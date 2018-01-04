Постпред Ирана призвал ООН осудить США за поддержку демонстрантов

Нью-Йорк, США, , 18:21 — REGNUM Политика вмешательства во внутренние дела Ирана, которую проводит Вашингтон, достойна осуждения странами ООН, заявил Голямали Хошру, постоянный представитель Ирана при Организации Объединенных Наций, 4 января сообщает Tasnim.

Соответствующее заявление постпред Ирана высказал в послании Антониу Гуттерешу, Генеральному секретарю ООН, отправленном на фоне заявлений Вашингтона в связи с протестной активностью в ближневосточной стране.

«В последние несколько дней администрация США во главе с президентом Соединенных Штатов активизировала свои попытки вмешательства во внутренние дела Ирана абсурдным способом под предлогом оказания поддержки отдельным акциям протеста», — сказал Хошру.

Напомним, в крупных городах, в том числе в столице Ирана, в последние дни 2017 года начались акции протеста. Сначала «улица» возмущалась по поводу повышения цен, а затем начала выдвигать политические требования, в том числе об отставке руководства Ирана.

Протестующие недовольны внешней политикой Тегерана, в том числе в Сирии, Ливане и по отношению к Израилю. Звучат лозунги против ирано-российского сотрудничества.

Акции не ограничились лозунгами: протестующие напали на военные базы и полицейские отделения, пытаясь захватить их. В ночь на 1 января 2018 года подожгли ряд правительственных зданий. Правоохранительные органы подавили протесты.

По последним данным, в ходе протестов погиб 21 человек. 3 января секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана адмирал Мохаммад Али Шамхани заявил, что «смута» в иранских городах подавлена.

«Сегодня мы можем объявить об окончании смуты и поражении мятежа», — сказал он.

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