Белый дом: власти Ирана будут наказаны народным гневом

Вашингтон, , 01:38 — REGNUM Происходящие в Иране беспорядки — это народное восстание, вызванное неправильной политикой Тегерана, сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Комментируя происходящие в Иране события, Сандерс от имени американского руководства высказалась в поддержку «улицы». Она назвала протестующих в Иране храбрецами и истинными гражданами, а людей, находящихся у власти в Тегеране — коррумпированными и жестокими правителями.

«Люди в Иране разгневаны ростом коррупции, — сказала Сандерс. — Они устали платить цену за своих жестоких и коррумпированных правителей».

Американка заявила, что Тегеран довел своих граждан до протестов «неэффективным госуправлением и коррупцией». Доверие граждан было утрачено именно в результате этой политики.

Сандерс пояснила, что средства расходуются не на то. Например, деньги, которые Тегерану следовало бы потратить на социальные нужды, идут на финансирование Корпуса стражей исламской революции.

«В результате теперь мы видим истинное народное восстание, организованное храбрыми иранскими гражданами», — сказала Сандерс.

Озвучивая позицию Вашингтона, пресс-секретарь отметила, что Тегерану пора соблюдать права человека. Она добавила тезис своего руководства о том, что Иран — это государство, финансирующее терроризм.

Напомним, в Иране несколько дней продолжаются серьезные беспорядки с попытками отстранения от власти ключевых фигур руководства. Тегеран объясняет происходящее тем, что противоправные действия инициированы «врагами Исламской революции».

Вашингтон сразу же после начала мятежа поддержал «улицу». Об этом лично высказался в своем микроблоге американский президент Дональд Трамп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 января постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон созовет заседания Совет Безопасности и Совета по правам человека (СПЧ) ООН. Необходимо помочь «народу» обрести «свободу».

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