из вопросов по поводу резко взлетевших цен на бензин, признав факт «неточного, мягко говоря, регулирования в сфере энергетики», заявил о готовности подписать законопроект о возможности повышения экспортной пошлины. skeeze Добыча нефти Читайте также: «Угроза» Путина поможет сдержать рост цен на бензин «Налоговый манёвр в нефтяной отрасли направлен на то, чтобы оставить внутри России достаточный объем нефтепродуктов и была возможность корректировать цены, чтобы не было таких скачков в сторону повышения. Но предлагаемый механизм очень сложный, и многое непонятно, к примеру — по алгоритму работы оборотного акциза, который призван стимулировать крупные нефтяные компании производить более качественные нефтепродукты, не ниже пятого класса», — пояснил ИА вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко. Читайте также: Госдума завершила налоговый маневр в нефтяной отрасли Интересно, что, несмотря на неопределённость, в Минэнерго уже заявили о стабилизации рынка, там не прогнозируют сильного роста цен на бензин в 2019 году, несмотря на повышение акцизов с 8,2 тыс. до 12,3 тыс. руб. на тонну. «Считаем, что при текущих параметрах налогового маневра и с учетом последних макропрогнозов принятых мер должно хватить для удержания роста цены на бензин в 2019 году на уровне околоинфляционных ожиданий», — пообещал замминистра энергетики Павел Сорокин, прогнозируя, что инфляция в России к концу 2019 года составит около 4,3% в годовом выражении. Напомним, аналогичная ситуация наблюдалась и в 2017 году. В частности, Российский топливный союз неоднократно предупреждал регуляторов, что в условиях падения рубля и растущей мировой нефти необходимо принимать комплекс мер, вплоть до ограничения экспорта нефтепродуктов, иначе роста цен на внутреннем топливном рынке не избежать. Но государевы люди были заняты выборами, а позднее — футболом. Александр Горбаруков ИА REGNUM Падение рубля Читайте также: «Когда закончится футбол»: цена бензина в России может вырасти до 50 рублей «Честно говоря, я смотрю в будущее с пессимизмом. Какое-то время — на период проведения чемпионата мира по футболу или до конца нынешнего года — цены будут сдерживаться за счет жестких административных мер. Но ведь уже утверждены параметры очередного этапа налогового маневра. С 1 января 2019 года акцизы на топливо резко возрастают. По сути, они возвращаются к тем параметрам, которые были обозначены ранее — где-то около 12 тыс. рублей за 1 тонну бензина (сейчас они снижены до 8 тыс.). Кроме того, экспортные пошлины будут продолжать снижаться, а НДПИ расти. И если к зиме цены на нефть не упадут, то мы опять можем столкнуться с повышением розничных цен на горючее. Мы пытались обсуждать этот вопрос с представителями регулирующих органов. Но нам отвечают: не торопитесь, вот когда возникнет проблема — тогда и будем решать», — заявил президент РТС Евгений Аркуша. Читайте также: Нефтяная уловка: что происходит с ценами на бензин в регионах Поэтому не исключено, что заверения чиновников о незначительном росте цен на топливо и стабилизации ситуации не более чем очередная сказка — «по щучьему велению». Но супротив неё уже давно «народная примета» появилась: когда чиновники обещают «стабилизацию» и отсутствие «ценовых шоков», то ожидать следует обратного.