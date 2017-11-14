Преподавать русский язык и географию в Татарии будут экс-учителя татарского

Казань, , 09:20 — REGNUM Пока власти Татарии ждут письмо из Минобрнауки РФ о возможности включения в федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) двух часов обязательного татарского языка, Институт развития образования региона уже объявил набор преподавателей этого направления на переобучение. Курсы созданы совместно с министерством образования и науки республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Переобучать учителей татарского языка, из которых 220 в связи с сокращением объёма нагрузки оказались под угрозой увольнения, будут на географов, преподавателей истории и русского языка. Курс предполагается как в форме переобучения, так и с целью повышения квалификации. Обучение оплатят из бюджета региона.

Кроме того, институт запустил горячую линию по вопросам нового курса.

Напомним, после прокурорской проверки, по поручению президента РФ Владимира Путина проведённой в октябре 2017 года совместно с Рособрнадзором, в Татарии преподавание татарского языка было переведено на добровольную основу. Около 115 тыс. родителей выбрали в качестве родного языка для своих детей русский вместо ранее преподаваемого татарского. Это, в свою очередь, сказалось на общей учебной нагрузке педагогов.

Выступая на сессии Госсовета РТ 8 ноября, министр образования и науки РТ Энгель Фаттахов отметил, что под угрозой увольнения из-за этого оказались порядка 220 учителей татарского языка. Глава региона Рустам Минниханов в свою очередь пообещал, что в этом учебном году никто из педагогов уволен не будет. Среди возможных путей решения проблемы было названо и переобучение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по указанию надзорного органа уточнив учебный план и введя возможность выбора родного языка не только из одного татарского, власти республики не намерены полностью отходить от его обязательности. Сейчас кабинет министров РТ совместно с минобрнауки РТ пытаются договориться с федеральным министерством о вводе во ФГОС учебного плана, предусматривающего два часа государственного татарского языка.

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