Новые и старые уголовные дела о врачебных ошибках, заводы-банкроты, новые льготы для предприятий и зверское избиение инвалида. Эти и другие события, произошедшие в марте 2018 года во Владимирской области, — в обзоре ИА REGNUM.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Владимир

На пути к мусорной катастрофе

Пока в подмосковном Волоколамске, где из-за выброса газа на полигоне «Ядрово» пострадали дети, протестуют против свалки, владимирские власти небольшими шагами продолжают двигаться в сторону строительства мусороперерабатывающего завода около села Филипповское Киржачского района.

Март начался с хороших новостей для противников строительства завода. 1 марта стало известно, что суд признал незаконным бездействие киржачской Территориальной избирательной комиссии, которая отказалась регистрировать инициативную группу для проведения референдума. Несмотря на то, что в суде ТИК активно поддерживала местная прокуратура, предостережение которой и стало причиной бездействия, суд решил, что ТИК должен был самостоятельно принимать решение, а не пытаться оттянуть время.

Однако прокуратура и местные чиновники не перестают добиваться своего. Например, 22 марта в районе прошло первое заседание суда по иску прокуратуры к сельским депутатам, которые признали законными вопросы для референдума.

В конце марта прокуратура Киржачского района услышала членов инициативной группы и потребовала от главы района отменить постановление, согласно которому на спорном участке можно строить мусороперерабатывающие заводы. Оно было принято еще в декабре 2017 года. Однако прокуроры обратили внимание на то, что документ противоречит законодательству, только после того, как активисты инициативной группы встретились с главным прокурором области Игорем Пантюшиным.

Киржачский район — не единственная протестная территория в регионе. Например, в марте начали активно выступать против расширения местного полигона и жители Лакинска. Они боятся, что после расширения мусорного полигона на границе Собинского и Петушинского районов сюда начнут привозить мусор из Москвы.

Добавим, что мусорные протесты в Московской области уже стали поводом для беспокойства соседних регионов. Например, в конце марта стало известно, что Москва готова строить мусорные полигоны в Тверской области. Однако местные власти заявили, что экологическая безопасность для региона важнее экономической выгоды. Наблюдатели высказывают сомнения в том, что владимирские власти, предложи им такое, смогут так же твердо стоять на своем.

Марина Каширская ИА REGNUM Свалка

Надежды на будущее

«Мусорные» проблемы соседних с Подмосковьем районов дали о себе знать и 18 марта, во время голосования за президента России. В Александровском, Петушинском и Киржачском районе на протяжении всего дня голосования явка была чуть ниже, чем в среднем по области. Это, впрочем, не сказалось на голосовании за основного кандидата.

В целом результаты выборов для Владимирской области — более чем хорошие. Так, явка в регионе составила 65%. За Владимира Путина проголосовали 73,7% избирателей. По сравнению с 2012 годом результат главы России улучшился на 20%.

Ближайший конкурент Владимира Путина — кандидат от КПРФ Павел Грудинин в общей сложности набрал в регионе 12,63%. При этом в некоторых районах его результат превышал 14%. Например, в Кольчугинском районе он набрал 16,2%, в городе Радужный — 14,55%, в Киржачском районе — 14,4%, а в Судогодском — 14,25%.

Выборы в регионе не обошлись без нарушений. Например, в Петушинском районе с должности прямо в день голосования сняли председателя одной из участковых избирательных комиссий. Такое решение было принято из-за того, что на участке голосование почему-то началось на 10 минут раньше положенного. В итоге за 40 минут там проголосовали 46 человек, их бюллетени пришлось признать недействительными.

Эксперты отмечают, что такие итоги выборов в регионе дали надежду на продолжение работы Светланы Орловой в должности губернатора. Напомним, что в сентябре в регионе должны пройти выборы главы области. Светлана Орлова пока не рассказала, будет ли она баллотироваться на новый срок.

Детские жертвы

В марте во Владимирской области произошло сразу несколько ЧП, в которых пострадали дети. Так, в начале месяца в городе Струнино Александровского района в двухэтажном жилом доме случился пожар. В результате инцидента погибли четверо детей. Спастись удалось двоим взрослым — мужчине 1995 года рождения и женщине 1991 года рождения, а также девочке 2010 года рождения.

