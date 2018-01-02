В Израиле взорвалась ракета из сектора Газа

Тель-Авив, , 02:55 — REGNUM Ракета, выпущенная из сектора Газа, разорвалась в Израиле, заявили в пресс-службе израильской полиции.

«Некоторое время назад из сектора Газа по Израилю была запущена ракета, зафиксировано место ее разрыва», — заявили в полиции.

Напомним, обострение палестино-израильского конфликта стало результатом политики Вашингтона. 6 декабря американский президент Дональд Трамп официально объявил, что признает Иерусалим (спорная территория в конфликте Рамаллы и Тель-Авива) столицей Израиля.

Официальный Израиль выразил бурное одобрение по поводу решения Трампа. В Палестине на социальном уровне оно вылилось в массовые беспорядки, жестко подавленные израильской полицией.

Одобрение Израиля проявилось, в частности, в том, что в Иерусалиме именем Трампа названа новая железнодорожная станция. Это очень значимое место для израильтян: здесь находится Стена Плача.

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В военном отношении конфликт вышел на очередной горячий виток. Палестинский «ХАМАС» («Исламское движение сопротивления») с тех пор провел по Израилю ряд ракетных пусков. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 декабря израильский «Железный купол» (ПРО) сбил две ракеты из Газы.

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