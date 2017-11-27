Татария на этой неделе вздрагивала от скандалов. Под арестом (пока домашним) оказался сын экс-министра транспорта республики, а в двух городах прошли задержания и отстранения руководящих лиц из структур МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM Татария

По языковому вопросу из кулуаров Кремля донеслось неожиданное для властей региона заявление, которое, если подтвердится официально, перечеркнёт обещание сохранить татарский язык в школах как государственный в обязательном объёме два часа. В сети появилось очередное открытое письмо с призывом к Владимиру Путину сохранить обязательные национальные языки в российских школах. А в это же время при риске увольнения для 220 учителей татарского языка заявки на переобучение в профильный институт подали в шесть раз больше — свыше 1,3 тыс. человек. После курсов они вернутся в школы преподавать географию, историю и русский язык.

17 ноября в Казани почтили память погибших в авиакатастрофе самолёта авиакомпании «Татарстан», которая после этой трагедии фактически перестала существовать. А добанкротили её за сутки до траурного митинга.

Главное же событие недели пришлось на её конец: в воскресенье, 19 ноября, по Татарии прошла «волна» референдумов о самообложении. 14 территорий из 872 не смогли «набрать явку», а ещё по ряду наблюдатели жалуются на нарушения. В городе Арске второй год подряд «добровольный сбор» взимают с ветеранов и участников Великой Отечественной войны, а также инвалидов 1-й группы.

Татарский язык: точка или многоточие?

Языковой вопрос, который более двух месяцев назад всколыхнули поручения президента РФ о проверке преподавания русского языка и добровольности изучения родных и государственных языков республик, в этот раз был озвучен с неожиданной для властей региона стороны. В комментариях РБК федеральный неназванный чиновник заявил, что «Минобрнауки не давало Татарстану гарантий сохранения обязательного татарского языка в школьном расписании» и «ведомство поддержит позицию Кремля». В это же время пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая изданию на языковой вопрос, также уточнил, что «федеральный центр не намерен менять мнение относительно добровольного принципа изучения национальных языков в школах». Некоторые СМИ и крупные группы в соцсетях поспешили преподнести данные заявления как подтверждение того, что татарский язык будет в школах только на добровольной основе, но председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин попытался опровергнуть эти выводы.

В комментариях проадминистративному изданию «Татар-информ» он назвал публикацию РБК примером «политизирования вопроса, искажения самой сути постановки вопроса президентом страны и позиции республики Татарстан».

»…в Татарстане, наряду с русским государственным языком, еще одним государственным языком республики является татарский. Помимо русского он один, и выбор одного из одного также очевиден. Ведь выбор — это не то, что можно выбрать, а можно и вовсе отказаться, ведь речь идет о государственном языке. Выбор в данном случае предопределен. Ни у министерства образования РФ, ни у прокуратуры РФ претензий к законам республики в образовательной сфере нет. Правовая коллизия по этому вопросу (отсутствие соответствующего вариативного плана) не урегулирована министерством образования и науки Российской Федерации, поэтому с ними сегодня и идет проработка данного вопроса», — заявил председатель Госсовета РТ.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Урок

Напомним, 8 ноября на продолжении сессии Госсовета РТ министр образования и науки Татарии Энгель Фаттахов и глава региона Рустам Минниханов заявили о том, что имеется договорённость с федеральным центром о преподавании татарского языка в школах как государственного. Для этого соответствующие поправки должны быть внесены в федеральный государственный образовательный стандарт, и татарский язык после этого смогут вернуть в школы — по два часа для всех классов, кроме 10-х — 11-х. При этом родные языки народов, проживающих на территории Татарии, предполагается изучать на добровольной основе. Принцип добровольности начали реализовывать в регионе со второй четверти. По сведениям минобрнауки РТ, порядка 30% родителей в регионе (более 115 тыс. семей) выбрали в качестве родного языка русский. Преподавание татарского языка в качестве родного на добровольной, а не обязательной, как было ранее, основе стало результатом исполнения поручений главы государства и работы прокуратуры РТ, которая в октябре по заданию Генпрокуратуры провела совместную с Рособрнадзором проверку соблюдения законодательства. По её результатам был вынесен целый пакет предписаний об устранении нарушений.

