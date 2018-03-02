Владимирские заводы банкротятся, производство падает

Владимир, , 12:42 — REGNUM Арбитражный суд Владимирской области один за другим решает вопросы о банкротстве крупных предприятий. Очередное решение суд вынес 1 марта. На этот раз несостоятельным должником признан производственный комплекс «Владимирский электромоторный завод». Причем долги у завода не особо большие, однако даже с ними он справиться не смог.

Решение принято по иску ООО «Энергетик». С октября 2017 года на заводе было введено внешнее наблюдение. Долг предприятия составлял 361 млн рублей.

Как сообщил портал «ПроВладимир», к иску подключились и другие компании, которые также заявили о долгах ПК «ВЭМЗ». Например, компания «Русэлпром-Ресурс» потребовала заплатить 107,4 млн рублей. Также задолженность оказалась и перед налоговой инспекцией (61,3 млн рублей) и компанией «ВладЭлектроРемонт» (4,4 млн рублей).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заявление о признании завода банкротом поступило в суд в конце августа 2017 года. Суд признал требования истца обоснованными.

Между тем еще в мае 2017 года работники завода жаловались на задержку зарплаты. Всего сотрудникам были должны 17 млн рублей. Тогда руководитель «ВЭМЗ» Алексей Русаковский признал задолженность.

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Владимирский электромоторный завод входит в состав российского электротехнического концерна «Русэлпром», а само предприятие было основано ещё в 1955 году. Завод позиционирует себя как крупнейшего в России производителя трехфазных асинхронных электродвигателей малой и средней мощности. Продукция Владимирского электромоторного завода используется в машиностроении, энергетике, в коммунальном хозяйстве. В 2016 году энергоэффективные электродвигатели, произведенные на заводе, вошли в реестр 50 лучших инновационных проектов России.

Напомним, что в феврале Арбитражный суд Владимирской области ввел процедуру наблюдения на заводе «СТЭС-Владимир», который оказался должником из-за кредита, взятого в иностранной валюте. Согласно определению суда, долг предприятия составляет более 7,2 млрд рублей. При этом ранее завод, в который было вложено 5,2 млрд рублей, позиционировавшийся как инновационное предприятие, просил помощи у главы правительства РФ Дмитрия Медведева. Но, видимо, не дождался.

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Отметим, что, по данным Владимирстата, индекс промышленного производства в январе-декабре 2017 года по сравнению с январем-декабрем 2016 года составил 100,3%. В декабре 2017 года по сравнению с декабрем 2016 этот показатель снизился на 4,3%, а по сравнению с ноябрем 2017 года — на 14,3%.