По факту гибели детей было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

В середине марта в регионе произошла вспышка кори, которая не регистрировалась в регионе более трех лет. Среди заболевших — почти десять детей. Специалисты сообщали, что заболевание зафиксировали медики инфекционного отделения детской больницы Владимира. Сначала корь нашли у одного ребенка перед началом мартовских праздников, и уже в больнице выявили еще восемь случаев у детей, которые контактировали с первым заболевшим. Корь диагностировали только у непривитых детей в возрасте от 11 месяцев до 12 лет, в медучреждении объявлен карантин.

Позже в области произошло жестокое избиение ребенка-инвалида. Он пострадал от рук своих же сверстников. По одной из версий, подростки решили отомстить 13-летнему мальчику за то, что он «обижал собственную сестру, воровал телефоны у одноклассников и оскорбил одну из учениц школы».

Видео избиения попало в интернет. На нем видно, что подростки бьют мальчика ногами, а он просит их остановиться и обещает, что «больше не будет».

Сейчас Следственный комитет расследует дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Всего в деле шесть фигурантов, среди которых подростки от 13 до 15 лет и один молодой человек 18 лет.

Поддержка и смерть заводов

1 марта в регионе пополнился список предприятий-банкротов: Арбитражный суд Владимирской области признал несостоятельным должником производственный комплекс «Владимирский электромоторный завод». Долг предприятия перед истцом — компанией «Энергетик» — составлял 361 млн рублей. Позже к иску подключились и другие компании, которые также заявили о долгах ПК «ВЭМЗ». Например, компания «Русэлпром-Ресурс» потребовала заплатить 107,4 млн рублей. Также задолженность оказалась и перед налоговой инспекцией (61,3 млн рублей) и компанией «ВладЭлектроРемонт» (4,4 млн рублей).

Добавим, что в феврале 2018 года Арбитражный суд Владимирской области ввел процедуру наблюдения на заводе «СТЭС-Владимир», который оказался должником из-за кредита, взятого в иностранной валюте. Согласно определению суда, долг предприятия составляет более 7,2 млрд рублей.

20 марта пресс-служба регионального Законодательного собрания сообщила, что депутаты готовят пакет законопроектов о новых льготах для предприятий, которые станут резидентами территорий опережающего экономического развития в моногородах. Планируется, в частности, снизить ставку налога на прибыль и освободить эти компании от налога на имущество, которое необходимо для реализации инвестпроекта.

В пресс-службе пояснили, что в регионе на статус ТОСЭР могу претендовать семь территорий. Из них инвесторы есть только в одной — в Камешково, где готовы работать четыре компании. На других с этим пока туго.

Депутаты обещают подготовить пакет поправок уже в апреле. Отмечалось, что размер поддержки будет прямо пропорционален масштабам проекта. Депутаты надеются, что изменения станут положительными для владимирских моногородов в плане привлечения инвесторов.

Еще одно событие из бизнес-сферы связанно с приходом новой организации в регион — назначение нового гарантирующего поставщика электроэнергии. Теперь место «Владимирэнергосбыта» заняла компания «Энергосбыт Волга», которая имеет прямое отношение к компании «Интер РАО», уже контролирующей более 17% розничного энергорынка России.

Всего в конкурсе Минэнерго участвовали две компании: ООО «Энергосбыт Волга» и ПАО «Мосэнергосбыт». Их заявки отличались незначительно. В итоге выиграла первая, пообещав погасить 530 млн рублей из долга, который был накоплен предыдущим поставщиком — компанией «Владимирэнергосбыт». «Мосэнергосбыт» предлагал погасить чуть меньше — 529,565 млн рублей.

Отметим, что лишения статуса гарантирующего поставка компании «Владимирэнергосбыт» было личным делом губернатора Светланы Орловой. Глава региона еще в 2016 году направляла главе правительства РФ Дмитрию Медведеву письмо, в котором просила принять меры в связи с задолженностью гарантирующего поставщика, которая достигла 1,3 млрд рублей.