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Несмотря на уверения властей Татарии, что существует некая договорённость с Минобрнауки РФ о сохранении татарского языка в школах как государственного, сама министр Ольга Васильева предпочла на пресс-конференции о приоритетных проектах 15 ноября уйти от ответа на данный вопрос, заявив, что он не созвучен теме встречи. Васильева пообещала, что озвучит информацию позднее, но дату не назвала.

Министр образования и науки Татарии Энгель Фаттахов, который в тот же день принимал участие в совете при главе регионе по образованию и науке, также предпочёл не комментировать вопрос.

«Министр образования и науки Татарстана Энгель Фаттахов проигнорировал ожидавших его журналистов, которые пытались взять у него комментарий по вопросу преподавания в школах татарского языка», — сообщает издание Inkazan.

Александра Майер ИА REGNUM Доска почета

Не обошлось на этой неделе и без очередного открытого письма президенту РФ Владимиру Путину. В этот раз авторы письма называют себя народами России, носителями национальных языков и сочувствующими. Отмечая, что после прокурорских проверок уроки по национальным языкам вывели из обязательной части, они пишут, что «такие действия, организованные на самом высоком уровне, ведут к формированию в общественном сознании неравноценного отношения к данным нерусским языкам, ставя их на второстепенное положение».

В своём письме к Путину авторы просят «гарантировать преподавание национальных государственных языков субъектов Российской Федерации в средних учебных заведениях в рамках обязательной учебной программы». В качестве обоснования своей просьбы авторы ссылаются на некие «социолингвистические исследования», которые якобы «показывают, что язык, не имеющий места в системе образования, имеет уязвимое положение, а его будущее под угрозой из-за отсутствия системной передачи языка из поколения в поколение и отсутствия функционирования языка в общественной среде». Данное письмо появилось в некоторых казанских СМИ и в группах соцсетей.

А пока власти Татарии «держат паузу», соцсети строят домыслы, а очередные «неравнодушные граждане» пишут открытое письмо, Институт развития образования региона начал переобучение учителей татарского языка на учителей географии, истории и русского языка. О нехватке последних общим число 219 человек говорил Энгель Фаттахов в своём выступлении на сессии Госсовета РТ 8 ноября 2017 года. О «лишних» 220 преподавателях татарского языка в связи со снижением нагрузки из-за отказа родителей от ранее обязательного предмета было сказано также в рамках этого мероприятия. Известно, что на 15 ноября учебное заведение получило свыше 1,3 тыс. заявок от учителей на переобучение.

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Добровольный взнос превратился почти в налог?

И хотя данное событие стало последним на ушедшей неделе, но по важности его можно ставить наравне с языковым вопросом, так как речь идёт о доходах населения, а точнее, о притязаниях властей на часть этих доходов.

19 ноября сразу на 872 территориях Татарии прошли местные референдумы о самообложении, на которых перед гражданами ставился вопрос — быть или не быть добровольному сбору средств с жителей. Участники должны были или отказаться, или выразить своё согласие на разовую выплату от 100 до 1 тыс. рублей в зависимости от района. Цели использования также отличались, были и довольно размытые, в которых фигурировали практически все обязательства местных властей. Например, в Кукморе в списке расходов, на которые будут использованы собранные деньги, — около десятка пунктов, и в числе них есть даже первичные меры пожарной безопасности, то есть то, что администрация и так обязана делать вне зависимости от участия горожан.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюллетень

Список льготных категорий, которые освобождены от самообложения, каждая территория определяла самостоятельно, закон лишь оговаривает, что их не может быть больше 30% от численности потенциальных участников референдума. Пользуясь этим, в городе Арске уже второй год подряд средства «изымают» и у не самой богатой части жителей — инвалидов 1-й группы, ветеранов и участников Великой Отечественной войны. Правда, в этот раз взнос им снизили до 100 рублей от базовых 300 рублей.

