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Совбез Ирана обвинил в организации беспорядков США и Великобританию

Политика

Также власти страны указали на то, что в этом процессе участвовала Саудовская Аравия

Совбез Ирана обвинил в организации беспорядков США и Великобританию
Флаги США и Великобритании

Тегеран, 2 января 2018, 12:22 — REGNUM  Совет безопасности Ирана считает, что в организации беспорядков в стране виноваты США, Великобритания и Саудовская Аравия, с таким заявлением 2 января выступил секретарь организации Али Шамхани, его слова передало издание «Взгляд».

Представитель властей отметил, что власти этих стран оказывали влияние на ситуацию и руководили информационными кампаниями в социальных сетях.

Шамхани сообщил, что совет безопасности Ирана провел исследование, результаты которого показали, что 27% новых хештегов, «направленных против Ирана» были разработаны при участии Саудовской Аравии.

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Он также заявил, что протесты закончатся через несколько дней, при этом подчеркнув, что таким способом вышеназванные государства пытаются помешать развитию Ирана.

Напомним, массовые выступления в Иране начались еще вечером 28 декабря 2017 года, впоследствии протестующие попытались захватить полицейские участки и военные объекты.

Ранее СМИ сообщили, что в результате столкновений в Иране погибло уже не менее 18 человек. За все время протестов было арестовано не менее 450 человек.

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Протесты в Иране
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