Примечательно, что «Владимирэнергосбыт» тесно связан с семьей опальных владимирских предпринимателей Филипповых. В 2016 году бывший гендиректор ООО «Холдинговая компания «МРГ-Инвест» Александр Филиппов был признан виновным в присвоении или растрате имущества, совершенных в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и получил четыре года колонии. В 2017 году он был приговорен к четырем годам лишения свободы по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Общее наказание назначено путем частичного сложения двух сроков. Оно составило четыре года и шесть месяцев.

Марина Каширская ИА REGNUM Наказание

Эхо коррупции

В марте Владимирскую область обошли стороной новые уголовные дела о коррупции и должностных преступлениях в верхах. Но старые дела давали о себе знать. Например, 1 марта в Арбитражный суд Владимирской области поступил иск о взыскании 44,4 млн рублей с экс-главы ГУПа «Комбинат «Тепличный» Виктора Шляхова, в отношении которого возбуждено пять уголовных дел. Истцом выступает департамент имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области. Подробности пока не разглашаются.

Напомним, что Виктор Шляхов, который, по данным местных СМИ, является супругом пресс-секретаря губернатора Риты Шляховой, обвиняется в получении взяток, хищении вверенного имущества и злоупотреблении должностными полномочиями. Сейчас он находится под стражей.

Помимо этого, в конце марта суд продлил до 30 апреля срок содержания под стражей фигуранта другого дела — руководителя департамента природопользования Владимирской области Алексея Мигачева. Он обвиняется в превышении должностных полномочий. По версии следствия, директор департамента в 2015 году выдал коммерческой фирме лицензию на право проведения изыскательских работ и добычи полезных ископаемых на участке «Астафьево» Александровского района. При этом лицензия была выдана без проведения аукциона, из-за чего бюджет якобы недополучил более 40 миллионов рублей.

На суде защита обвиняемого заявила, что Алексей Мигачев не мог совершить этого преступления, так как «основным документом о предоставлении участка недр является постановление губернатора, а никак не решение директора департамента природопользования».

Дела врачей

Сфера здравоохранения в марте тоже подкинула дров в общий костер напряженности. 7 марта было возбуждено очередное «медицинское» уголовное дело. На этот раз — из-за случая в Петушинской районной больнице, где умерла 33-летняя женщина, которую доставили с острым приступом панкреатита. Следователи сообщили, что женщина умерла еще в ноябре 2017 года. Ее доставили в больницу, где врач провел осмотр и назначил лечение. На следующий день она впала в кому, однако врачи не стали делать операцию из-за риска, что не выдержит сердце пациентки. В итоге операцию все-таки сделали, но она не помогла.

22 марта стало известно о продолжении другой громкой истории — дела 2016 года об умершей после родов женщине. Супругу погибшей удалось встретиться с главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным. В итоге федеральный СКР забрал дело на расследование.

Напомним, что женщина рожала во владимирском перинатальном центре. После родов она впала в кому. Оказалось, что у нее открылось кровотечение, за ее жизнь боролись 40 врачей. Из Владимира роженицу перевезли в Москву, где она скончалась. Чиновники заявляли, что причиной осложнений могло стать заболевание, которое женщина перенесла в детстве. Однако муж роженицы заявляет, что его жена была здорова.

Передачу дела уже успел прокомментировать глава регионального департамента здравоохранения Александр Кирюхин. На пресс-конференции он заявил, что расследование уголовного дела затянули. При этом глава департамента попытался снять с себя ответственность, заявив, что роды принимали другие врачи, а не он. Недоброжелателям Александр Кирюхин пообещал «ответные меры».

«Фамилий докторов этих никто не знает, но фамилию Кирюхин все знают, поскольку такое ощущение, что я и роды принимаю, и в родильном зале стою. Для чего нужна вот эта ситуация? Есть уголовное дело, пусть в рамках уголовного дела всё разбирается. Но, по-моему, уголовное дело настолько затянули, там всё новые и новые подробности, и уже забыли, с чего вообще-то началось, все уже обсуждают совершенно другие вещи. Ну, а другая ситуация — я имею основания и знаю, кто конкретно, и придёт время, когда я вступлю в определённые тоже действия, которые, надо подготовиться к этому», — сказал глава департамента.