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По уточнённым данным Центризбиркома РТ, в референдумах в Татарии всего поучаствовали около 66,3% избирателей, которые были внесены в список. При этом в 858 поселениях явка превышала необходимые 50%, а в 14 поселениях набрать её не удалось. При этом «за» самообложение проголосовали в 856 поселениях, то есть половина пришедших в каждом из муниципалитетов. Но платить взносы обязаны будут все, даже те участники референдума, что голосовали против, или те, кто не посчитал нужным посетить участок.

Дарья Антонова ИА REGNUM Референдум

Наблюдатели движения «Голос», работавшие в этот день на участках для голосования в Татарии, отметили, что присутствие активистов существенно влияет на картину.

«На примере местных референдумов по самообложению в с. Усады Высокогорского района: (1) 10 апреля 2016 — явка 11,04%, (2) 20 ноября 2016 — явка 52,81%, (3) 19 ноября 2017 — явка 18,47% (на 16:30). В чем причина таких скачек в показателях явки. Место? Нет. Выносимые на голосование вопросы? Нет. Во времени года? Нет. В погоде? Нет. Причина в том, что в первом и третьем случаях наблюдатели контролировали ход референдума, а во втором случае их там не оказалось», — отмечает на своей странице в соцсети один из активистов «Голоса».

Другой активист «Голоса» пишет, что наблюдалась «катастрофически низкая явка (в районе 15%, а где-то менее 5%) на практически всех наблюдаемых участках», «систематические и массовые попытки проголосовать за других лиц и неохотные отказы комиссий в этом избирателям, которые привыкли так делать всегда».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, интерес местных властей к высокой явке не референдумах и голосовании «за» понятен: на каждый собранный рубль республиканский бюджет добавляет 4 рубля. За последние годы с граждан через самообложение было собрано почти 600 млн рублей, а с учётом софинансирования из региональной казны сумма составляет несколько миллиардов рублей.

На сегодня в проекте бюджета Татарии на предстоящие три года запланировано по 1 млрд рублей на межбюджетные трансферты муниципальным образованиям, которые самооблагают своих жителей. Таким образом, за три года казна республики готова расстаться в пользу местных бюджетов с 3 млрд рублей.

Чёрной лентой: последний самолёт «Татарстана»

17 ноября 2013 года, более четырёх лет назад, самолёт авиакомпании «Татарстан» рухнул на землю, когда заходил на посадку в Казани. В летевшем из Москвы авиалайнере находились 50 человек, из которых 44 — это пассажиры. В той трагедии погиб сын главы региона Рустама Минниханова, а также глава местного УФСБ. 17 ноября 2017 года на мемориальном комплексе аэропорта «Казань» прошёл траурный митинг, посвящённый памяти жертв этой авиакатастрофы. В нём кроме официальных лиц приняли участие родственники и друзья погибших. Рустам Минниханов не присутствовал, так как в этот день был с визитом в Китае.

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Расследование, которое было проведено Международным авиационным комитетом (МАК), показало, что крушение произошло из-за системных недостатков в действиях экипажа. Есть вина в трагедии и на авиакомпании, авиационных властях, чьи действия в итоге привели к допуску неподготовленного экипажа.

Airliners.net Boeing 737-53A авиакомпании «Татарстан»

В декабре 2013 года авиакомпания «Татарстан» прекратила полёты. За сутки до траурного митинга в 2017 году, а именно 16 ноября, Арбитражный суд Татарии сообщил о завершении последнего этапа процедуры банкротства авиапредприятия, прекратившего полёты через месяц после трагедии — в декабре 2013 года. Компания официально признана банкротом в октябре 2014 года, ее преемником стала государственная авиакомпания «Ак Барс Аэро», которая в апреле 2015 году также прекратила своё существование. На её базе была создана новая авиакомпания — «ЮВТ Аэро».

