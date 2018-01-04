Нефть подорожала до $68 впервые с 2015 года

Москва, , 03:45 — REGNUM Сегодня, 4 января, стоимость нефти марки Brent достигла уровня в $68 баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне.

По данным на 00.55 по мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличилась на 2,1% и достигла $68,01.

Цены на черное золото поднимаются на фоне протестов в Иране, которые начались в стране 28 декабря.

Отметим, отметки $68 в последний раз нефть сорта Brent достигала 13 мая 2015 года.

Напомним, в конце декабря 2017 года сырьевой сектор продолжал двигаться стремительно.

Так, 29 декабря баррель североморской нефти Brent стоил сейчас $66,44 (+0,4%). За «бочку» легкой техасской нефти WTI на площадке предлагали $60,13 (+0,5%).

Официальные курсы, установленные ЦБ РФ на предстоящие новогодние дни по 9 января включительно, составляют 57,60 рубля за доллар (понижен на 2 копейки) и 68,86 рубля за евро (повышен на 8 копеек).

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Как сообщало ИА REGNUM, 2017 год Brent завершила торги вблизи кодовых максимумов — в районе 66 долларов за баррель. По мнению экспертов, это может придать ей технический импульс роста в начале 2018 года.

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