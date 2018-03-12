Понедельник, 12 Марта 2018 года
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Во владимирской больнице ребенок заразил корью еще восьмерых

Происшествия

Пострадали непривитые дети в возрасте от 11 месяцев до 12 лет

Владимир, 12 марта 2018, 18:18 — REGNUM  Девять случаев заболевания корью зафиксировали медики инфекционного отделения детской больницы Владимира. Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Владимирской области, это заболевание не регистрировалось на территории региона в течение трех лет. Врачи сообщают, что сначала корь нашли у одного ребенка перед началом мартовских праздников, и уже в больнице выявили еще восемь случаев у контактировавших с ним детьми. Корь диагностировали только у непривитых детей в возрасте от 11 месяцев до 12 лет, в медучреждении объявлен карантин.

Сейчас специалисты Роспотребнадзора изучают состояние родственников заболевших детей.

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Корь: вспышки заболевания и профилактика
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