Конкурсное производство авиакомпании «Татарстан» было фактически завершено после того как в середине сентября 2017 года был продан последний самолёт. Его реализовали не с первой попытки, цена в итоге снизилась до 3 млн рублей.

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Скандал «в благородном семействе»

Новогодние праздники проведёт под домашним арестом сын экс-министра транспорта Татарии, которого подозревают в мошенничестве, совершённом в особо крупном размере.

Следствие считает, что 27-летний бизнесмен Владимир Ш. причастен к махинациям с залоговым имуществом ПАО «Пассажирский автотранспортный комбинат» (ПАК). Сумма, фигурирующая в деле, составляет 60 млн рублей. Как пишет «Коммерсантъ», гендиректор ООО «Союздорстрой 10» был задержан 14 ноября в рамках уголовного дела. И хотя следствие просило поместить его под стражу, суд утвердил только домашний арест, который продлится до 9 января 2018 года.

«Представитель СУ в суде также сообщил, что под подозрения попала и родная сестра господина Ш. (сокращение — ИА REGNUM )», — пишет издание, добавляя, что суть претензий к дочери экс-министра не оглашена.

Известно, что история, послужившая основанием для уголовного дела, произошла ещё в 2006 году, когда отец предпринимателя был высокопоставленным сотрудником администрации главы региона. ЗАО «Авангард», которое принадлежало семье министра, по договору о кредитовании получило от банка «Ак Барс» 159,6 млн рублей. Залогом по кредиту выступало имущество автопредприятия — здания и участок. По мнению следствия, это являлось нарушением, так как на тот момент предприятие еще было государственным, хоть и патронировалось ведомством, которым руководил отец подозреваемого. Спустя девять лет долг ЗАО был выкуплен ООО «Союздорстрой 10», но обременение с ПАК не снималось. Когда в 2017 году автокомпания решила реализовать залоговое имущество, то вынуждена была обратиться к Владимиру Ш., но тот, в свою очередь, потребовал оплатить долг компании «Авангард» в размере 60 млн рублей. Кроме того, был поставлен ряд других невыгодных для ПАК условий, на которые они были вынуждены согласиться. Деньги были переданы, но воспользоваться ими вторая сторона не смогла, так как в дело вмешались правоохранительные органы.

Примечательно, что с мая 2001 года по 2007 год министром транспорта и дорожного хозяйства Татарии являлся Владимир Швецов.

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А пока идёт расследование дела о мошенничестве представителя известного семейства в Татарии, в регионе лихорадит структуру МВД.

Эдвард Мунк. Публичный дом. Для милой Мадель. 1907

13 ноября издание «Бизнес-онлайн» сообщило об аресте и.о. начальника городского отдела по борьбе с организованной преступностью по Набережным Челнам Азата С. Сотрудника правоохранительных органов подозревают в крышевании проституции и избиении местного предпринимателя. По этому делу задержан также и заместитель начальника, но последнему суд избрал мерой пресечения домашний арест. Во время судебного заседания сами полицейские свою вину отрицали.

Пресс-служба МВД по Татарии 14 ноября сообщила также, что завершена проверка Нижнекамского гарнизона полиции. Того самого, после допроса в котором 22-летний санитар совершил самоубийство, оставив видеообращение, где он рассказал подробности своего «визита» в отделение.

Результатом проверки, проведённой комиссией МВД по РТ, стало увольнение четырёх сотрудников, которые проходят подозреваемыми по делу погибшего санитара. Кроме того, ещё «10 сотрудников привлечены к различным дисциплинарным взысканиям», а замначальника следственного управления УМВД России по Нижнекамскому району «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и ослабление ведомственного и процессуального контроля» понижен в должности. Меньше всего «повезло» начальнику УМВД по Нижнекамскому району — он освобождён от занимаемой должности.

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