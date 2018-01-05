Обстановка на Ближнем Востоке, и без того сложная, за последнюю неделю вовсе накалилась. Причем ни одна из стран — участниц ключевого тлеющего конфликта не осталась в тени: Израиль сбивает палестинские ракеты, а Иран взрывают изнутри — с помощью «народного гнева».

Иван Шилов ИА REGNUM Молитва. Иран

Вслед за спровоцированным Вашингтоном обострением палестино-израильского конфликта последовала попытка очередной арабской «революции»: в последних числах минувшего года на улицы Тегерана и ряда других иранских населенных пунктов вышли «рассерженные горожане».

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Декларируемое недовольство ростом цен сменилось требованиями отстранить от власти президента Ирана Хасана Рухани (в городе Мешхеде протестующие выкрикивали «Смерть Рухани») и второго высшего руководителя Ирана аятоллу Сеййида Али Хосейни Хаменеи. Протесты, вылившиеся в поджоги правительственных зданий, попытки захватить военные базы и убийства полицейских, были подавлены.

3 января генерал Мохаммад Али Шамхани, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана, заявил, что «смута» в городах потерпела поражение.

Однако точку в случившемся ставить рано, поскольку иранским властям предстоит восстановить стабильность в стране и найти организаторов акций и их заказчиков. Причем Тегеран указывает не только на США, но и на Великобританию и Саудовскую Аравию.

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Надо заметить, что этим новые проблемы Тегерана не исчерпываются: за «народное» возмущение приходится «оправдываться» перед США — на площадке Организации Объединенных Наций.

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Для России обострение ближневосточных противоречий нежелательно в свете того, что Иран — участник договора СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий).Как заявил 4 января заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, происходящее в Иране является делом внутренним, в которое не следует вмешиваться Вашингтону.

«Происходящее там — это внутреннее дело, которое привлекает внимание международного сообщества, но, несмотря на множество попыток исказить суть происходящего, я уверен, что наш сосед, дружественное нам государство, сможет преодолеть нынешние трудности и выйти из текущего периода укрепившейся страной и надежным партнером в решении различных проблем, в том числе связанных с дальнейшим выполнением Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД)», — сказал Рябков.

Заместитель министра прямо сказал, что США предприняли «преднамеренную попытку расшатать и подорвать приверженность международного сообщества СВПД», «воспользовавшись» проблемами Тегерана.

Очевидно, что Вашингтону нестабильность в Иране выгодна как повод отказаться от обязательств по СВПД. Об актуальности поиска такого повода говорит вся политика периода президентства Дональда Трампа в отношении Ирана.

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Кроме того, очевидным становится экономический фактор «революции», связанный с ценами на нефть. На фоне происходящего в Иране, стране — члене ОПЕК, 4 января 2018 года нефть подорожала до $68,23 — впервые с 2015 года.

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В этот же день министерство внутренних дел США предложило план, согласно которому на ранее закрытых для разработки шельфах (у берегов штата Калифорния, а также от штата Мэн до Джорджии) начнется добыча нефти и газа.

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Подводя итоги, можно сказать, что беспорядки в Иране, объявленные Вашингтоном выражением «народного гнева», убивают сразу нескольких зайцев: от срыва сделки по ядерной программе Ирана — до возможности поднять рентабельность сланцевых разработок.