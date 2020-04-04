В Республике Алтай, как и в других регионах России, введён режим полной самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавируса. По состоянию на 4 апреля в Горном Алтае случаев коронавирусной инфекции не зарегистрировано, однако люди всё равно не должны покидать своих домов и квартир.

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, о полном отсутствии на улицах в населённых пунктах республики людей и машин говорить не приходится. Хотя движение на дорогах стало менее оживлённым, и людей — значительно меньше, чем обычно.

Александр Иващенко ИА REGNUM «Опечатанная» детская площадка

Стоит отметить, что на Алтае вступила в свои права весна, на улице уже несколько дней хорошая погода.

Александр Иващенко ИА REGNUM Проспект Коммунистический, Горно-Алтайск

В столице региона — городе Горно-Алтайске — продолжают работать магазины строительных материалов. Около одного из них сконцентрировались автомобили. И людей внутри достаточно много, передают очевидцы.

Александр Иващенко ИА REGNUM У строительного магазина в Горно-Алтайске

Как ни парадоксально, порой людям приходится собираться массово и одновременно на улице из-за особенностей деятельности местной системы ЖКХ. В крупнейшем селе республики — Майме — почти нет мусорных баков. По графику пять дней в неделю приезжает специальная машина, которая и вывозит принесенный жильцами мусор. На улице Механизаторов в Майме к этой машине мусор несут жильцы сразу нескольких многоэтажных домов. О разобщении говорить не приходится.

Александр Иващенко ИА REGNUM Жильцам многоэтажек в Майме приходится выносить мусор организованно. О разобщении людей речи нет

Детские площадки во дворах Горно-Алтайска и Маймы «опечатаны». Карусели, турники и качели обтянуты стоп-лентой.

Александр Иващенко ИА REGNUM Карусель со стоп-лентой

Одна из центральных улиц в Горно-Алтайске — улица Чорос-Гуркина — по состоянию на 14:00 (местное время) 4 апреля пуста.

Александр Иващенко ИА REGNUM Улица Чорос-Гуркина в Горно-Алтайске

Судя по количеству припаркованных у торгового центра автомобилей, множество людей решило посетить работающие в этот период магазины.

Александр Иващенко ИА REGNUM Припаркованные машины у торгового центра

Напомним, глава Республики Алтай Олег Хорохордин продлил режим самоизоляции в регионе до 30 апреля.

Александр Иващенко ИА REGNUM Припаркованные автомобили

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